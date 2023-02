Umzug Ziegler Teppich verlässt nach 33 Jahren den Kronenstutz in Solothurn: Wohin das Geschäft zieht und was der Patron Grosses vorhat Olivier F. Ziegler legt seine beiden Geschäfte zusammen und wird im Mai ein mehrstöckiges Einrichtungshaus eröffnen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 08.02.2023, 16.01 Uhr

Olivier F. Ziegler und sein Geschäft Ziegler Teppich Boden verlassen in wenigen Monaten den Kronenstutz. Fabio Vonarburg

Wer den Kronenstutz hochschnauft oder runtereilt, dem fallen die vier Plakate an der Hauswand sofort ins Auge. «Ist es wahr?», heisst es darauf. «Ziegler zieht nach 33 Jahren um. Warum? Infolge Heirat. Wann? Im Frühling.»

Olivier F. Ziegler und sein Geschäft zügeln. Fabio Vonarburg / Solothurner Zeitung

Die Plakate machen neugierig. Wer wird im Frühling heiraten? Olivier F. Ziegler bringt Licht ins Dunkel. Der Geschäftsinhaber hat hier am Kronenstutz 1991 sein Teppich-Geschäft eröffnet.

Ziegler will noch einmal Gas geben

Bereits in wenigen Monaten werden die Räumlichkeiten am Kronenstutz leer sein. Es ist aber nicht das Ende, sondern der Beginn von etwas Neuem. «Im nächsten Jahr werde ich 60 Jahre alt», sagt Ziegler. «Ich habe mir überlegt: Warte ich auf die Pensionierung, oder gebe ich noch einmal Gas?» Er hat sich, «nach einem emotionalen Prozess», für Letzteres entschieden und stürzt sich mit seinem sechsköpfigen Team in ein neues Abenteuer. Es wird geheiratet. Lady B, wie es auf den Plakaten heisst.

Hinter dem Buchstaben verbirgt sich das Geschäft Botox, welches Ziegler vor schon bald sechs Jahren eröffnete. Dieses bietet Polsterei und Vorhänge an und befindet sich ebenfalls in der Altstadt an der Hauptgasse 2. «Eine Lage in Solothurn vergleichbar mit dem Paradeplatz in Zürich», so der Patron.

Hierhin wird nun auch Ziegler Teppich Boden ziehen. Geplant ist, dass bis im Mai ein Einrichtungsgeschäft auf insgesamt fünf Etagen entsteht. Heisst: Anstatt in zwei separaten Läden findet man künftig alle Produkte an einem Ort.

An der Hauptgasse 2 in Solothurn entsteht ein mehrstöckiges Einrichtungsgeschäft. Fabio Vonarburg

Nur noch einen Standort zu betreiben, sei aus betriebswirtschaftlicher Sicht einfacher, führt der Teppichexperte aus, «zudem haben wir dadurch auch mehr Platz als heute. Darauf freuen wir uns.» Für die Zusammenlegung aus der Altstadt zu ziehen, war keine Option. «So ein Geschäft gehört in die Altstadt», sagt Ziegler, der immer wieder betont, dass der Laden und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seine Familie sind.

Und was passiert mit dem Haus am Kronenstutz, welches Olivier F. Ziegler vor über zwanzig Jahren der Raiffeisenbank abgekauft hat? Er wird es verkaufen, weiss auch bereits an wen und was dieser dort künftig plant. Nur: Verraten wird noch nichts. «Wir haben Stillschweigen vereinbart», sagt Ziegler.

Nur so viel: Es sei etwas, was in Solothurn derzeit noch fehle, «etwas Schönes». Das sei ihm wichtig – damit er weiterhin ein gutes Gefühl habe, wenn er den Kronenstutz runtergehe. Denn würde in «seinem» Gebäude eine Filiale einer Fast-Food-Kette eröffnen, «es würde mir das Herz brechen».

In wenigen Monaten schliesst Olivier F. Ziegler die Türe seines Geschäftes am Kronenstutz. Denn: Ziegler Teppich Boden zieht um. Fabio Vonarburg

