Solothurn: Vision Wasserstadt ist definitiv ausgeträumt

Vision Wasserstadt Schlussstrich gezogen: Die Vision des Solothurner «Klein-Venedig» ist definitiv ausgeträumt Die Wasserstadtsolothurn AG hat an ihrer Generalversammlung ihre Liquidierung beschlossen. Es ist das definitive Ende einer grossen Vision. Fabio Vonarburg 1 Kommentar 09.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn die Bagger im Westen der Stadt auffahren und damit beginnen, den Stadtmist aus der Erde zu schaufeln, löst dies bei einigen Solothurnerinnen und Solothurnern auch Trauer aus. Trauer darüber, was hier hätte entstehen können.

So hätte die Wasserstadt aussehen können. zvg

Denn vor rund zwei Jahrzehnten entstand die Idee, die Löcher gleich etwas tiefer zu buddeln und diese mit der Aare zu verbinden. Und damit eine künstliche Flussschlaufe zu erschaffen. Es wäre eine Art «Klein-Venedig» entstanden mit 130 Bauparzellen sowie 530 Wohnungen. Vorgesehen waren auf der so entstandenen Insel auch eine öffentliche Promenade mit einer Länge von einem Kilometer.

Das Projekt, das den Namen Wasserstadt Solothurn trägt, wurde 2008 so richtig lanciert. Das Konzept stammte dabei nicht von irgendwem, sondern vom Basler Stararchitekten-Büro Herzog & de Meuron.

Rechtzeitig zum Spatenstich wird Schlussstrich gezogen

Der Traum von einem «Klein-Venedig» in Solothurn ist nun aber definitiv ausgeträumt. Die Wasserstadt Solothurn AG zieht einen Schlussstrich unter das Projekt, sie bezeichnet die Vision in einer Medienmitteilung als «gescheitert». An der Generalversammlung im Juni wurde darum beschlossen, die AG zu liquidieren.

Der Zeitpunkt passt. Vergangene Woche und damit kurz nach der Generalversammlung fand der Spatenstich zur Sanierung des Stadtmistes statt. Und damit ist eines der beiden Ziele der AG geglückt – die komplette Sanierung der drei ehemaligen Abfalldeponien Unterhof, Oberer Einschlag und Spitelfeld.

Möglich geworden sei dies auch dank ihres hartnäckigen Insistierens, schreibt die Wasserstadt Solothurn AG weiter und verweist auf die von ihr finanzierten Gutachten, «die übereinstimmend aufgezeigt haben, dass eine aus Kostengründen angestrebte Teilsanierung die schlechtere Lösung für die kommenden Generationen ist».

Die AG bedauert, dass nun die Steuerzahler die Sanierung berappen müssen. Wäre das Projekt umgesetzt worden, so hätte die Sanierung durch die gewonnenen Steuereinnahmen finanziert werden können, heisst es weiter: «Mit der Realisierung der Wasserstadt wäre sogar ein Überschuss von 200 Millionen Franken aus Steuereinnahmen zu Gunsten von Kanton und Stadt entstanden.»

Schmerz über «verpasste Chance»

Das Bedauern bei der Wasserstadtsolothurn AG ist gross, dass das zweite Ziel verpasst wurde. «Es schmerzt sehr», sagt Ivo Bracher, einer der Initianten der Wasserstadt. «Aus entwicklungsplanerischer Sicht hat Solothurn hier eine einzigartige Chance verpasst.» Er betont noch einmal den attraktiven Wohnraum, der entstanden wäre, und wie ökologisch das Projekt gewesen wäre. Oder wie es in der Medienmitteilung heisst: «Ein Leuchtturm der Nachhaltigkeit.»

Ivo Bracher im Jahr 2010 hinter dem Modell der Wasserstadt. Hanspeter Bärtschi

Der Anfang vom Ende des Projektes liegt sechs Jahre zurück. «Das Projekt kann aus rechtlichen Gründen weder auf kommunaler Ebene im Ortsplanungsverfahren noch auf der Ebene der kantonalen Richtplanung weiterverfolgt werden», hielt die Solothurner Regierung im März 2016 fest und stützte sich dabei auf ein Gutachten. Diese Zeitung schrieb damals vom «Todesstoss für die Wasserstadt», die Initianten sahen dies anders, betrachteten das Projekt zu diesem Zeitpunkt noch nicht als gestorben.

Dies betonen sie noch einmal in ihrer letzten Medienmitteilung: Aufgrund eines raumplanerischen Gutachtens sei das Projekt in den Medien für beendet erklärt worden. Der Verfasser des Gutachtens habe in den nachfolgenden Treffen mit der öffentlichen Hand wiederholt betont, dass er die Wasserstadt trotz seiner Schlussfolgerungen für realisierbar halte:

«Der notwendige politische Wille seitens Stadt und Kanton konnte jedoch nicht gewonnen werden.»

Wenn sie einen Blick zurückwerfen, würden die Initianten anders vorgehen, wie sie schreiben: «Im Rückblick betrachtet war es ein folgenschweres Versäumnis, nicht gleichzeitig mit dem Engagement für die Sanierung ebenso hartnäckig die rechtlichen Grundlagen für die spätere Nutzung des Gebiets – als weit über die eigenen Kantonsgrenzen hinaus begehrten Wohnraum am Wasser – einzufordern.»

Und so bleibt nichts anderes übrig, als zu verreisen, wenn man eine Wasserstadt erleben will. Etwa nach Port Grimaud. Die Stadt war eines der Vorbilder der Solothurner Wasserstadt und gilt als «Klein-Venedig der Provence». Um dort zu sehen, was hätte sein können.

1 Kommentar Eduard Allemann vor etwa einer Stunde es ist gut so, dass dieses projekt nicht realisiert werden konnte. es wäre ja nur wohnraum für gutbetuchte gewesen, weil andere hätten es sich nicht leisten können. Alle Kommentare anzeigen