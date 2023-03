Flughafen Grenchen: Wer Solothurn künftig vertreten könnte

Kampfwahl Der neue Tourismusdirektor oder ein Kinderarzt: Wer vertritt die Stadt Solothurn künftig im Verwaltungsrat des Flughafens Grenchen? An seiner kommenden Sitzung bestimmt der Gemeinderat, wer die Stadt Solothurn künftig im Verwaltungsrat des Airports vertreten soll. Ins Rennen steigen Bernhard Christen und Thomas Baumann. Es kommt zur Kampfwahl. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 13.03.2023, 16.18 Uhr

Die Stadt Solothurn stellt auch künftig beim Flughafen Grenchen ein Verwaltungsratsmitglied. Nur wer, das ist noch offen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Mitbestimmen, aber nicht mitzahlen. Was verlockend klingt, ist für die Stadt Solothurn künftig eine Tatsache. Im Spareifer hat der Gemeinderat den jährlichen Beitrag von 21’000 Franken an den Flughafen Grenchen gestrichen, kann aber weiterhin ein grosses Wort mitreden. Trotz der Einstellung der finanziellen Unterstützung : Die Stadt Solothurn, der zwei von insgesamt 600 Aktien gehören, darf weiterhin einen Abgeordneten im Verwaltungsrat stellen. Dies ist der Wunsch der Stadt, aber auch jener der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG.

Um den Verwaltungsrat gab es zuletzt einige Turbulenzen. So wurde der bisherige VR-Präsident Erich Blösch quasi zum Rücktritt gedrängt, sein Vize Conrad Stampfli an einer ausserordentlichen Generalversammlung abgewählt. Und einen Tag später wurde einer der drei Vertreter der Stadt Grenchen, Ivo Erard, vom Gemeinderat nicht wiedergewählt.

Ein weiterer Grenchner Stadtvertreter, Urs Wigger, war wegen der Querelen um die Spitze von sich aus zurückgetreten. Der Grenchner Richard Aschberger darf hingegen als Stadtvertreter im Verwaltungsrat des Flughafens bleiben. Freiwillig aus dem Verwaltungsrat zieht sich Hansjörg Boll zurück. Der frühere Solothurner Stadtschreiber, der bisherige Delegierte der Stadt Solothurn, war seit 2004 im Gremium.

Seinen Nachfolger wird der Solothurner Gemeinderat in seiner Sitzung am nächsten Dienstag, 21. März, wählen. Zwei Kandidaturen wurden von den Fraktionen gemeldet, wobei auch kurzfristige Kandidaturen noch möglich wären. Der Vorschlag der FDP-Fraktion hat es in sich. Denn: Sie schickt Bernhard Christen ins Rennen.

Er biete «garantiert einen Mehrwert»

Der 51-Jährige ist ab November neuer Tourismusdirektor von Solothurn und löst Jürgen Hofer ab. Zudem war er zwischen 2013 und 2021 Marketingchef der Fluggesellschaft Swiss. Dass seine berufliche Vergangenheit sich als nützlich erweisen könnte, streicht Bernhard Christen in seinem Bewerbungsschreiben denn auch hervor.

Bernhard Christen im Oktober 2016, als er noch Marketingchef bei der Swiss war. Bild: Keystone

«Die Fasnachtszeitung ‹Dr Hudibras› meinte, ich könnte dem Flughafen Grenchen zu Glanz und Gloria verhelfen», schreibt Bernhard Christen, um mit einem Zwinkersmiley anzufügen: «Das wohl nicht.» Weiter ist zu lesen: «Aber mit meiner Erfahrung als Marketing-Experte, meinem Netzwerk in der Airline-Branche und dank meiner künftigen Rolle als Tourismusdirektor werde ich sowohl für Solothurn als auch für die Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG garantiert einen Mehrwert bieten.»

Christen schreibt in seiner Bewerbung, dass sein Interesse am Verwaltungsratssitz ausschliesslich beruflicher Natur sei. Die Aufgabe als Verwaltungsrat des Flughafens erachte er als eine Erweiterung und Ergänzung seines Aufgabengebietes als künftiger Direktor von Solothurn Tourismus.

«Bei all den Misstönen, die in letzter Zeit zu hören waren, darf die Bedeutung des Flughafens vor den Toren unserer Stadt nicht unterschätzt werden.» Darum finde er es primär wichtig, dass die Stadt Solothurn im Verwaltungsrat bleibt, schreibt Christen, der von 2004 bis 2014 selbst dem Solothurner Gemeinderat angehörte. «Nur so haben wir die Möglichkeit, mitzugestalten und unsere Bedürfnisse einzubringen.»

«Ich bin seit vielen Jahren mit der Aviatik verbunden»

Der Gegenkandidat von Christen ist Thomas Baumann, der von der SP-Fraktion gemeldet wurde. Er sei «seit sieben Jahren (theoretisch) pensioniert», hält der Kinderarzt und Ersatzgemeinderat in seinem Lebenslauf fest. Diesem ist weiter zu entnehmen, dass er unter anderem in Solothurn eine Gruppenpraxis als Kinderarzt eröffnet und beim Auf- und Ausbau des Zentrums für Köper- und sinnesbehinderte Kinder (ZKSK) mitgeholfen hat. Zudem war Baumann auch als externer Oberarzt in Kinderspitälern tätig.

Thomas Baumann, SP-Ersatzmitglied im Gemeinderat, stellt sich zur Wahl. Bild: zvg

«Ich bin seit vielen Jahren mit der Aviatik verbunden», wirbt Baumann. «So als Gleitschirmpilot, Delta- und Segelflieger. Deshalb habe ich auch Bezüge zum Flugplatz Grenchen und glaube, der Aufgabe als Verwaltungsrat auch gewachsen zu sein.»

Dass er es gegen den designierten Tourismusdirektor schwer haben könnte, zeigt der Auszug aus dem Protokoll der Sitzung der Gemeinderatskommission. Dort wurde von einem Mitglied noch extra betont, man solle bei der Wahl berücksichtigen, dass Bernhard Christen der künftige Tourismusdirektor sei.

