Verein Altstadtwohnen «Die öffentliche Hand muss aktiver werden, sonst hat das Wohnen in der Altstadt keine Zukunft mehr»: Petition an Stadtpräsidentin übergeben Der Verein Altstadtwohnen hat Unterschriften für seine Petition gesammelt. Nun hat er diese an Stadtpräsidentin Stefanie Ingold übergeben. Was erhofft man sich von der Aktion? Judith Frei Jetzt kommentieren 06.10.2022, 13.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rolf Trechsel übergibt die Unterschriften an Stefanie Ingold. Judith Frei

Wie saubere Wäsche hatte der Verein Altstadtwohnen die Unterschriftenbögen seiner Petition an einer Schnur aufgehängt. So standen die Vereinsmitglieder am Donnerstagmorgen vor dem Stadtpräsidium an der Baselstrasse und warteten darauf, die Bögen der Stadtpräsidentin Stefanie Ingold übergeben zu können.

«Mit der Übergabe der Petition will der Verein sein Anliegen auf das politische Parkett bringen», erklärte Vereinspräsident Rolf Trechsel die Motivation. Ihnen gehe es darum, dass die Altstadt auch als Wohnquartier attraktiv und vielfältig bleibe. «Angesichts der konkurrenzierenden Nutzungsansprüche ist das Wohnen in der Altstadt aber unter Druck – eine gute soziale und altersmässige Durchmischung ist in Gefahr», kann man in der Petition lesen.

«Wir haben absichtlich darauf verzichtet, Unterschriften online zu sammeln», erklärte Trechsel, als die Stadtpräsidentin vor ihr Büro trat, um die insgesamt 333 Unterschriften entgegenzunehmen.

Dem Verein gehe es um das Gespräch. So habe man an vier Samstagen am Märet in der Altstadt Unterschriften gesammelt und mit Interessierten gesprochen. Dabei habe man auch kritische Stimmen gehört, nicht alle Gesprächspartner hätten unterschrieben.

Der Verein Altstadtwohnen mit den aufgehängten Petitionen vor dem Stadtpräsidium: Lukas Rüefli, Rolf Trechsel und Stefan Dettwiler (v.l.). Judith Frei

«Wir hoffen, dass die Gespräche, die wir an den Ständen geführt haben, weitergehen und sich die Politik mit diesen Themen beschäftigen wird. Uns ist bewusst, dass es ein Spannungsfeld ist, wo noch das Gleichgewicht gefunden werden muss», führte Trechsel aus. Und endete mit einer düsteren Zukunftsprognose: «Die öffentliche Hand muss ganz klar aktiver werden, sonst hat das Wohnen in der Altstadt keine Zukunft mehr.»

Die Stadtpräsidentin nahm das Couvert entgegen und bedankte sich für das Engagement: «Das braucht es, damit man Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner hat.»

Wohnungen gehören zur Altstadt dazu

Das Anliegen der Petitionäre sei ihr bekannt. Man sei ja schon im Gespräch gewesen. «Uns ist bewusst, dass auch das Wohnen die Lebendigkeit in der Altstadt ausmacht», sagte Ingold. Jetzt ginge es darum, ein gutes Neben- und Miteinander zu finden. Sie nehme die Anliegen auf und werde diese einspeisen.

«Nein, das ist nicht der Schlusspunkt», erklärte Trechsel, nachdem Ingold mit dem Couvert sich wieder in ihr Büro zurückgezogen hatte. «Uns ist klar, dass eine Petition kein scharfes Instrument ist», sagte er. Trotzdem hoffe er, dass nun auf politischer Ebene etwas passiere. Es müsse endlich Klarheit geschaffen werden, wie sich die Altstadt in Zukunft entwickeln soll. Und was in diesem Raum alles erlaubt sei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen