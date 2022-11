Der Judo-Club in Solothurn feiert seinen 70. Geburtstag

Vereinsjubiläum Judo und Ju-Jitsu Club Solothurn: Seit 70 Jahren auf der Matte Immer wieder schaffen es die Judokas aus Solothurn an die nationale Spitze. Die jüngsten Mitglieder messen sich am kommenden Samstag am traditionellen Freundschaftsturnier mit den Judokas aus Oensingen. Rebekka Balzarini Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Judounterricht für die Kleinen im Ju-Jitsu Club. José R. Martinez

Das Dojo in Solothurn ist leicht zu übersehen. Es liegt eingeklemmt zwischen den Bahngeleisen und dem Kino Capitol, eine schmale Aussentreppe führt zur Eingangstür über einer Garage. Und doch haben über die Jahre immer wieder Kinder, Jugendliche und Erwachsene den Weg auf die blau-gelben Matten gefunden.

«Dojo» ist die Bezeichnung für den Trainingsraum verschiedener japanischer Kampfkünste. Hier in Solothurn kann man Judo und Ju-Jitsu üben.

Viele von ihnen sind die Stufen immer wieder hochgestiegen, um zwei Stunden später mit mehr nach Hause zu gehen als mit Gurten in unterschiedlichen Farben. Mit mehr Selbstbewusstsein etwa, nachdem ein schwieriger Wurf nach viel Üben endlich gelungen ist. Francesco Ferraro erklärt:

«Die Kinder, die Judo trainieren, nehmen die Judo-Werte automatisch auf. Sie lernen Höflichkeit, Respekt, Selbstbeherrschung, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Mut und Bescheidenheit.»

Weiter sagt er: «Was mir aber am Training besonders gefällt, ist das Lachen und die Freude in den Gesichtern der jungen Judokas».

Daniel Pérez, Trainer Kindertraining, bei der Arbeit. José R. Martinez

Gegründet wurde der Verein vor mittlerweile fast 71 Jahren. Ein Blick ins Clubarchiv zeigt: Die Gründung fand mit einem kleinen Veranstaltungshinweis sogar Platz in dieser Zeitung. Am 13. Dezember 1951 trafen sich vier Solothurner Judokas im kleinen Saal des Hotels Krone, um den Judo Club Solothurn zu gründen. Den ersten Schweizer-Meister-Titel holte 1965 Erwin Schmid nach Solothurn, und im gleichen Jahr durften auch Frauen anfangen, im Verein zu trainieren.

Die Athletinnen und Athleten übten in den ersten Jahren im Luftschutzkeller des Weststadtschulhauses. 1968 konnten sie das Dojo hinter dem Kino Capitol beziehen, wo sie noch heute sind.

Ohne Ehrenamt läuft nichts

Ein wichtiger Meilenstein für den Club war ausserdem die Aufnahme der Sportart Judo in das nationale Sportförderungsprogramm Jugend+Sport im Jahr 1980. Leiterinnen und Leiter konnten damit an verschiedenen Ausbildungen teilnehmen und die Vereine von Fördergeldern profitieren.

Die Kleinen üben Judo in Solothurn. José R. Martinez

Die Fördergelder allein reichten aber nicht aus, damit sich der Judo und Ju-Jitsu Club so lange in der Vereinslandschaft in Solothurn behaupten konnte. Ob Umbauarbeiten am Dojo oder Durchführung von Kindertrainings – immer brauchte und braucht es Helferinnen und Helfer, die dem Judo ihre Freizeit widmen. «Ohne Freiwilligenarbeit gäbe es unseren Verein schon lange nicht mehr», betont Präsident Francesco Ferraro.

«Wir haben aktuell ein paar wenige Mitglieder, die einen grossen Teil der Arbeit in unserem Verein leisten. Dafür bin ich extrem dankbar.» Wie viele andere Vereine kämpft auch der Judo und Ju-Jitsu Club damit, genügend Helferinnen und Helfer für die vielen Aufgaben im Verein zu finden. «Das ist aktuell die grösste Herausforderung für uns und wird es wohl auch in Zukunft bleiben.»

Die Bettlacherin Michelle Fenàndez im Turnier. Youtube

Gerade für das Kindertraining ist es schwierig, Woche für Woche genügen Leiterinnen und Leiter im Dojo zu haben. Dabei lohnt es sich, die Jüngsten zu fördern: Für eine Athletin des Clubs hat der Weg über die Steintreppe nämlich nicht nur an die nationale, sondern auch an die internationale Spitze geführt. Die 24-jährige Bettlacherin Michelle Fenàndez gehört zum Übergangskader des Schweizerischen Nationalteams und vertritt die Schweiz regelmässig an internationalen Turnieren.

Nächster Höhepunkt im Wettkampfprogramm der Judokas ist in diesem Jahr das letzte Wochenende im November. Dann messen sich die besten von ihnen an den Schweizer Meisterschaften in Lausanne. Mit Michelle Fernàndez und Daniel Pérez wollen dort auch zwei Mitglieder aus Solothurn ihre im letzten Jahr gewonnenen Medaillen verteidigen.

Veranstaltungshinweis: Freundschaftsturnier Solothurn–Oensingen, Dojo Solothurn, am Samstag, 19. November, von 13 Uhr bis 17 Uhr.

