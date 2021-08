Armut interaktiv erleben: Caritas-Stadtrundgang durch Solothurn

Armut im Kanton Solothurn – Caritas bietet Stadtrundgänge für Jugendliche an

Für Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bietet die Caritas Solothurn neu im Herbst interaktive Stadtrundgänge «Voll Unterschti!» zum Thema Armut in der Schweiz an. Die Teilnehmenden begegnen dabei zwei Hauptfiguren, die ihnen Einblick in den Alltag von armutsbetroffenen Jugendlichen geben. Dazu vermitteln Sozialarbeitende von Caritas Solothurn Hintergrundinformationen. Der Parcours findet im öffentlichen Raum Solothurn statt.