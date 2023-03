Wen der Solothurner Gemeinderat in die Verwaltungsräte schickt

Verwaltungsratsmandate Knappe Resultate: Diese Personen schickt der Solothurner Gemeinderat in die Verwaltungsräte Drei Sitze in Verwaltungsräten musste der Gemeinderat neu besetzen. Gewählt wurden Bernhard Christen (Flughafen Grenchen), Philipp Jenni (Parking AG Solothurn) und Jörg Aebischer (BSU). Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

Wer wird sich durchsetzen? Die Frage stellte sich am Dienstagabend gleich zwei Mal im Solothurner Gemeinderat. Drei Wahlen für Verwaltungsratsmandate standen auf der Traktandenliste. Zwei Mal kam es dabei zu einem Duell, deren Ausgang im Vorfeld schwierig einzuschätzen war. Der Überblick.

Bernhard Christen vertritt die Stadt Solothurn künftig im Verwaltungsrat der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG. Bild: zvg

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates des Flughafens Grenchen sorgte in den letzten Wochen für Gesprächsstoff. Dementsprechend gross war die Spannung, wen die Stadt Solothurn als ihren Vertreter in das Gremium schickt. Bevor es aber um die beiden Kandidierenden ging, stellten die Grünen einen Rückweisungsantrag.

Die Begründung: Es fehle noch der politische Entscheid, ob die Stadt überhaupt weiterhin im Verwaltungsrat der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG vertreten sein will. Stadtpräsidentin Stefanie Ingold erwiderte, man habe dies aus den Voten der Fraktionen geschlossen und bestätigte, auch der Flughafen wünsche weiterhin, dass die Stadt Solothurn einen Vertreter stelle. Diese Frage war aus Sicht von Heinz Flück, der für die Grünen sprach, noch nicht beantwortet worden.

Der Antrag blieb mit nur sechs Unterstützenden chancenlos. Und so ging es in der Folge um die beiden Kandidierenden. Die FDP hob die Vorteile ihres Kandidaten, Bernhard Christen, hervor. Dieser sei ein früherer Gemeinderat und besetze künftig als Tourismusdirektor eine Schlüsselposition in der Stadt Solothurn, führte Markus Jäggi aus. Der FDP-Gemeinderat erwähnte auch, dass Christen, als ehemaliger Marketingchef der Fluggesellschaft Swiss, in der Branche gut vernetzt sei. Jäggi: «Sein Wort wird im Verwaltungsrat Gewicht haben.»

Annina Helmy aus der SP-Fraktion hielt dagegen. Der Flughafen Grenchen sei ein wichtiger Ausbildungsort für Piloten, für den Tourismus spiele er hingegen eine kleine Rolle. Der Tourismusdirektor sei zwar eine wichtige Person, für dieses Mandat aber ungeeignet. Im Gegensatz zu Thomas Baumann, wie sie ausführte, den Kandidaten aus den Reihen der SP. Er kenne den Flughafen, sei Deltapilot. Als Mitglied beim Verein Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz könne er auch diesen Aspekt in den Verwaltungsrat tragen. Es wurde eng. Sehr eng. Mit 16 zu 14 Stimmen setzte sich Bernhard Christen durch.

Philipp Jenni wurde in den Verwaltungsrat der Parking AG Solothurn gewählt. Bild: zvg

Eigentlich waren drei Kandidierende für den Sitz im Verwaltungsrat der Parking AG Solothurn gemeldet. Doch Marianne Wyss (SVP) zog ihre Kandidatur zu Beginn zurück. FDP-Gemeinderat Charlie Schmid sei der geeignete Kandidat, so ihre Überlegung. Keiner sei in der Stadt Solothurn so nah am Gewerbe dran wie Charlie Schmid, hob auch Markus Jäggi hervor.

Den zweiten Kandidaten, SP-Gemeinderat Philipp Jenni, hielten die SP und die Grünen für geeigneter. Die beiden Fraktionen begründeten dies zum einen mit seinem Beruf als Bauingenieur, zum anderen mit der politischen Ausgewogenheit des Verwaltungsrates. Die Stadt habe mit Pirmin Bischof (Mitte) bereits einen bürgerlichen Vertreter. Es brauche auch eine linke Vertretung, so Heinz Flück. Die Wahl gewann Philipp Jenni. Er erhielt 18 Stimmen, Charlie Schmid 12. So bleibt die SP in der Parking AG vertreten. Jenni folgt auf den früheren SP-Gemeinderat Matthias Anderegg.

Jörg Aebischer wurde in den Verwaltungsrat der BSU AG gewählt. Bild: Sandra Stampfli/zvg

Die Wahl des Verwaltungsrates der Busbetrieb Solothurn und Umgebung AG (BSU) ist schnell erzählt. Mit FDP-Gemeinderat Jörg Aebischer stellte nur eine Fraktion einen Kandidaten. Mit 29 Ja-Stimmen war die Wahl dann auch eine klare Sache. Dabei gab es eine Enthaltung, jene von Jörg Aebischer.

