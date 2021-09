Verwaltungsgericht Weiterzug ans Bundesgericht angekündigt: Kommission ist überzeugt, dass Stadt Solothurn nicht gesetzeskonform bilanziert Das Verwaltungsgericht tritt nicht auf die Beschwerde des Präsidenten der Rechnungsprüfungskommission über einen Beschluss an der Gemeindeversammlung ein. Er sei nicht dazu legitimiert. Ein Entscheid, den Peter Stampfli so nicht akzeptieren und das Urteil weiterziehen will. Fabio Vonarburg 02.09.2021, 05.00 Uhr

Blick in die Gemeindeversammlung in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Wer hat recht? Für die meisten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung war diese Frage jeweils schwierig zu beantworten. Komplex ist die Materie, um die sich der Streit zwischen der Stadt und der Rechnungsprüfungskommission dreht. Es geht um die Bilanzierung des Startkapitals der Regio Energie Solothurn und der Aktien der Regiobank (siehe Box). Mehrmals hat die Rechnungsprüfungskommission (RPK) an der Gemeindeversammlung beanstandet, dass die Bilanzierungen anders vorzunehmen sind, dass die Praxis von Seiten der Stadt nicht gesetzeskonform sei. Jedes Mal haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Vertretern der Stadt vertraut und sind der Empfehlung der RPK nicht gefolgt.

So beschritt die Rechnungsprüfungskommission ab vergangenen Herbst den juristischen Weg, um die Streitfrage endgültig zu klären. Der Präsident der Kommission, Peter Stampfli, legte beim Regierungsrat als Vertreter der Rechnungs-prüfungskommission eine Beschwerde gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung ein. Das Fazit des Regierungsrats: Die Stadt mache alles korrekt. Und Stampfli? Der zog mit der Beschwerde weiter an das Verwaltungsgericht.

Dessen Urteil liegt nun vor. Doch neue Erkenntnisse in der Sache liefert es keine. Das Verwaltungsgericht entschied, nicht auf die Beschwerde einzutreten. Ob die Stadt korrekt bilanziert, wurde somit gar nicht behandelt. Der Grund: Gemäss dem kantonalen Verwaltungsgericht ist der Präsident der Rechnungsprüfungskommission gar nicht dazu legitimiert, das Urteil des Regierungsrats an das Verwaltungsgericht weiterzuziehen. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts sei es erforderlich, dass «der Beschwerdeführer durch den angefochtenen Entscheid stärker als ein beliebiger Dritter betroffen ist und in einer besonderen, beachtenswerten und nahen Beziehung zur Streitsache steht». Beim Präsidenten der Rechnungsprüfungskommission sei dies nicht der Fall, so das Verwaltungsgericht. Denn ein bloss mittelbares oder ausschliesslich allgemeines öffentliches Interesse reiche nicht aus.

«Wir sind froh, dass Herr Stampfli mit seiner Beschwerde nicht durchgekommen ist», sagt Stadtpräsident Kurt Fluri zum Urteil des Verwaltungsgerichts. «Er ist nicht mehr betroffen als alle anderen.» Auch wenn es immer etwas unbefriedigend sei, «dass die Frage nur formell und nicht materiell entschieden worden ist». Er hoffe nun, dass die Angelegenheit vom Tisch sei. Für den Finanzverwalter sei der jährliche Vorwurf an der Rechnungsgemeindeversammlung, er mache etwas falsch, nicht angenehm gewesen. Doch was Fluri hofft, wird wohl nicht eintreten.

«Ich werde in Vertretung der Rechnungsprüfungskommission gegen das Urteil sicher Einsprache beim Bundesgericht einlegen müssen, um dadurch ein gerichtliches Urteil seitens des Verwaltungsgerichts erreichen zu können», sagt Peter Stampfli auf Anfrage. Erfolgt die Einsprache, muss das Bundesgericht entscheiden, ob er als Stimmberechtigter der Stadt Solothurn und als Präsident der Rechnungsprüfungskommission tatsächlich nicht zur Beschwerde legitimiert ist. Kommt das Bundesgericht in Lausanne auf einen anderen Schluss als die Vorinstanz, kommt wieder das Verwaltungsgericht zum Zug und müsste den Fall dann doch noch materiell gemäss der Absicht des Beschwerdeführers beurteilen. Sprich entscheiden, ob die Bilanzierungen bezüglich der Beteiligungen an der Regiobank Solothurn und der Regio Energie Solothurn von Seiten Stadt gesetzeskonform sind.

«Der Regierungsrat in der Person von Herrn Regierungs-rat Remo Ankli will anscheinend verhindern, dass ein neutrales Gericht über diese beiden Bilanzpositionen urteilt», ist Stampfli überzeugt. Dies schliesst er aus der beim Gericht eingereichten Stellungnahme von Seiten des Departements für Bildung und Kultur (DBK), das in dieser Sache zuständig ist. In dieser Stellungnahme wird die Legitimation der Beschwerde des RPK-Präsidenten in Frage gestellt. Eine Argumentation, der das Verwaltungsgericht – wie bereits ausgeführt – folgte. Peter Stampfli ist weiter- hin überzeugt, dass die aktuelle Rechnungslegung dieser Bilanzpositionen nicht dem gelten- den Gemeindegesetz entspricht. Diese Überzeugung nehme er auch von einem unabhängigen Expertengutachten, das die RPK 2017 in Auftrag gegeben habe.

Diese Einschätzung werde zudem auch von den restlichen Mitgliedern der Rechnungsprüfungskommission einstimmig vertreten, erläutert Stampfli. Doch wieso setzt er sich derart für die Sache ein? Die Kommission erfülle lediglich ihre Auf-gabe, die Rechtmässigkeit der Rechnungslegung zu prüfen. Ist diese in Solothurn gegeben? Nicht ganz, so das Fazit der RPK der letzten Jahre. Auch wenn dies die Stadt und der Regierungsrat anders sehen.