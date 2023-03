Verwaltungsrat Kampfwahl um Sitz in der Solothurner Parking AG: Gleich drei Mitglieder des Gemeinderats bringen sich in Position Drei Fraktionen möchten gerne im Verwaltungsrat der Parking AG vertreten sein. Charlie Schmid (FDP), Marianne Wyss (SVP) und Philipp Jenni (SP) stellen sich am Dienstag im Gemeinderat zur Wahl. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 20.03.2023, 11.55 Uhr

Die Parking AG betreibt drei Parkhäuser in Solothurn. Hier das Parkhaus Berntor. Bild: Wolfgang Wagmann

Es ist ein beliebtes Amt. Dass dem so ist, zeigt der Ausblick auf Dienstag, 21. März. Der Gemeinderat der Stadt wird ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat der Parking AG Solothurn wählen. Gleich drei Mitglieder aus dem Gemeinderat bringen sich für den frei gewordenen Sitz in Position und möchten die Stadt in der Parking AG gerne vertreten: Philipp Jenni (SP), Marianne Wyss (SVP) und Charlie Schmid (FDP).

SP-Gemeinderat Philipp Jenni. Bild: zvg

SP-Gemeinderat Philipp Jenni wirbt in der schriftlichen Bewerbung mit seinem beruflichen Hintergrund als Bauingenieur und Verkehrsplaner – und dass er als langjähriges Mitglied der Baukommission und des Gemeinderates die reglementarischen und planerischen Rahmenbedingungen in der Stadt bestens kenne.

SVP-Gemeinderätin Marianne Wyss. Bild: Pascal Leibundgut

SVP-Gemeinderätin Marianne Wyss schreibt, dass sie eine andere Kundengruppe vertreten würde als der Rest des Verwaltungsrates. «Als Frau, Aktionärin und regelmässige Benützerin der Parking AG-Anlagen bringe ich neben meinem Wissen und Verständnis den Aspekt der aktiven Nutzerin mit in den Verwaltungsrat.» Sie streicht hervor, dass sie mindestens einmal in der Woche in einem der Parkhäuser selber parkiere.

FDP-Gemeinderat Charlie Schmid. Bild: Michel Lüthi

FDP-Gemeinderat Charlie Schmid betont, dass ihm die Bedürfnisse an die Parkhäuser der Stadt aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer bestens vertraut seien, und verweist auf die Schnittstellen zwischen der Parking AG und der Stadt- und Gewerbevereinigung, deren Geschäftsführer er ist.

Der Sitz im Verwaltungsrats der Parking AG wurde durch die Demission von Matthias Anderegg frei. Er ist auf Wunsch des Rates zurückgetreten. Mit Andrea Lenggenhager, Leiterin Stadtbauamt, sitzt eine zweite Vertreterin der Stadt im Verwaltungsrat.

Nebst dem Vertreter für die Parking AG werden am Dienstag weitere Verwaltungsratssitze neu besetzt. Bei beiden – Busbetrieb Solothurn und Umgebung AG (BSU) und Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG – sass bislang für die Stadt der frühere Stadtschreiber Hansjörg Boll im Verwaltungsrat, der für beide Ämter seine Demission eingereicht hat.

FDP-Gemeinderat Jörg Aebischer. Bild: zvg

Für den Sitz im Verwaltungsrat der BSU hat nur die FDP-Fraktion die Kandidatur von Jörg Aebischer gemeldet. Wobei auch noch «spontane» Kandidaturen in der Gemeinderatssitzung möglich sind.

FDP-Gemeinderat Jörg Aebischer hebt in seiner Bewerbung hervor, dass er häufig mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist. Er verweist auch auf seine langjährige Erfahrung in unternehmerischen Führungspositionen und seinen politischen Rucksack aus verschiedenen Funktionen.

Beim Flughafen Grenchen kommt es zu einer Kampfwahl. Hier hat die FDP-Fraktion den künftigen Tourismusdirektor Bernhard Christen gemeldet, die SP-Fraktion steigt mit Kinderarzt Thomas Baumann ins Rennen.

