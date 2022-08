Neues Restaurant Solothurn: Auf "Egge 14" folgt "Oskar & Luise"

Traditionslokal Misteli-Gasche Keinen Pächter gefunden – nun führt die Besitzerin das Restaurant selbst: Das einstige «Egge 14» in Solothurn wird zu «Oskar & Luise» Die Pächtersuche blieb erfolglos. Jetzt ergreift die Misteli AG selber das Ruder und gründete dazu eine Tochtergesellschaft: Am 15. September feiert das neue Restaurant auf dem Friedhofplatz – einst bekannt als «Misteli-Gasche» – die grosse Eröffnung. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 19.08.2022, 18.29 Uhr

Mitte September öffnet das Restaurant Oskar & Luise am Friedhofplatz. Dort wo früher das Lokal Misteli-Gasche war. Hanspeter Bärtschi

Corona führte – und führt – zu vielen Unsicherheiten, insbesondere in der Gastronomie. Dies schlägt sich auch darin nieder, dass viele Lokalbesitzer Mühe haben, einen neuen Pächter zu finden. Selbst traditionsreiche Restaurants sind davon nicht gefeit, wie sich auch in der Stadt Solothurn zeigt. Diese stehen teils lange leer.

Auch das Restaurant am Friedhofplatz 14 gehört in diese Kategorie. Zuletzt wurde es als «Egge 14» geführt, davor als «Ana Capri», «Gut Gelaunt» oder, noch etwas länger her, als Weinstube Misteli-Gasche – aber auf dieses einst berühmte Lokal kommen wir noch zurück. Über ein Jahr steht das Restaurant mittlerweile leer, seit der Vertrag mit dem AnaCapri Gastro AG von Fritz J. Bader ausgelaufen ist.

Nun kehrt jedoch wieder Leben ins Haus zurück. «Wie ein Phoenix aus der Asche», schreibt Markus Reber, Präsident des Verwaltungsrats der Misteli AG. Am 15. September feiert das neue Restaurant Oskar & Luise seine Eröffnung. Wer jetzt denkt, dass die Misteli AG bei der Pächtersuche doch noch erfolgreich war, täuscht sich. Die Suche blieb bis zuletzt erfolglos. Allen, mit denen man verhandelt habe, sei das Wagnis zu gross gewesen, in dieser unsicheren Zeit ein Restaurant zu eröffnen, berichtet Reber.

Die Wiederöffnung ist nur möglich, weil die Misteli AG nun selber das Ruder ergreift – und wie sie es selbst formuliert – «zu neuen Ufern aufbricht». Sie übernimmt das unternehmerische Risiko, damit es im traditionsreichen Haus wieder ein Restaurant gibt. Dazu wurde im Juli die Tochtergesellschaft Undici Gastronomie AG gegründet; mit den Verwaltungsräten Andreas Wyss und Roland Beck, beide auch im Verwaltungsrat der Misteli AG. Für die gastronomische Kompetenz hat man sich Markus Schmid als Geschäftsführer ins Boot geholt.

Markus Schmid, Geschäftsführer des neuen Restaurants «Oskar & Luise» zvg

Der gelernte Koch ist kein Unbekannter. Markus Schmid hat bereits von 2012 bis 2016 das Restaurant Ana Capri im selben Haus geführt «und ist vielen in guter Erinnerung geblieben», wie Reber sagt. Schmid selbst erklärt: «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Das neue Restaurant ist wie ein Baby von mir, da ich das Gastrokonzept entwickelt habe.»

Holzkohlegrill im Schultheissen-Saal

Die künftigen Gäste erwartet im «Oskar & Luise» eine mediterrane Küche. Besonders hervor hebt Geschäftsführer Schmid das Schweizer Black Angus Beef, die Pinsa Romana – eine etwas andere Pizza – und die Charbonnade, die es nur im Schultheissen-Saal im ersten Stock geben wird. Dabei wird das Rindfleisch direkt am Tisch auf einem Holzkohlegrill von den Gästen selber gegrillt. Überdies gibt es etwa auch Risotto und Pasta-Gerichte.

Bis man sich am 15. September zwischen 16 und 19 Uhr selber ein Bild vom neuen Restaurant machen kann, wird dieses noch fertig umgebaut und den Räumen das passende mediterrane Flair eingehaucht. Dafür verantwortlich ist der Innenarchitekt Wolfgang Aeberhard aus Langendorf, der etwa schon das «Dock» und das «Pier 11» in Solothurn oder auch die «1881 Kantine» in Luterbach gestaltet hat.

Das schmiedeiserne Wirtshausschild «Weinstube Misteli-Gasche». Hanspeter Bärtschi

Bleibt noch die Frage nach dem Namen: Was hat es mit «Oskar & Luise» auf sich? Historisch interessierte Solothurnerinnen und Solothurner dürften es bereits ahnen: Es sind die Vornamen des Ehepaars Oskar Misteli und Luise Misteli, geborene Gasche, die 1908 die Liegenschaft auf dem Friedhofplatz erwarben und damit die Misteli-Dynastie in Solothurn begründeten. Das schöne schmiedeeiserne Wirtshausschild «Weinstube Misteli-Gasche» hängt noch heute an der Fassade.

Seit 1943 ist die Weinstube das Stammlokal der Studentenverbindung Wengia. Diese erwarb das Haus 1986 mit einer Baugenossenschaft, die später in die Misteli AG umgewandelt wurde. Das Restaurant wurde seither verpachtet. Nun wird die Misteli AG selbst zum «Beizer».

