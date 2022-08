Vorbereitungen laufen Das Streetfood Festival Solothurn steht in den Startlöchern: Bald wird unter der Leporello-Brücke wieder geschlemmt Am Wochenende findet das Streetfood Festival statt. Nach der Coronapause ist es die erste Durchführung. Der OK-Präsident erklärt, was neu ist und wie Covid die Streetfood-Szene verändert hat. Judith Frei Jetzt kommentieren 25.08.2022, 12.00 Uhr

Das Streetfood Festival wird aufgebaut. José R. Martinez

Schon seit einer Woche wird unter der Leporello-Brücke gearbeitet: Die Vorbereitungen für das 6. Streetfood Festival laufen auf Hochtouren, die Vorfreude beim achtköpfigen OK und den rund 50 Helferinnen und Helfern ist gross. «Wir freuen uns, dass wir das Festival wieder hier durchführen können», sagt OK-Präsident Stefan Wigger.

Das OK-Team: hinten von links: Katrin Stuber, Raffael Steiner, Elena Flury. Vorne von links: Samuel Eichenberger, Matthias Stuber, Stefan Wigger, Tobias Kocher, Philipp Kaufmann. José R. Martinez

Denn noch vor nicht allzu langer Zeit war es nicht sicher, ob die Durchführung auch möglich ist. Noch Anfang Jahr war der Platz für das Covid-Testzentrum reserviert. Wann er wieder freigegeben wird, das konnte man damals noch nicht abschätzen. «Damals waren die Fallzahlen noch sehr hoch», erinnert sich Wigger.

Das OK-Team wollte aber dieses Jahr unbedingt die 6. Ausgabe durchführen und hat sich schon auf die Suche nach einem alternativen Standort gemacht. Man wollte um jeden Preis vermeiden, dass man – wie 2020 – ein fix fertiges Festival absagen muss.

Die Leporello-Brücke ist bereits dekoriert. José R. Martinez

Eine Alternative haben die Veranstalter auf dem Platz hinter der Rythalle gefunden. Doch dann kam im Frühling die grosse Erleichterung: Das Ess-Festival kann an seinem ursprünglichen Ort durchgeführt werden. Die Freude war gross, da der Standort ideal sei, erklärt Wigger. Man könne den Ort gut dekorieren, gleichzeitig sind die Aussteller und das Publikum vor Regen und Sonne geschützt.

Hinter der Rythalle hätte man sehr viel mehr Aufwand betreiben müssen, um eine vergleichbare Atmosphäre aufzubauen, wie sie unter der Leporello-Brücke kreiert werden kann.

Aktuell steht viel Arbeit an: Seit dem 20. August kommen täglich mehrere Personen auf den Platz. Die Arbeiten werden meist nach 18 Uhr durchgeführt, die meisten Helfenden kommen nach ihrer Arbeit. Sie stellen Bar-Zelte auf und dekorieren sie. Die Elektroinstallationen werden vorbereitet, damit die Stände, die spätestens am Freitagmorgen auf den Platz kommen, Strom haben.

Bald sieht es hier viel geordneter aus. José R. Martinez

Dieses Jahr kann man an insgesamt 40 Ständen Köstlichkeiten probieren. Neu dabei ist Oseki's Ghanian Kitchen. Die Solothurner verkaufen Spezialitäten aus Westafrika: Frittierte Jam oder Red Red, ein Bohneneintopf mit frittierten Kochbananen. Oder eine Erdnussbutter-Suppe mit Hühnerschenkel und Reis.

Stefan Wigger freut sich persönlich darüber, dass der türkische Spezialitätenstand Anadolu-Helvetia wieder auf Platz ist. An diesem Stand könne man kleine Häppchen wie Manti – das sind mit Hackfleisch gefüllte Teigtaschen – oder Gözlem – Fladenbrot mit Spinat und Feta – probieren.

Die Portionen seien klein, der Preis entsprechend auch. «Genau so sollte das Angebot an einem Foodfestival sein», sagt er begeistert. So kann man verschiedene Dinge probieren, ohne dass man sofort einen gefüllten Magen hat.

Auch dieses Jahr sei es einfach gewesen, Standbetriebe zu finden. Sie hätten den Platz zweimal füllen können, erzählt Wigger. «Aber früher hatten wir noch eine grössere Auswahl.» Bis zu 150 Stände haben sich damals gemeldet. Er vermutet, dass das ein Effekt von Corona ist.

Recycling ist das Gebot der Stunde – es gibt neu auch Mehrwegbecher. José R. Martinez

Für die kommende Ausgabe gibt es zudem eine Neuerung mit den Getränkebehältern: Neuerdings werden die Getränke in Mehrwegbechern ausgeschenkt.

