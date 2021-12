Der Kanton Solothurn verlängert Leistungsvertrag mit «frabina»

Die Beratungsstelle frabina bietet im Auftrag des Kantons Solothurn Beratungen für Ausländerinnen und Ausländer an. Das Angebot ergänzt die Dienstleistungen der Anlaufstellen beim Kanton, den Einwohnergemeinden und den Sozialdiensten.

Frabina bietet Beratungen an zu Ausländerrecht, sprachlicher, beruflicher und sozialer Integration, finanzieller Sicherheit sowie Paarbeziehung und Familie im interkulturellen Kontext. Seit 2020 ist frabina zudem Anlaufstelle für Menschen, die von Rassismus und rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Sie informiert, berät und unterstützt Betroffene, Zeuginnen und Zeugen von Rassismus und rassistischen Diskriminierungen sowie Fachpersonen, Behörden und Schulen.

Die Beratungen zu Rassismus und rassistischer Diskriminierung sind kostenlos. Die Tarife für die Beratungen zu anderen Themen sind einkommensabhängig. Die Beratungen in verschiedenen Sprachen werden in Olten und Solothurn angeboten (bei Bedarf unter Beizug von Dolmetschenden). Aufgrund der Covid-19 Pandemie finden die Beratungen vermehrt auch per E-Mail, Video-Chat und via Telefon statt. (sks)