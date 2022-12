SP will Bäume beim Westbahnhof untersuchen lassen

Gemeinderat Überbauung geplant: Die SP will Bäume im Solothurner «Naturgarten Westbahnhof» retten Das Mitwirkungsverfahren beim Westbahnhof hat die SP aufgeschreckt. Sie fordert nun, dass der Naturgarten Westbahnhof überprüft wird. Es soll aus vergangenen Fehlern gelernt werden. Judith Frei Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Der Naturgarten Westbahnhof mit Bauprofilen. Judith Frei

Zwischen den hohen Bäumen stehen die Bauprofile, einige überragen gar den Baumbestand und lassen erahnen, dass an diesem Standort die Lebensdauer der Bäume gezählt sein könnte.

«‹Verwilderter›, ökologisch wertvoller Garten mit schützenswerten Grossbäumen: Blutbuchen, Rotbuche, Hagenbuche, Schwarzföhre», steht über den Ort im Solothurner Naturinventar geschrieben. Gemäss Inventar handelt es sich hier um einen wertvollen Ort, dessen alter Baumbestand erhalten werden müsse. Es gebe dort eine Waldbodenvegetation mit Lerchensporn und Bärlauch mit einem durchschnittlichen Artenreichtum.

Die Bäume und Bauprofile befinden sich neben der Unterführung am Ende des Parkplatzes des Solothurner Westbahnhofs. Hinter dem Garten steht gleich die Villa Segetz. Es ist ein Privatgarten und im Besitz der Alphons Glutz-Blotzheim AG. Dort, wo die Bauprofile stehen, soll Wohnraum entstehen.

Nun hat die SP Stadt Solothurn zur verwilderten grünen Oase am Ende des Parkplatzes einen Vorstoss im Gemeinderat eingereicht. «Naturgarten Westbahnhof», so ist der Ort im Naturinventar eingetragen und so heisst auch das Postulat der Erstunterzeichnerin Corinne Widmer.

Die SP Stadt Solothurn möchte, dass die Stadt abklärt, was für eine «ökologische und klimatische Bedeutung» der Garten für das Gebiet hat. Judith Frei

Der Vorstoss verlangt, dass die Stadt abklärt, was für eine «ökologische und klimatische (Stichwort: Kaltluftströmung) Bedeutung» der Garten für das Gebiet hat. Diese Beurteilung soll den Gemeinderat informieren, wenn er das Projekt an diesem Standort beurteilt.

Aus der Vergangenheit lernen

Man müsse aus den Fehlern lernen, die man in der Vergangenheit begangen hat. «Gutachten oder Beurteilung zu bestehender Bepflanzung konnten in der Vergangenheit nicht mehr in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, weil sie nicht vorlagen», wird im Vorstoss begründet.

Gemeinderätin Corinne Widmer. Zvg

Ausserdem: Der Gemeinderat habe vor zwei Jahren beschlossen, dass für Projekte an der Post-, Wengi-, Westring-, Lagerhaus-, Schanzen- und Westbahnhofstrasse sowie Postplatz ökologisch wertvolle Strukturen geschaffen werden müssen. Daher:

«Es ist nicht sinnvoll, wenn man bestehende Strukturen erst opfert und später ‹projektgerecht› neue Bepflanzungen erstellt, egal in welchem Planungsperimeter. Rückmeldung aus der Bevölkerung in anderen Projekten untermauern diese Haltung.»

Es habe sich auch bei der Umsetzung des Postplatzes gezeigt, dass die Thematik der bestehenden Bepflanzung sehr delikat sei, schreibt Widmer weiter.

«Den Worten sollen Taten folgen»

Das Stadtbauamt habe im Zusammenhang mit der Rezertifizierung «Energiestadt Solothurn» verlauten lassen, dass auch den alten Bäumen Aufmerksamkeit geschenkt werden müsse. Diese seien wichtig im Zusammenhang mit Kaltluftströmen. Dazu meint Widmer: «Den Worten sollen Taten folgen.»

