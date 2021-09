Verkehrsplanung Bellachs Zentrum soll einen Kreisel bekommen Der Bellacher Gemeinderat hat nach sehr langen und detaillierten Diskussionen über das neue Gestaltungskonzept der Zentrumsachsen beschlossen, dass im Dorfzentrum die Einmündung der Schulstrasse in die Dorfstrasse mit einem Kreisel ausgebaut werden soll. Hans Peter Schläfli 30.09.2021, 05.00 Uhr

Im Zentrum von Bellach ist ein Kreisel geplant. Sophie Deck

Bekanntlich werden in Bellach noch in diesem Jahr drei Tempo-30-Zonen eingeführt. Offen ist dabei noch die Verkehrsplanung im Zentrumsbereich. Und diese gab zu sehr langen Diskussionen Anlass. Normalerweise ist es so, dass eine Arbeitsgruppe mit einem Antrag in den Gemeinderat geht, der als Kompromiss zumindest in ebendieser Arbeitsgruppe unumstritten ist. In Bellach war das am Dienstagabend offensichtlich nicht der Fall, denn die fünf Punkte des neuen Gestaltungskonzepts wurden ausgerechnet von den Mitgliedern der damit beauftragten Arbeitsgruppe zerpflückt, kritisiert und mehrfach abgeändert.