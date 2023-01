Fnac zieht sich aus Solothurn zurück

Multimediahändler geht Das Blitzabenteuer von Fnac in Solothurn endet: Was passiert mit der freien Ladenfläche im Manor? Der Multimediahändler im obersten Stock des Manor-Warenhauses an der Gurzelngasse in Solothurn wird spätestens Ende Juni geschlossen. Stellt sich die Frage, wie die Verkaufsfläche danach genutzt wird. Judith Frei und Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 31.01.2023, 14.00 Uhr

Es gibt wieder Veränderungen im Manor-Warenhaus an der Gurzelngasse. Hanspeter Bärtschi

Nicht einmal ein Jahr ist es her, seit das französische Buch- und Unterhaltungselektronik-Unternehmen Fnac im Manor an der Gurzelngasse in Solothurn einzog. Am 5. April 2022 wurde der sogenannte Shop-in-Shop eröffnet.

Damals entstanden in insgesamt 27 Manor-Geschäften in der Deutsch- und Westschweiz solche Shop-in-Shops von Fnac. Die französische Kette ist schon seit längerer Zeit in der Romandie bekannt und wollte nun auch in der Deutschschweiz Fuss fassen. Das Unternehmen versprach sich damals eine Verdopplung seines Umsatzes auf 200 Millionen Franken.

Vergangene Woche wurde bekannt: Von den neuen 27 Fnac-Läden werden bis Ende Juni zehn schon wieder geschlossen. Fnac wird danach noch 26 angestammte Filialen in der Westschweiz haben. Shop-in-Shops wird es künftig nur noch in Basel, Emmen, Lugano und Biel geben, wie bei François Gazuit, operativem Leiter von Fnac-Darty, zu erfahren ist.

Das Solothurner Abenteuer ist für Fnac vorbei

Spätestens bis Ende Juni wird sich Fnac auch aus Solothurn zurückziehen. Das Unternehmen äussert sich dazu nur vage: Man habe «eine Anpassung der Wachstumspläne auf der Grundlage des beobachteten Feedbacks» vorgenommen, so Gazuit. Fnac werde sich nun auf die Standorte mit dem grössten Potenzial konzentrieren.

Und was passiert jetzt mit der Ladenfläche im Solothurner Manor? Manor-Sprecherin Sandra Känzig versichert zumindest, dass weiterhin ein Kernsortiment an Multimedia und Bücher angeboten werde. Es bestehe zudem auch Eigenbedarf für diese Fläche; laut Känzig insbesondere für Kleider und die «Home & Living»-Abteilung.

