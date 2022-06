Unterricht Zähle die Treppen auf der St.-Ursen-Kathedrale: In Solothurn entsteht ein mathematischer Spaziergang für Schulklassen In Spanien stiess Alexandra Häberli auf die Idee eines mathematischen Spaziergangs. Die Lehrerin, die in Bellach unterrichtet, bringt das Konzept in die Stadt Solothurn. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Wird bald für den Unterricht genutzt: die Treppe der St.-Ursen-Kathedrale. Solothurn Tourismus

Mathematik ist eines der letzten Schulfächer, an das man im Zusammenhang mit einer Schulexkursion denkt. Doch nicht nur in Biologie oder Geschichte lohnt sich der Gang aus dem Schulzimmer, sondern auch die Welt der Zahlen kann man draussen entdecken.

Davon überzeugt ist Alexandra Häberli, die auf Kindergartenstufe in Bellach unterrichtet. Sie ist gerade dabei, für die Stadt Solothurn einen mathematischen Spaziergang zu entwickeln. Inspiriert dazu wurde sie in der spanischen Stadt Vilanova i la Geltrù, wo sie im Rahmen eines sogenannten Jobshadowing-Projektes spanische Lehrpersonen bei der Arbeit begleitete. Dabei besuchte Häberli den dortigen mathematischen Spaziergang.

Mathematik versteckt sich vielerorts

Doch was kann man sich genau darunter vorstellen? «Der Spaziergang zeigt den Kindern auf, wo überall Mathematik versteckt ist», sagt Häberli. «Er soll sie dazu anregen, sich mit ihrer Umgebung auseinanderzusetzen.» In Solothurn hat sich die Lehrerin das Blindenrelief beim Baseltor als Startpunkt ausgewählt. Dabei wird mit einem Faden der Weg durch die Stadt aufgezeigt.

Danach geht es los mit der ersten Aufgabe: Mit welchen geometrischen Körpern kann man das Baseltor bauen? Auch die St.-Ursen-Kathedrale wird in den Freiluft-Unterricht einbezogen. Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, die Treppe hoch- und herunterzusteigen und dabei die Anzahl Stufen zu zählen.

Und beim Gitterfenster in der Schmiedengasse versteckt sich folgende Aufgabe: Siehst du eine Spiegelung?, werden die Kinder im Arbeitsheft gefragt, das Häberli in den letzten Monaten konzipiert hat.

Arbeitsheft steht ab September bereit

«Die Aufgaben sind vielfältig und offen formuliert, sodass die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren Kompetenzen und ihrer Entwicklung Lösungen erarbeiten können», sagt Alexandra Häberli. Der mathematische Spaziergang soll sich nebst dem Kindergarten auch an erste und zweite Primarklassen richten.

Ab September kann das Arbeitsheft und der didaktische Kommentar mit Lehrplanbezug bestellt werden, berichtet die Lehrerin, deren Projekt finanziell von der Agentur Movetia und der Gebert-Rüft-Stiftung unterstützt wird.

Am Mittwoch gilt es für den mathematischen Spaziergang in Solothurn ernst, der Testlauf mit einer Schulklasse steht an. Die grosse Frage: Wie kommt dieser bei den Schülerinnen und Schülern an? «Ich bin sehr nervös», lacht Häberli. Sie erzählt, dass auch finnische Lehrpersonen dabei sein werden, die derzeit im Rahmen eines Projektes zu Besuch sind. Wer weiss, vielleicht werden diese wie Häberli in Spanien inspiriert und gehen mit einer neuen Idee im Gepäck nach Hause.

