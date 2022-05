1. Mai Stadt Solothurn: Markige Worte und einige Böller

Umzug und Ansprachen Markige Worte und einige Böller: So verlief der 1. Mai in der Stadt Solothurn Anlässlich des 1. Mai waren in Solothurn Stimmen gegen die Aufrüstung und Erhöhung des Rentenalters zu hören. Unter anderem sprach Mattea Meyer, Co-Präsidentin der SP Schweiz. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 01.05.2022, 19.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 1. Mai in der Stadt Solothurn: Gebannt wird den Rednerinnen zugehört oder auf das Handy geblickt. Carole Lauener

Am Rötiquai steht ein Reservepolizeiauto bereit, das aber zum Glück nicht zum Einsatz kommen wird. Der heurige 1.-Mai-Umzug ging mit lautstarken Parolen, viel Publikum und an diesem schönen Frühlingstag mit vielen Zaungästen über die Bühne der Altstadt.

Schon von weitem hörbar sind die Trommeln des Kurdischen Kulturvereins, der mit Pfeifen und Tanzenden in kurdischen Gewändern viel Aufmerksamkeit bekommt. Barbara Wyss Flück, Fraktionschefin der Grünen im Kantonsrat, ist mitten im Trubel anzutreffen:

«Im Moment ist der 1. Mai erst recht wichtig, nicht nur wegen des Ukraine-Kriegs, sondern auch, damit die vielen anderen Kriege auf der Welt nicht vergessen werden.»

Ebenfalls dabei ist nebst dem VPOD, der Unia, der SP, der Juso und den Jungen Grünen eine Gruppe der FAU (Freie Arbei­terInnen-Union); Mitglied Christoph moniert vor allem die sich verschlechternden Bedingungen auf dem Bau. Auch andere Gruppen aus der Antifa-Bewegung machen am Umzug mit, marschieren am Schluss und zünden auf der Wengibrücke Böller und Rauchpetarden, dazu wird «Soletta antifaschista» und «Revolution» skandiert.

1.-Mai-Umzug in Solothurn: Zu hören waren einige Böller. Susanna Hofer

Obwohl einige Männer fast ganz vermummt sind, lässt die Polizei sie gewähren. Gefordert wird per Transparent: «Eat the rich!» Angeführt wird die Antifa von einem Arbeiter auf einer grossen Putzmaschine. Songwriterin Elena Gerster, die auch in einigen ihrer ­später vorgetragenen Lieder gesellschaftskritische Töne anschlägt, wünscht sich mehr Gerechtigkeit für die Unter- und die Mittelschicht, besonders bezüglich gerechterer Löhne.

Gedanken zum Thema Frieden

Später in der Fischergasse, und vor der Jugendherberge, inmitten von Gerüchen von leckeren Kuchen, Dönern, Bratwürsten und anderen Köstlichkeiten zeigt der Kurdische Kulturverein nochmals einen Tanz, bevor die zwei Hauptrednerinnen das Podest betreten: Mattea Meyer, Co-Präsidentin der SP Schweiz, und Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Meyer wie Ingold machen sich Gedanken zum Thema Frieden.

Mattea Meyer, Co-Präsidentin SP, bei ihrer Rede in Solothurn. Carole Lauener

Dass man sich als Pazifistin rechtfertigen müsse heute; dass von der Rechten als radikal bezeichnet werde, wer sich für Frieden und Klimagerechtigkeit ­einsetze; dass sich die Jungfreisinnigen als Vorhut der Gleichstellung von Frau und Mann gebe: Darüber könne man nur lachen, so Meyer. Vehement wehrte sie sich auch gegen Rentenalter 65/65, das nur das Einfallstor sei für eine weitere Erhöhung des Rentenalters.

Und es gehe nicht nur um Zahlen bei der geplanten Erhöhung des Rentenalters für die Frauen: «Das sind unsere Mütter und Tanten, die ihr Leben lang gekrampft haben.» Auch die Abrüstungsforderungen würden gern als naiv bezeichnet; doch Waffen würden der Ukraine nicht helfen, nur der Rüstungsindustrie.

Auch Stadtpräsidentin Stefanie Ingold sprach anlässlich des 1. Mai. Carole Lauener

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold führte nebst Frieden und Freiheit vor allem den Gedanken der Solidarität aus: Man solle den Begriff nicht strapazieren, es reiche nicht, dem Pflegepersonal nur zu klatschen. Solidarität sei ein Geben und Nehmen, der Zement, der die Gesellschaft zusammenhalte, ohne sie gebe es keine Freiheit und keinen Frieden.

Weitere Impressionen

Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen