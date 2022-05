Stadt Solothurn: So viele Logiernächte in einem Jahr wie noch nie

Tourismus Trotz Corona ein Allzeit-Rekord: Die Stadt Solothurn verzeichnete 2021 so viele Übernachtungen wie noch nie Das gab es noch nie: Über 148'000 Logiernächte verzeichnete die Stadt Solothurn 2021. Ein Rekord, der nur dank dem Campingplatz zu Stande kam. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 03.05.2022, 17.00 Uhr

Der TCS-Camping Solothurn ist gut belegt. Tom Ulrich (12. August 2020)

Da ist man baff. Corona zum Trotz kann Solothurn Tourismus einen Allzeit-Rekord verkünden. Noch nie wurden so viele Logiernächte in der Stadt Solothurn registriert wie im Jahr 2021. 148'097 waren es, damit wurde das bisherige Rekordjahr 2019 um rund 150 Logiernächte übertroffen, wie Direktor Jürgen Hofer an der Generalversammlung ausführte. Dies, obwohl die Hotellerie unter der Pandemie gelitten hat. Wie ist das möglich?

Die Erklärung liegt bei der Parahotellerie, namentlich dem TCS-Camping Solothurn. Dieser erlebte ohne Frage ein gigantisches Jahr. Über 52'000 Logiernächte gab es auf dem Campingplatz, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 32,6 Prozent. «Das glaubt man kaum», so Hofer in Anbetracht dieser Zahlen.

«Bei uns ist die Nachfrage regelrecht explodiert», sagte der Betriebsleiter des Solothurner Campingplatzes bereits im vergangenen Sommer.

Was sagt Christoph Burgherr nun angesichts der Rekord-Zahl? «Juhui», lacht der Camping-Betriebsleiter auf Anfrage und fügt an:

«Es ist der absolute Wahnsinn. Wir müssen manchmal fast ein wenig schauen, dass wir mit der Arbeit nachkommen.»

Zum Vergleich: 2019, als die Pandemie noch kein Thema war, zählte der TCS-Camping noch 20'000 Übernachtungen weniger als im Jahr 2021. Und der Trend setze sich fort, sagt Burgherr und ergänzt:

«Ende März hatten wir aufgerundet neun Prozent mehr Buchungen als im Jahr zuvor.»

Christoph Burgherr, Betriebsleiter TCS-Camping Solothurn. Hanspeter Bärtschi (19. August 2021)

Der Campingplatz zählt in erster Linie Freizeitgäste. Ein Segment, von dem auch die Hotels in der Stadt profitiert haben, als die Seminare pandemiebedingt plötzlich ausblieben. Dank dem seien die Logiernächte während des Lockdowns weniger stark zurückgegangen und hätten sich danach wieder schneller erholt, so Hofer. 2021 verzeichnete man 87'260 Logiernächte in Hotels, rund 20'000 mehr als 2020. Das Hotelgeschäft hat sich noch nicht ganz erholt. Denn 2019 zählten die Hotels noch über 100'000 Übernachtungen.

Doch Hofer ist mit der Entwicklung in Richtung Normalität zufrieden:

«Solothurn hat weniger stark gelitten als andere. Man kann sagen, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.»

Der Tourismusdirektor hofft auf eine Fortsetzung des positiven Trends. «Freizeitgäste sind in rauen Mengen gekommen. Jetzt machen wir alles, dass dies so bleibt», so Hofer, der zugleich vermeldet, dass wieder mehr Seminare gebucht werden:

«Zumindest auf den Herbst sieht es wieder anständig aus.»

Denn in den letzten zwei Jahren ist das Seminar- und Kongressgeschäft eingebrochen. Normalerweise bearbeitet Solothurn Tourismus gegen 500 Dossiers im Jahr. 2021 waren es 215 Anfragen, woraus 110 meist kleinere Buchungen resultierten.

Gut gebucht waren dafür im letzten Jahr die Stadtführungen. «Mit 1091 (2020: 699) Stadtführungen und 16'180 (9473) Gästen konnte der Einbruch von 2020 auf eindrückliche Art und Weise wettgemacht werden», heisst es im Jahresbericht von Solothurn Tourismus.

Stadtpräsidentin erzählt Anekdote

Stefanie Ingold in der Solothurner Altstadt. Hanspeter Bärtschi

Dass es in der Stadt mehr Touristen hat, ist auch Stadtpräsidentin Stefanie Ingold aufgefallen. Sie hielt an der Generalversammlung die Rede zum Schluss, setzte damit die Tradition ihres Vorgängers Kurt Fluri fort. Dabei erzählte sie von einer Begegnung mit einem Paar aus Appenzell.

Sie habe zwischen zwei Veranstaltungen eine Pause in der Kronenbar eingelegt, wo ein Bekannter von ihr mit besagtem Paar in ein Gespräch vertieft war. «Die beiden haben geschwärmt, wie schön Solothurn sei», erzählte Ingold, «plötzlich hat sich mein Bekannter umgedreht, auf mich gezeigt und gesagt: ‹Ihr könnt sogar noch die Stadtpräsidentin bestaunen.›» Stefanie Ingold, auch eine Touristenattraktion.

Marco Lupi in den Vorstand gewählt Mit Anita Panzer und Gabriele Bryant sind zwei Personen aus dem Vorstand von Solothurn Tourismus zurückgetreten. Neu wurde von der Generalversammlung FDP-Kantonsrat Marco Lupi gewählt. Die zweite Vakanz konnte noch nicht besetzt werden. Zudem wurde Michael Hug von den anwesenden Mitgliedern als Präsident bestätigt. Die Erfolgsrechnung 2021 schloss der Verein mit einem Gewinn von 20'282 Franken ab.

