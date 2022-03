Ukrainekrieg: Kundgebung und Spendenaufruf in Solothurn geplant

Ukraine-Krieg Solidaritätsaktion in Solothurn geplant: Auch Bischof Gmür kommt am Freitag auf den Kreuzackerplatz Für Freitagabend ist auf dem Kreuzackerplatz eine Solidaritätsaktion geplant. Mit einer friedlichen Kundgebung und einer Spendensammlung will man für die vom Krieg betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainer einstehen. David Kocher 02.03.2022, 17.36 Uhr

Die Kundgebung von 18 bis 20 Uhr auf dem Kreuzackerplatz stattfinden. Hanspeter Bärtschi

In der Schweiz und im Ausland finden aktuell zahlreiche Kundgebungen statt, bei welchen sich Tausende von Menschen mit den vom Krieg betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainern solidarisieren. So gingen Ende Februar auch in Bern und Zürich jeweils rund 20'000 Personen auf die Strasse. Dass auch in Solothurn viele Menschen mobilisiert werden können, glaubt Lukas Paul Spichiger. Er organisiert für Freitag, 4. März, eine friedliche Kundgebung auf dem Kreuzackerplatz.