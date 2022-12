Solothurn: Das bringen die 58. Filmtage

Vorbereitung Filmtage Solothurn schlüpft in die Hauptrolle: Das Filmfestival will seinen Standort stärken Das Programm der 58. Solothurner Filmtage ist bekannt. Die Barockstadt soll in dieser Ausgabe mehr in den Fokus rücken. Solothurn spielt auch für den künstlerischen Leiter, Niccolò Castelli, eine wichtige Rolle. Judith Frei Jetzt kommentieren 13.12.2022, 16.00 Uhr

Niccolo Castelli (künstlerische Leitung) und Monica Rosenberg (administrative Leitung) im Restaurant Kreuz. Hanspeter Bärtschi

Es ist kalt, der Wind pfeift über den Landhausquai. Den Weg durch das winterliche Solothurn haben einige Filmjournalistinnen und -journalisten gefunden und treffen sich in der warmen Stube des «Kreuz».

Dort erwartet sie das neue Leitungsteam der Solothurner Filmtage. Niccolò Castelli und Monica Rosenberg informieren, was das Festival dieses Jahr bringen wird. «In dem diesjährigen Programm zeigen wir, dass die Filmwelt eine Rolle in unserer Welt spielen will. Nicht nur, was die Schweiz betrifft, sondern auch was internationale Themen betrifft», erklärt der künstlerische Leiter Castelli.

Die Filme thematisieren Krieg, Genderfragen und die Umwelt. Themen also, welche die heutige Gesellschaft bewegen und beschäftigen. Der Eröffnungsfilm des schweizerisch-polnischen Filmemachers Pawel Siczek «This Kind of Hope» porträtiert einen ehemaligen belarussischen Diplomaten, der aus dem Exil für ein demokratisches Belarus kämpft.

Die Medienkonferenz konnte auch gestreamt werden. Hanspeter Bärtschi

Filme können Diskussionen anregen und Fragen beantworten, erklärt Castelli. Dabei sei es wichtig, dass das Festival nicht hybrid – also vor Ort und online – stattfindet, sondern dass man nur in Solothurn Filme anschauen kann. «Im Kinosaal hat man die Möglichkeit, eine Pause von der Welt zu machen und die eigenen Emotionen zu spüren», so Castelli.

Das habe sich auch schon gezeigt, als die Auswahlkommissionen auf der grossen Leinwand im Kino Uferbau aus 642 Filmen 217 ausgewählt haben. «Es wäre bestimmt einfacher gewesen, wenn alle einen Link bekommen hätten und die Filme zu Hause angeschaut worden wären», so Castelli. Die darauffolgenden fruchtbaren Diskussionen haben aber gezeigt, wie wichtig das gemeinsame Erleben sei.

Und ein Plus war: «Wir konnten jeden Tag in einem anderen Restaurant in Solothurn essen gehen und so auch gerade die Region entdecken.»

Solothurn als Zentrum des Austausches

Für den 40-jährigen Filmemacher ist Solothurn schon lange ein Tor zur Schweizer Filmszene. Im Tessin aufgewachsen, hat er in seiner Jugend kaum Schweizer Filme geschaut. «Es gab wenige Kinos im Tessin, die Schweizer Filme mit Untertitel gezeigt haben», erklärt er. Sein Bachelorstudium hat er in Bologna absolviert und auch dort gab es keinen Bezug zur Schweizer Filmszene. Erst als er in Zürich sein Masterstudium angefangen hat, entdeckte er die Solothurner Filmtage: «Seit 2006 habe ich keine Ausgabe der Filmtage verpasst.»

Castelli will, dass die Solothurner Filmtage ein Zentrum des Austausches in der Filmwelt ist. «Hier soll ein Austausch zwischen Filmemachende, Publikum und Institutionen geschehen», erklärt er. Dafür wurde auch ein neues Gefäss entwickelt. «Fare Cinema» – Filme machen – ist eine morgendliche Gesprächsreihe, die im «Kreuz» stattfindet und die er moderiert. Dabei werden bestimmte Aspekte des Filmemachens angesprochen oder wie Secondas und Secondos ihre eigene Perspektive als Filmemachende einbringen.

Die administrative Leiterin Monica Rosenberg erklärt, dass dieses Jahr vorsichtig budgetiert wurde. Die letzte Ausgabe vermochte knapp 29'000 Filminteressierte anlocken. Im Vergleich: Vor Corona kamen rund 65'000 Personen nach Solothurn. «Ein Blick nach Genf und Zürich zeigt aber, dass das Publikum wieder zurückkommt», erklärt Rosenberg. Sie rechnen nun damit, dass 25 Prozent weniger Leute nach Solothurn kommen als vor der Pandemie.

