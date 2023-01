Solothurn: Reaktionen zur Schliessung des Reformhauses

Trotz Bio-Boom Das Reformhaus auf dem Solothurner Friedhofplatz ist Geschichte: «Das zeigt, dass es unserer Branche nicht gut geht» Was Kundinnen und Kunden zur Schliessung des Reformhauses Müller in Solothurn sagen – und wie es anderen Bioläden in der Stadt geht. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 04.01.2023, 18.00 Uhr

Das Reformhaus auf dem Friedhofplatz ist zu. Kundinnen standen vor verschlossener Türe. Bild: Fabio Vonarburg

Ein Velofahrer in grüner Jacke hält vor dem Reformhaus Müller und liest das Schild, das über die Schliessung informiert. Daneben hängt ein von Hand geschriebener Zettel: «Vielen Dank für viele gute Gespräche, wir werden das alles hier vermissen. Alles Liebe. Reformhaus-Team.»

Der Velofahrer wendet, fährt dieselbe Gasse wieder zurück. Er ist an diesem Mittwoch nicht der einzige, der vor verschlossener Tür steht, als er im Reformhaus auf dem Friedhofplatz Einkäufe tätigen will. In den ersten fünf Minuten nach der eigentlichen Öffnung um neun Uhr sind es drei Personen.

Noch sind nicht alle darüber informiert, dass die Ladenkette, die zuletzt schweizweit 37 Filialen betrieb, Konkurs ist. Das Aus begründete das Unternehmen aus Zürich mit der sinkenden Kundenfrequenz im Fachhandel.

Mit diesem Zettel dankt der Betrieb den Kundinnen und Kunden für die gemeinsame Zeit. Bild: Fabio Vonarburg

«Ich habe darüber gelesen», sagt eine Passantin auf dem Friedhofplatz. Sie sei hergekommen, um sich zu vergewissern, dass dies auch Solothurn betreffe. Wegen ihrer Fructoseintoleranz kaufte sie ab und zu hier ein. Was sie brauche, kaufe sie nun halt anderswo, «zum Beispiel online».

«Ich kam jeweils für ein paar wenige Produkte hierher», sagt eine andere Kundin, ganz verwundert über die Schliessung. Sehr betroffen ist sie deswegen nicht. «Ich bekomme diese auch in der Apotheke oder in der Drogerie.» Und überhaupt: «Der frühere Laden hier war viel besser.»

Reformhaus-Tradition auf dem Friedhofplatz

Der frühere Laden, das ist bereits ein Weilchen her. Der jetzt geschlossene Laden öffnete im August 2000 seine Türe, damals noch unter der Bezeichnung Vital Shop. Viele Solothurnerinnen und Solothurner werden sich aber wie die Passantin noch daran erinnern, was vorher hier auf dem Friedhofplatz zu finden war. Es war ebenfalls ein Reformhaus mit langer Tradition: das Reformhaus Düby. Dieses gab es seit 1960 in Solothurn, als der Familienbetrieb Düby, der noch heute einen Laden in Langenthal führt, das Reformhaus Bachmann am Landhausquai übernahm.

Kurz darauf zügelte der Laden auf den Friedhofplatz, auf dem es somit seit rund 60 Jahren ein Reformhaus gibt – oder besser: gab.

Susi und Theo Düby in ihrem Reformhaus Düby, kurz vor der Ladenübergabe im Jahr 2000. Bild: Robert Grogg

Eine Tradition, die nun wohl endet. Wobei das Angebot an Bioprodukten in der Stadt weiterhin gross ist. In den letzten Jahren sind gleich mehrere Läden dazugekommen, haben aber auch zu einer grösseren Konkurrenz in diesem Segment geführt.

Zu erwähnen wäre die Filiale der Migros-Kette Alnatura an der Hauptgasse, die es seit September 2021 gibt; der Bioladen Mezzogiorno auf dem Marktplatz hat seit Mai desselben Jahres offen. Schon länger gibt es den VLinder – ehemals «Grüeni Chuechi» – in der Vorstadt sowie den Bioladen Gänterli an der St.Urbangasse.

Die Zeiten waren schon rosiger

Gänterli blickt auf eine besonders lange Tradition zurück. Seit 1979 gibt es das genossenschaftlich geführte Geschäft. Der Laden habe schon bessere Zeiten durchlebt, berichtet Christine Sommer, Mitglied der Geschäftsleitung. «Auch wir müssen schauen, dass wir am Leben bleiben.» Dazu habe man Massnahmen ergriffen, setze beim Einkauf auf ein viel strikteres Budget und ein ausgewählteres Sortiment als früher. Zudem hat man den Plan, in ein grösseres Ladenlokal umzuziehen, vorläufig auf Eis gelegt.

Der Bioladen Gänterli in der Solothurner Altstadt. Bild: Judith Frei

Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit erziele der Laden rund zehn Prozent weniger Umsatz, berichtet Sommer. Mit Ausnahme der Lockdownzeit, in der weit mehr Kundinnen und Kunden den Bioladen aufsuchten. Dieser Effekt sei jedoch schnell verpufft. Jammern will Sommer aber nicht, sondern betont viel lieber: «Zum Glück haben wir eine grosse und treue Stammkundschaft.»

Als Gründe für die härteren Zeiten nennt Sommer die grössere Konkurrenz – etwa auch durch die grossen Detailhändler –, aber auch die zunehmende Verlagerung in den Onlinehandel. Ebenfalls in diesen einzusteigen, sei für einen kleinen Laden wie das Gänterli nicht umsetzbar, weder finanziell noch aufgrund der personellen Ressourcen.

Der Bioladen Gänterli will mit der Beratung trumpfen. So erhalten die Kundinnen und Kunden auf Wunsch etwa auch Kochtipps für die eingekauften Produkte. Zudem bietet der Laden viele unverpackte Produkte an. Sommer: «Es reicht nicht mehr, wie früher einfach Bioprodukte anzubieten.»

Guter Start, dann der Umsatzeinbruch

Auch für den Bioladen Mezzogiorno war 2022 ein schwieriges Jahr, wie Geschäftsführerin Katharina Nüssli sagt. «Wir hatten 2021 einen super Start.» Doch dann hätten die Leute wieder weniger zu Hause gegessen und seien wieder mehr in die Ferien gefahren. Der Umsatz des Bioladens brach ein. «Für uns als junges Unternehmen war dies sehr schwierig.»

Geschäftsführerin Katharina Nüssli im Bioladen Mezzogiorno. Bild: Hanspeter Bärtschi (21. Mai 2021)

Zum Glück sei der Weihnachtsverkauf super gelaufen, schaut Nüssli zurück – und blickt positiv nach vorne. Man wolle weiter das Sortiment entwickeln, die Kundenbeziehungen ausbauen und auch auf spezielle Angebote setzen: So steht in der Filiale in Solothurn etwa eine Ölpresse.

Die Mezzogiorno-Geschäftsführerin nimmt die «Konkurrenz» in der Stadt grundsätzlich als positiv wahr, da dadurch viele für Bioprodukte nach Solothurn kämen. Nüssli macht ein Beispiel: «Der Samstag-Märet ist eigentlich unsere grösste Konkurrenz, doch wir machen an keinem anderen Tag mehr Umsatz.»

Dennoch könne es sein, dass man nun punktuell von der Schliessung des Reformhauses Müller profitiere, sagt Nüssli. Fügt aber an: «Der Konkurs zeigt, dass es unserer Branche nicht gut geht. Ich würde mich viel mehr freuen, wenn unsere Branche floriert.»

Die Vögele-Shoes-Filiale in Solothurn ist ebenfalls seit einigen Wochen zu. Bild: Fabio Vonarburg

Dass aber nicht nur die Biobranche leidet, zeigt etwa der Blick auf Vögele Shoes. Dessen letzte Filialen schliessen Ende dieser Woche. Jene in Solothurn ist aber schon zu, die Schuhe bereits aus den Regalen verschwunden. Ein Passant, der vorbeiläuft, blickt ins fast leere Ladenlokal und sagt: «Geschlossen, fertig.»

