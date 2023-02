Vortrag: Die Rechtsstreitigkeiten um Holbeins Solothurner Madonna

Vortrag im Kunstmuseum 1867 beanspruchte Grenchen das Gemälde vor Gericht für sich und verlor: Dies ist die Geschichte der Rechtsstreitigkeiten um die «Solothurner Madonna» Wem gehört die «Solothurner Madonna», gemalt von Hans Holbein dem Jüngeren? Um diese Frage entbrannte Mitte des 19. Jahrhunderts ein Rechtsstreit. Über dessen Ausgang referierte der Jurist Gregor Wild im Kunstmuseum Solothurn. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 02.02.2023, 16.00 Uhr

Die «Solothurner Madonna», gemalt von Hans Holbein dem Jüngeren. akg-images

Im Zug der aktuellen Dispute um Rechte an Kunstwerken ist auch die Diskussion aus früheren Zeiten um die «Solothurner Madonna» interessant. Hans Holbein der Jüngere (1497 oder 1498 bis 1543), der sie schuf, gehört zu den wichtigsten Renaissancemalern. Er war auch Hofmaler von Heinrich VIII. in London.

Seine «Solothurner Madonna», die der Maler 1522 in Basel malte, ist weltbekannt. Das Bild ist mit Ölfarbe gemalt und zeigt im Mittelpunkt Maria mit ihrem Kind Jesus im Schoss; flankiert vom Heiligen Ursus rechts, der als Ritter dargestellt wird. Links steht im Bischofsgewand wahrscheinlich der Heilige Martin, der einem knapp sichtbaren Bettler einige Münzen gibt.

2006 wird das Gemälde für eine Ausstellung in Basel sorgfältig verpackt. Oliver Menge

Um das Gemälde ist vor über hundert Jahren ein Rechtsstreit entbrannt. Vor einem grossen Publikum mit lokaler Prominenz und anderen Kunstinteressierten erörterte Gregor Wild am Donnerstagabend im Kunstmuseum die Finessen dieser Rechtsstreitigkeiten, unter anderem anhand von Originaldokumenten. Zum Anlass eingeladen hatte die Töpfergesellschaft Solothurn.

In verwahrlostem Zustand in Grenchen wiederentdeckt

1864 entdeckte der Restaurator und Kunstsammler Franz Anton Zetter das Tafelbild zusammen mit weiteren Gemälden in der Allerheiligenkapelle in Grenchen in verwahrlostem Zustand wieder. Zetter liess sich seine Arbeiten in der Kapelle mit dem Gemälde und drei weiteren Tafelbildern bezahlen. Der Augsburger Restaurator Eigner restaurierte es und hobelte dabei die rückwärtige Holztafel bis auf eine dünne Schicht ab und übertrug das Gemälde auf eine neue Lindenholztafel. Fehlstellen wurden durch Eigners Werkstatt ergänzt.

Inzwischen war die Kunstwelt auf das Gemälde aufmerksam geworden. So kam es, dass 1867 die Gemeinde Grenchen den Fall vor Gericht zog. Sie verlangte das Bild zurück oder sonst eine Entschädigung von 30’000 Franken. Noch vor Beginn des Prozesses «schenkten» Zetter, der Maler Frank Buchser und dessen Bruder, die die Restauration bezahlt hatten, das Gemälde gegen Übernahme der Restaurationskosten dem Kunstverein Solothurn.

Das Gericht kam unterdessen zum Schluss, dass das Gemälde ursprünglich für einen Ort in Solothurn gefertigt worden war, und sprach das Bild dem Kunstverein zu. Der Kunstverein hatte seinerseits Zetters Gerichtskosten übernommen, konnte die aber dann nicht berappen. Die Stadt Solothurn übernahm schliesslich 1879 die Schulden des Kunstvereins und auch dessen Sammlung.

Christoph Vögele: Der frühere Direktor des Kunstmuseums Solothurn vor der «Solothurner Madonna». Hanspeter Bärtschi

Abschliessend konnte sich das Publikum äussern. Der ehemalige Direktor des Kunstmuseums Solothurn, Christoph Vögele, stellte fest, es sei klar, dass das Bild nach Solothurn gehöre, da ja der Stadtheilige St.Ursus abgebildet sei.

