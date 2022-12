Vorweihnachtszeit Vorbereitung auf die Solothurner Weihnachtsreise: Noch nie war es so aufwendig wie dieses Jahr Nach der pandemiebedingter Pause kommt die Weihnachtsreise wieder zurück in die Solothurner Altstadt. Viele Rollen wurden neu besetzt. Was bis Anfang dieser Woche fehlte: das Christuskind. Christina Varveris Jetzt kommentieren 05.12.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Weisen werden eingekleidet. Christina Varveris

Ein Kind wird gesucht. Ein Gotteskind. Gleich zweimal. Im übertragenen Sinne an der Weihnachtsreise, die am Sonntag wieder in der Altstadt gespielt wird. Und im tatsächlichen Sinne bis gestern: Ein Baby fehlte noch.

Noch selten hat Richard Hürzeler von der Weggemeinschaft Landes- und Freikirchen Solothurn so lange gesucht, um ein Kindlein zu finden. Oft hat er in seinem Umfeld eins gefunden, diesmal musste er eine Internet-Recherche starten. Dabei hat er – wenn er Telefonnummern herausfinden konnte – einfach «ganz frech», wie er sagt, angerufen. Eine Familie habe er so gefunden, schliesslich meinte aber der Vater, eine Aufführung sei für seinen erst wochenalten Nachwuchs noch zu früh.

Eine Puppe geht gar nicht

Jesus mit einer Puppe zu ersetzten, daran mag Richard Hürzeler gar nicht denken. «Das mussten wir in der Geschichte der Weihnachtsreise noch nie», sagt er. Und die geht immerhin bis ins Jahr 2003 zurück.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Aber es war bei der Kleider-Anprobe zehn Tage vor der Aufführung noch kein Kind in Sicht. «Bitte hört euch um, wo ein Neugeborenes auf die Welt gekommen ist», bat Richard Hürzeler die Gruppe. Sechs bis acht Wochen alt soll es sein, alles andere ist Nebensache.

Zeitangaben zur Solothurner Weihnachtsreise: Die Weihnachtsreise findet am Sonntag, 11. Dezember, statt Einzug beim Bieltor: 14 Uhr

Darstellung Szenen: 14.15 bis 16 Uhr

Weihnachtssingen auf dem Märetplatz: ab 16.15 Uhr.

Von 14 Uhr bis 16 Uhr wird das Kindlein im Einsatz sein, mit Mama – in der Rolle der Maria und Papa, der Josef verkörpern wird. Und um sie herum rund 60 Laienschauspieler, die in fünf Szenen in der Altstadt die Weihnachtsgeschichte nachstellen werden. Strenge Römer werden wieder am Biel- und Baseltor Zählungen machen. Auf dem Friedhofplatz stehen die Hirten mit ihrer Schafherde. Die drei Weisen sind wieder im Einsatz und natürlich der wütende König Herodes.

Organisator Richard Hürzeler von der reformierten Kirchgemeinde kleidet einen Weisen ein. Christina Varveris

Neue Weisen, neuer Herodes

Diese letzten Positionen galt es dieses Jahr alle neu zu besetzten. Nach den zwei Jahren Corona-Zwangspause mussten die Weisen, der Schriftgelehrte und Herodes krankheitshalber zurücktreten. Ein langjähriges Mitglied der Weihnachtsreise ist sogar verstorben. «Es war schon lange nicht mehr so aufwendig, die Weihnachtsreise auf die Beine zu stellen», sagt Richard Hürzeler.

Immerhin «die Tiere sind dieselben», sagt er scherzend. Acht Esel, zwei Kamele, eine Schafherde und mindestens ein Hund werden am Sonntag ebenfalls in die Rolle der Bibellegenden schlüpfen.

Luca Grünig ist Herodes. Christina Varveris

Ersatz für die drei Weisen wurde relativ rasch gefunden, ein pensionierter Pfarrer aus Lengnau stellt sich zur Verfügung und ein Verwandter von Hürzeler reist aus dem Graubünden an. Der dritte Weise ist sogar wieder schwarzer Hautfarbe, obwohl «es gar nicht sicher ist, ob tatsächlich einer der Weisen schwarz war», sagt Hürzeler.

Egal, Natércio Adão, der nun in die Rolle schlüpf, freut sich auf seinen Auftritt. Ebenfalls grosse Vorfreude zeigt der neue Herodes. Er geht in seiner Rolle bereits bei der Anprobe auf. «Es gibt keinen anderen König», donnert er mit tiefer Stimme. Luca Grünig heisst er, studiert Archäologie, mag es zu schauspielern und ist so die ideale Besetzung für den strengen König.

Die Weisen werden eingekleidet. Christina Varveris

Und das Christuskind? Gestern wurde es gefunden. Verwandte eines Pfarrers aus Solothurn wurden vor knapp drei Wochen Eltern. «Die hatten wir schon auf dem Radar, aber man muss ja erst schauen, wie es läuft mit dem Neugeborenen», sagt Hürzeler. Aus Thun ist es, ein ganz kleines Baby also, aber robust genug, um seinen ersten Einsatz in der grossen Rolle von Jesus Christus zu absolvieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen