Solothurner Lego-Fan zeigt seine nachgebaute PostFinance-Arena

Im Keller des Solothurners Patrick von Felten reichen die Legos bis an die Decke. Mittendrin: Ein Miniatur-Modell der PostFinance-Arena, die der 41-jährige gemeinsam mit seiner Frau nachgebaut hat. Er zeigt uns in einem Rundgang unter anderem, was er Mitte Oktober an der «Steinchenwelt» in Solothurn ausstellen wird und führt uns durch seine Sammlung, die von «Die Simpsons» bis zu Raumschiffen und Elfen reicht.

11.10.2022, 05.00 Uhr