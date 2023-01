Weihnachtsgeschäft in Solothurn: Läden ziehen gute Bilanz

Trotz schlechter Prognosen Weihnachtsgeschäft: Solothurner Läden vermelden viel Kauflaune und wenig Rückgaben Nach den Weihnachtstagen kommt die Zeit, in der die Geschenke wieder zurückgegeben werden. Manor und Bücher Lüthy erklären, wie viel Ware jeweils zurückgeben wird und wann sie am meisten Produkte verkaufen. Judith Frei Jetzt kommentieren 04.01.2023, 17.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in die Gurzelngasse mit Weihnachtsbeleuchtung. Bild: zvg

Das verheissungsvolle Geschenk wird ausgepackt und dann folgt die Enttäuschung: Das erhaltene Buch hat man schon gelesen oder die Mütze gefällt nicht. Für diesen Fall sind die Geschäfte gewappnet: An den Tagen nach Weihnachten werden – über das ganze Jahr gesehen – am meisten Produkte zurückgegeben. «Aber es ist nicht so, dass der ganze Weihnachtseinkauf an diesen Tagen wieder zurückkommt», beschwichtigt Daniela Bieri, Filialleiterin des Bücher Lüthy Solothurn.

Das gilt auch für den Manor. Dort sei die Retourenquote gering, dieses Jahr sei das bis jetzt nicht anders, erklärt eine Manor-Sprecherin. In der Nachweihnachtszeit ist der Detailhändler – wie die meisten Geschäfte – kulant mit der Rücknahme. Ware, die Anfang Dezember gekauft worden ist, kann bis Ende Januar zurückgebracht werden. Vorausgesetzt, dass die Ware unbenutzt, unbeschädigt und noch in der originalen Verpackung ist. Und der Einkaufszettel darf auf keinen Fall vergessen werden.

Die zurückgegebenen Bücher gehen zurück in den Verkauf, oder werden an den Verlag retourniert, was Unkosten generiert. «Retouren bedeuten immer einen gewissen Aufwand, das gehört aber zum Kundenservice», sagt Bieri.

Ware, die Anfang Dezember gekauft worden ist, kann bis Ende Januar zurückgebracht werden. (Im Bild: Die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt Solothurn) Bild: Hanspeter Bärtschi

Die wenigen Retouren bedeuten nicht, dass der Verkauf schlecht lief. Manor zieht eine positive Bilanz über das Weihnachtsgeschäft. Besonders Kleider und Beauty-Produkte seien in dieser Zeit viel gekauft worden.

Es seien auch viele Gutscheine über die Theke gegangen, daher erwarten die Verantwortlichen von Manor, dass es auch im Januar weiterhin gut laufen wird. Der Ausverkauf werde, so hofft man, zusätzlich Publikum nach Solothurn locken. Das beste Geschäft macht Manor aber in der letzten Woche vor Weihnachten. Heuer waren die Tage vom 22. bis 24. Dezember am stärksten.

Unerwarteter Verkaufsschlager

So auch im Bücher Lüthy. Dieses Jahr sei aber ein wenig verhaltener eingekauft worden als noch letztes Jahr. Trotz Corona lief damals das Geschäft sehr gut, erinnert sich Bieri. Bis jetzt könne nur spekuliert werden, warum die Kundschaft zurückhaltender reagiert. Krieg in Europa und Inflation seien wohl Gründe.

Trotz der verhaltenen Stimmung wurde die Filialleiterin von gewissen Kassenschlagern überrascht. So hat sich ein Bildband über Farben von Stefan Muntwyler für knapp 200 Franken sehr gut verkauft. Normalerweise sei es schwierig, Bücher in dieser Preisklasse zu verkaufen.

Wie jedes Jahr sei auch diese Weihnachten Solothurner Literatur in grosser Anzahl über die Ladentheke gegangen. Und natürlich Kinder- und Jugendbücher. «Seit der Coronazeit laufen auch die Spiele gut», erklärt die Filialleiterin.

Erfahrungsgemäss ist bis zur zweiten Januarwoche viel Kundschaft in der Gurzelngasse unterwegs. Viele haben dann noch frei und wollen ihre Gutscheine einlösen. Bis jetzt ist Bieri zufrieden mit den Verkaufszahlen.

Das hat die Umfrage der Stadt- und Gewerbevereinigung ergeben

Das widerspiegelt die gesamte Stimmung in der Stadt. Der Stadt- und Gewerbeverband hat sich umgehört und festgestellt, dass dieser Weihnachtsverkauf besser als der letztjährige gelaufen ist.

Dies, obwohl das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco in seiner im November publizierten Umfrage eine eher negative Konsumentenstimmung in der Schweiz festhielt. Seit den 1970er-Jahren macht das Seco diese Umfragen und noch nie war die Stimmung schlechter gewesen als Ende 2022. Davon sei aber nichts zu spüren, bestätigt Charlie Schmid, Geschäftsführer der Stadt- und Gewerbevereinigung. Das könne daran liegen, dass viele doch noch einen Teuerungsausgleich erhalten haben, sucht er nach einer Erklärung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen