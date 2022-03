Ukraine-Krieg Hilfsmassnahmen für die Ukraine: Die Stadt Solothurn spendet 50'000 Franken Die Stadt Solothurn bereitet sich auf mögliche Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Die Gemeinderatskommission hat einen Unterstützungsbeitrag für humanitäre Hilfe in der Ukraine und ihren Nachbarländern gesprochen. 10.03.2022, 10.40 Uhr

Ukraine-Fahne am Solothurner Stadtpräsidium. Hanspeter Bärtschi

«Der seit dem 24. Februar tobende Krieg in der Ukraine führte bis heute zur Flucht von rund 2 Millionen Menschen aus dem Kriegsland. Am stärksten betroffen von diesem Flüchtlingsstrom sind Nachbarländer wie Moldawien oder Polen.» Das schreibt die Stadt Solothurn in einer Medienmitteilung. Auch Krakau, die Partnerstadt von Solothurn, sei zu einem Aufnahmezentrum für viele Kriegsflüchtlinge geworden.