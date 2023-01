Verwaltung Software-Ärger in Solothurn: Die neue «Allzweckwaffe» der Stadt kommt mit über 1000 Tagen Verspätung – wie konnte das passieren? Sie soll die Solothurner Stadtverwaltung digital auf Vordermann bringen, doch es klemmt ziemlich: Warum sich die Einführung der neuen Gemeindesoftware massiv verzögert. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 06.01.2023, 11.55 Uhr

Alles im Dienst des Bürgers: Die Gemeindesoftware ist für die Stadtbehörden unverzichtbar. Gaëtan Bally/Keystone

Unter Fachleuten spricht man, inzwischen eher spöttelnd als anerkennend, von einer «Allzweckwaffe». Schliesslich soll sie die Solothurner Stadtverwaltung auf das heutige digitale Level heben: die neue Gemeindesoftware. Ihr Lieferant verspricht eine «smarte, durchgängige Gesamtlösung».

Die Software soll die Arbeit der Einwohnerdienste und der Finanzverwaltung erleichtern, das Schriftenwesen ebenso wie die Steuerverwaltung. Genutzt wird sie aber etwa auch für die umfassende Buchhaltung. Für die Abrechnungen des Lohnbüros. Und sogar für die Hundekontrolle. Alles im Dienst des Bürgers. Eine echte Allzweckwaffe eben.

Doch als derart vielseitig hat sich die neue Verwaltungssoftware, im Jargon «NVS» genannt, bislang nicht entpuppt. Wie sollte sie auch: Bei ihrer Einführung klemmt es. Zuerst wurde der Termin dafür auf den 1. Januar 2021 festgesetzt. Das ging schief, der Termin musste zweimal um ein Jahr verschoben werden. Bald glich das Projekt einem nicht enden wollenden Hürdenlauf. Ausgerechnet, sagen mit der Sache vertraute Personen: Denn was die Digitalisierung der Verwaltung angeht, rangiere Solothurn ohnehin nicht gerade an erster Stelle.

Stand heute soll ein weiteres Jahr verstreichen, bis die neue Software voll nutzbar ist. Der definitive Termin ist nun auf den 1. Januar 2024 festgelegt, wie Solothurns Stadtschreiber Urs Unterlerchner auf Anfrage erklärt. Die Software dürfte somit über 1000 Tage später als ursprünglich vorgesehen in ihrer ganzen Breite einsetzbar sein.

Wie konnte es so weit kommen? «Die Komplexität des Projekts ist teilweise grösser als gedacht» – so zumindest lautet die prägnante Antwort, formuliert von Unterlerchner. Klar ist: Als es mit den Verzögerungen losging, waren weder der aktuelle Stadtschreiber noch Stadtpräsidentin Stefanie Ingold am Drücker. Die beiden sind noch nicht allzu lange im Amt. Klar ist auch: Am Anfang stand das recht dringende Anliegen, dass die Gemeindesoftware erneuert werden muss. Dann folgte Verzögerung um Verzögerung – die Chronologie:

Seit den 1990er-Jahren arbeitete die Stadt Solothurn mit der Verwaltungssoftware einer Schweizer Firma. Die Software, aufgeteilt in viele Applikationen, wurde in zahlreichen Abteilungen eingesetzt. Von den Einwohnerdiensten über die Finanzverwaltung bis hin zum Lohnbüro. Doch die Arbeit damit wurde immer mühsamer, wie Insider weiter berichten.

Kein Wunder: Nach fast drei Jahrzehnten wurde das Programm nicht mehr weiterentwickelt, der Lieferant war von einer anderen Firma aufgekauft worden und der Support liess zusehends zu wünschen übrig. Die Zufriedenheit damit habe «in den letzten Jahren stark gelitten», konstatierten die Verantwortlichen der Stadt 2019. Allerdings: Die Behörden hatten sich den Insidern zufolge verhältnismässig spät nach einer Nachfolgelösung umgeschaut.

Hier, im Gemeindehaus an der Barfüssergasse, befinden sich unter anderem die Einwohnerdienste und die Finanzverwaltung. Hanspeter Bärtschi

Vor bald vier Jahren war es, als eine Projektgruppe verschiedene Angebote prüfte. Schliesslich entschied man sich, erneut auf denselben Lieferanten zu setzen – quasi im Sinne eines umfassenden Upgrades auf dessen neuste Software. Darum wurde auf eine öffentliche Ausschreibung verzichtet. 2019 genehmigte die Gemeinderatskommission das Projekt. Die ersten Umstellungen liefen an. Das Datum für den sogenannten Produktivstart wurde bestimmt: der 1. Januar 2021.

Für die Umstellung waren 90’300 Franken plus 27’500 Franken für neue Hardware veranschlagt. Mehr ins Gewicht fallen wie üblich die Personalressourcen im eigenen Haus und die regelmässigen Wartungskosten – die Rede ist hier von jährlich rund 56’000 Franken.

Zuerst sah es offenbar so aus, dass alles glatt läuft. Dann jedoch traten im Verlauf des Jahres 2020 erste Probleme auf. Der Softwarelieferant schaffte es laut Darstellung der Stadt nicht, diese rechtzeitig zu beheben. Gegen Ende 2020 musste der Einführungstermin schliesslich erstmals verschoben werden – bereits um ein ganzes Jahr.

Im Sommer 2021 zeichnete sich ab, dass es weiterhin ordentlich hapert. Die Probleme traten vor allem beim Steuerprogramm auf. Und sie waren so gravierend, dass der Termin erneut angepasst wurde. Der Lieferant musste nochmals ran. Holprige Schnittstellen, Schwierigkeiten bei der Migration alter Systeme und eine mühsame Datenbereinigung, lauten einige Stichworte dazu.

Der Ärger der Stadt war gross. So gross, dass sie diesen in ihren beiden letzten Verwaltungsberichten kundtat. Etwas versteckt im Detailgewusel zwar und deswegen weitgehend unbeachtet, aber mit deutlichen Worten. Das ist doch eher ungewöhnlich. Normalerweise äussern sich Behörden öffentlich nicht kritisch zu Geschäftsbeziehungen mit Privatfirmen.

Schon im Verwaltungsbericht 2020 wurden die Probleme als «sehr gross» tituliert. Immerhin hiess es: «Nach langen Verhandlungen mit dem Softwarelieferanten wurde nun die definitive Einführung der Gesamtsoftware auf den 1. Januar 2022 verschoben.» Allein, auch daraus sollte nichts werden.

Genau hinschauen lohnt sich: Probleme macht vor allem das Steuerprogramm der neuen Software. Hanspeter Bärtschi

Dem Verwaltungsbericht 2021 war dann zu entnehmen, dass die Einführung erneut grosse Umtriebe erfordert hat. Die Stadtverwaltung zählte auf: «viele Planungen, Besprechungen, Videokonferenzen, Korrespondenzen, Zusammenkünfte, Testphasen, teilweise Schulungen». Und dennoch: Der Zeitplan riss wieder. Gegen Ende des Jahres zeigte sich gemäss dem Report, dass es im Bereich Steuern «immer noch sehr grosse ungelöste Probleme gab, die eine definitive Umstellung per 1. Januar 2022 verunmöglichten».

Laut Stadt wurden die Probleme noch 2020 zum einen vorwiegend mit der Komplexität rund um das Steuerprogramm begründet, zum anderem mit dem «negativen Einfluss der Pandemiesituation auf die personellen Ressourcen». Aber Schwierigkeiten gab es auch noch lange danach.

Das Stadtpräsidium an der Baselstrasse ist die Schaltzentrale Solothurns. Andreas Kaufmann

Axians Infoma heisst die Firma, welche die Gemeindesoftware liefert. Ihre modular aufgebaute Anwendungen setzen gewisse Standards für die öffentliche Hand. Wie das Unternehmen die Probleme aus seiner Sicht beurteilt, ist nicht bekannt. Man kommentiere keine Kundenprojekte in der Presse, erklärt Axians auf Anfrage.

Aus Insiderkreisen heisst es: Auch die Stadtverwaltung, die wenig Erfahrung mit Informatikprojekten solcher Tragweite habe, müsse sich zumindest Fragen gefallen lassen. So bleibt für Aussenstehende nur schwer durchdringbar, welches genau die Treiber des Desasters sind.

Und was kosten die ganzen Verzögerungen, neben Zeit und Nerven? Stadtschreiber Urs Unterlerchner betont: «Von den personellen Ressourcen einmal abgesehen, führten die Verschiebungen seitens Stadt zu keinen Mehrkosten.» Demnach gehen solche – ein Betrag wird nicht genannt – zulasten des Lieferanten. Man habe sich diesbezüglich einigen können.

