9. Kulturnacht in Solothurn

Über 20 Angebote Das war die Kulturnacht in Solothurn: Im Schnellschritt von einem Kulturhappen zum anderen Das Angebot war vielfältig: Konzerte, Lesungen und Führungen. Und wer möglichst viel mitbekommen wollte, musste viel laufen. Vom Kofmehl, zur Zentralbibliothek bis in den Kantonsratssaal. Christina Varveris 24.04.2022, 14.45 Uhr

Kultur an einem ungewohnten Ort: Dill & Kraut im Kantonsratssaal. Oliver Menge

Wie eine grosse Lunge holt Solothurn am Samstagabend jede halbe Stunde tief Luft und saugt die Menschen auf der Strasse ein, um sie eine halbe Stunde später wieder auszuspucken. Einatmen … Ausatmen ...

Jetzt ist grad wieder Einatmen angesagt, der 30-Minuten Gig der Band Anna Rossinelli steht an. Wer nicht pünktlich ist, kommt nicht mehr in den «Grossen Saal» des Alten Spitals, der heute viel zu klein ist. Die Sängerin, welche 2011 die Schweiz am Eurovision-Contest vertreten hat, zeigt Freude über den Grossaufmarsch und findet es toll:

«Einfach schön. Nach Corona ist es ungewohnt, so viele Leute zusammen zu sehen.»

Die Zuschauer fanden sie ebenfalls toll, auch jene, die einen Sitzplatz ergattert hatten, stehen am Schluss des Konzerts zur Standing Ovation. Und obwohl Rossinelli und ihre Gitarristen nur 30 Minuten Pause haben, gibt es ein Acapella-Stück als Zugabe.

Und in den nun nur noch 20 Minuten, die den Dreien zum Essen bleiben, findet Rossinelli auch noch Zeit, um mit ihren Fans ein paar Fotos zu machen. Die Familie mit zwei Töchtern ist schliesslich auch extra aus dem Wallis angereist. Lange reden können sie aber nicht: «Hüere Stress», sagt der Papa, sie müssen gleich weiter, der nächste Kulturblock ist angesagt.

11-minütiger Querschnitt mit ein paar Highlights der 9. Kulturnacht Oliver Menge

Alte Bekannte an jeder Ecke

Und weg sind sie, die Walliser, auf direktem Weg in ein anderes der über zwanzig Kultur-Lokalitäten an diesem Abend. Weniger schnell unterwegs sind da die Lokalen. An jeder Ecke taucht ein alter Bekannter auf, den man seit «100 Jahren nicht mehr gesehen hat», wie der eine sagt. Noch fünf Minuten für einen Schwatz, dann atmet die Stadt wieder ein. Rauf also mit dem Sog zum Kulturm, nicht ganz ausverkauft die Plätze hier, aber umso pointierter die Performance von Aeberli und Grob.

James Gruntz im Kofmehl Oliver Menge James Gruntz im Kofmehl Oliver Menge / Nikon Z6 Les Solistes de Berne Oliver Menge James Brown Tribute Show mit JJ Flück Band and friends Oliver Menge Kulturnacht SolothurnIm Bild: James Brown Tribute Show mit JJ Flück band and friends Oliver Menge Rebekka Salm im Buchhaus Lüthy Oliver Menge Dill & Kraut im Kantonsratssaal Oliver Menge Dill & Kraut im Kantonsratssaal Oliver Menge To Athena im Kofmehl Oliver Menge Anna Rossinelli im Alten Spital Oliver Menge Kulturnacht SolothurnIm Bild: Anna Rossinelli im Alten Spital Oliver Menge Kulturnacht SolothurnIm Bild: Anna Rossinelli im Alten Spital Oliver Menge SolJazz 22: Kanti Jazzcombo und Kanti Funk & Soul Connection im Chutz Oliver Menge SolJazz 22: «Arrive» Oliver Menge Aeberli / Grob im Kulturm Oliver Menge Aeberli / Grob im Kulturm Oliver Menge Soder Trio - Tribute to Gershwin in der Aula Hermesbühl Oliver Menge Soder Trio - Tribute to Gershwin in der Aula HermesbŸhl Oliver Menge Christof Gasser in der Zentralbibliothek Oliver Menge Christof Gasser in der Zentralbibliothek Oliver Menge Volk & Glory im Kulturm Oliver Menge Paddington Bär und sein erstes Konzert Aula Hermesbühl Oliver Menge

Zwei Frauen, die ein Aufklärungs-Bombardement über Wesen, Körper und Geist der Frau auf die Zuschauer loslassen. Grob verkleidet sich als Vulva, Aeberli rappt über das «Jungfernhütli».

Die Geschichte von Dorothea Wyss – welche die 10 Kinder des Einsiedlers Niklaus von der Flüe geboren und allein aufgezogen hat – wird erzählt und auch John Lennon bekommt sein Fett weg, der seinen Aggressionen gar ein Lied gewidmet hatte. Nach unzähligen neuen Fakten über das Frau- und Mannsein, kann man gar nicht glauben, dass erst 30 Minuten vergangen sind.

Kulturm, Kofmehl, Kuga, Kreuz

Voll von Kultur wird man wieder auf die Strasse ausgestossen. Dort ist eine Stadtführung im Gang. Ramona von Gunten erzählt der Gruppe gerade Schauergeschichten aus ihrer Kindheit, als die Jugendherberge noch ein Schulhaus war und das Aaremürli eine offene Drogenszene.

«Das erste, was wir gelernt hatten war, die Spritzen nicht anzufassen.»

Jetzt sei das aber kein Thema mehr, «ihr dürft euch nun ruhig ins Getümmel stürzen», sagt sie lachend.

Mit James Gruntz liessen einige den Abend ausklingen. Christina Varveris

Rasch löst sich die Gruppe auf, die Kulturgarage ruft mit Heinrich Heine, der Chutz mit Jazz, das Kreuz mit Soul, das BZ mit Knopf, das Kofmehl zieht mit James Gruntz. Die melancholischen Töne des Bieler Sängers passen, um den Abend ausklingen zu lassen. Wie in Trance wippen die Köpfe zum Takt. Draussen atmet Solothurn ein - und wieder aus, nun aber mit weniger Sog. Bald wird es sich schlafen legen.

10'000 Eintritte sind etwas weniger als 2019

«Grossartig», «einmalig», «wunderbar» – die Reaktionen der Kulturnachtbesucherinnen und -besucher sind positiv ausgefallen, wie die Veranstalter in einer Medienmitteilung schreiben. Mit rund 10’000 Eintritten an den über 20 Spielstätten erreichte die Publikumsfrequenz allerdings nicht ganz das gleich hohe Niveau wie 2019.

Trotzdem fällt die erste Bilanz des Organisationskomitees sehr zufriedenstellend aus. Den über 30 teilnehmenden Veranstaltern sei es gelungen, die Vielfalt und die hohe Qualität der Solothurner Kulturangebotes kompakt erlebbar zu machen. Bis tief in die Nacht wurden sämtliche Angebote rege besucht.

Die Auslastung der verschiedenen Spielstätten betrug ungefähr 80 Prozent. Die Platzkapazitäten konnten damit auch in der «Primetime» zwischen 19 und 22 Uhr der Nachfrage standhalten. Nur vereinzelt mussten Besucherinnen und Besucher auf eine nächste Vorstellung vertröstet werden, wenn alle Plätze bereits besetzt waren.

Für Familien startete die Kulturnacht am Nachmittag mit einem speziellen Programm für Kinder. Ab 17 Uhr offerierten die Veranstalter dann für das nachtschwärmende Publikum bis um 24 Uhr ein attraktives Menu aus allen Sparten der Kultur. (mgt)

Die 9. Kulturnacht Solothurn findet am Samstag, 27. April 2024 statt.