Unfall Solothurn: Mann wird durch Chemikalie verletzt Beim Werkhof in Solothurn ist am Mittwochmorgen ein Mann durch eine mitgebrachte Chemikalie verletzt worden. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben eine Untersuchung eingeleitet. 15.06.2022, 17.27 Uhr

Am Mittwoch, 15. Juni, kam es in Solothurn im städtischen Werkhof beim Baseltor zu einem Unfall mit einer Chemikalie. Ein Besucher wollte dort eine von ihm in einem Behälter mitgebrachte Flüssigkeit entsorgen. Dabei kam es auch noch zu klärenden Gründen zu einer Verpuffung, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.