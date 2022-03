Entwurf von Solothurner im Rennen als Shirt von Borussia Dortmund

Voting Streift sich Borussia Dortmund in Zukunft ein Leibchen über, das ein Solothurner designte? Der Fussballclub Borussia Dortmund lässt seine Fans darüber abstimmen, wie das Trikot der Stars künftig aussehen soll. 15'000 Vorschläge gingen ein: Unter den neun Finalisten ist auch jenes, das Eric Kohler eingereicht hat, der in Solothurn wohnt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 14.03.2022, 19.00 Uhr

Das Design des BVB-Trikots von Eric Kohler. zvg/Eric Kohler

Wenn Borussia Dortmund ins Stadion einläuft, sitzt Eric Kohler meist vor dem Fernseher. Der 27-Jährige ist Fan des deutschen Fussballvereins, seit Alex Frei 2006 in den Ruhrpott wechselte.

Nun könnte tatsächlich etwas geschehen, was Kohler nie für möglich gehalten hätte. Seine Fussballidole könnten ab der Saison 2023/24 mit einem Trikot aufs Feld einlaufen, das er entworfen hat. «Das wäre der Wahnsinn», sagt Kohler, der seit fünf Jahren in der Stadt Solothurn wohnt und in Grenchen aufgewachsen ist.

Unter den letzten neun von 15'000 Vorschlägen

Der Grund ist der Wettbewerb «Design Datt Ding». Mit diesem sucht der Fussballverein sein nächstes Shirt und bindet damit seine Fans in den Prozess mit ein. Mehr als 15'000 Vorschläge wurden eingereicht. Mannschaftskapitän Marco Reuss, der Teil der Jury war, zeigte sich begeistert:

«Es waren etliche Trikots dabei, bei denen ich gesagt habe, dass sie richtig geil aussehen.»

Ob auch jenes des Solothurner Fans darunter war? Auf jeden Fall erkürte die Jury das Shirt von Kohler zu den neun Finalisten, von denen nun per Online-Voting der Sieger auserkoren wird. Seine Stimme abgeben kann man noch bis am Freitag, 18. März, auf der Website www.kit.bvb.de.

Eric Kohler ist Grafiker von Beruf

Auf die Idee, am Wettbewerb teilzunehmen, kam Eric Kohler dank eines Kollegen. Dieser sei der noch leidenschaftlichere Fan «und hat mich darauf aufmerksam gemacht». Daraufhin machte sich der 27-Jährige an einen Entwurf. Allerdings kann man ihn nicht gerade als Laie bezeichnen.

Eric Kohler ist gelernter Grafiker und arbeitet seit mehr als zwei Jahren bei der Werbeagentur Augenweide in Zuchwil. Und in seiner Freizeit hat er schon früher Fussballtrikots gestaltet: Zum Spass, für Grümpel-Teams oder auch für den FC Bettlach, bei dem er selbst mitspielt.

Am Entwurf für das Shirt von Borussia Dortmund hat Kohler gegen die 30 Stunden gearbeitet. Dabei hielt er sich an die Stammfarben des Vereins – Gelb und Schwarz.

Die Idee von Kohler: Das neue Shirt soll zeigen, wo der Verein zu Hause ist. Rund um das Wappen auf der Brust sieht man die Stadtgrenzen von Dortmund ganz in Schwarz. Dieses durchbricht «das von unseren Spielern und Spielerinnen stolz getragene Dortmunder Gelb und bringt darunter mit dem Kohlschwarz die Tradition des Ruhrpotts zum Vorschein», beschreibt der Solothurner das Konzept auf der Voting-Website.

Das Design des BVB-Trikots von Eric Kohler. zvg/Eric Kohler

«Mein Chef steht mega hinter meinem Projekt», freut sich Kohler. Auch die Arbeitskollegen und seine Freunde teilten den Link «wie verrückt und helfen, wo es nur geht».

Grafiker Eric Kohler. Er wohnt seit fünf Jahren in der Stadt Solothurn und ist in Grenchen aufgewachsen. zvg

Eric Kohlers Leidenschaft für Trikots begann schon in seiner Kindheit: «Jeden Sommer fuhr ich mit meinen Eltern zu meinen Grosseltern, die damals noch in Südfrankreich lebten», erzählt er. Dort gab es einen Markt, an dem viele Trikotplagiate verkauft wurden. «Jedes Jahr kaufte ich mir ein neues.» Viele aus dieser Zeit hat er mittlerweile weggeworfen. Dennoch hat es in seinem Kleiderschrank derzeit gegen die 30 Fussballtrikots, 6 davon von seinem geliebten BVB.

Ob bald eines dazu kommt, das er selbst entworfen hat, erfährt die Öffentlichkeit erst 2023. Kohler hofft, sich nicht so lange gedulden zu müssen und dass er schon bald nach dem Ende des Votings mitgeteilt bekommt, ob sein Shirt den Sieg davontrug.

Ganz egal, ob dies klappt: Der 27-Jährige kann sich schon bald daran erfreuen, dass ein Team in einem von ihm entworfenen Dress den Platz betrifft. Er ist gerade daran, das neue Trikot des FC Solothurn zu gestalten, das bereits ab der kommenden Saison zum Einsatz kommen soll.

