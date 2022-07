Die Seminar-Gästen kommen wieder nach Solothurn zurück

Weniger Freizeitgäste Normalisierung im Solothurner Tourismus: Wieder mehr Business- und Seminargäste in der Stadt In der Coronazeit sind vermehrt Freizeitgäste nach Solothurn gekommen. Dieser Trend schwächt sich nun wieder ab, da die Leute wieder öfter ins Ausland reisen. Dennoch rechnet die Branche mit einem guten Sommer. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Ferien in Solothurn? Warum nicht! Das dachten sich viele Leute in den Pandemiejahren 2020 und 2021. Resultat war die Aufweichung des in Solothurn traditionell starken Business- und Seminartourismus und ein Trend hin zu mehr Freizeitgästen.

Business- und Seminargäste kommen zurück

Diese durch Corona ausgelöste Entwicklung scheint sich allerdings wieder etwas abzuschwächen. «Wir haben zwar weiterhin mehr Freizeitgäste als vor der Pandemie, die Businessgäste kommen aber zum grossen Teil zurück», sagt Rolf Trechsel, Mitbesitzer des Hotels Roter Ochsen.

Rolf Trechsel vom «Roten Ochsen» auf der Wengibrücke. Hanspeter Bärtschi

Die grössere Anzahl Freizeitgäste spüre man. So war sein Hotel die vergangene Woche ausgebucht, obwohl die Ferienzeit noch gar nicht begonnen hatte. Gleichzeitig seien aber auch die Wochenenden besser belegt als früher.

Schweizer reisen wieder häufiger ins Ausland

Ins gleiche Horn bläst Andreas Richard, Delegierter des Vorstands der Genossenschaft Baseltor:

«Die Business- und Seminargäste kehren merklich zurück. Doch wir gehen davon aus, dass nie mehr das Niveau von vor der Krise erreicht wird.»

Zudem sei schon spürbar, dass Frau und Herr Schweizer wieder ins Ausland in die Ferien gehen. Allerdings könnte der Binnentourismus vom Chaos an den Flughäfen profitieren, da sich nicht alle die langen Wartezeiten antun wollen.

Sommerferien gut gebucht

Andreas Richard, Delegierter des Restaurants Baseltor vor dem Hotel und Restaurant Baseltor. Bruno Kissling

Trotz dem verstärkten Fernweh der Schweizer, gehen die Hotelliers von einem guten Sommer aus. «Im Juni war die Auslastung im ‹Baseltor› bei 90 Prozent und in der ‹Couronne› bei 79 Prozent. Mit diesen Werten rechnen wir auch für Juli und August», erklärt Richard.

Dennoch sei nicht alles Gold, was glänzt. Denn Januar und Februar seien sehr schwierig gewesen in diesem Jahr und dies könne auch mit einem guten Sommer nicht wieder aufgeholt werden.

Preissensibilität hat abgenommen

Bei Rolf Trechsel im «Roten Ochsen» ist die Stimmung gut:

«Wir hatten ein sehr gutes zweites Quartal und haben aktuell einen um 20 Prozent höheren Buchungsstand als vor einem Jahr.»

Bemerkenswert sei, dass die Preissensibilität abgenommen habe. Die Kundschaft suche nicht mehr nur das billigste Zimmer. Somit könne man an Tagen mit höherer Nachfrage auch mal mit den Preisen etwas hochgehen. Dies sei wichtig, da die Teuerung auch für die Hotels spürbar sei und nach der Coronakrise umsatzmässig ein Nachholbedarf bestehe.

Weniger Schweizer Touristen auf dem Camping

Und wie sieht es auf dem während Corona so beliebten Campingplatz aus? 2021 konnte man mit 52'000 Übernachtungen noch einen Allzeit-Rekord feiern. «Einen weiteren Rekord werden wir wohl nicht mehr aufstellen. Die Buchungen sind weniger als in den letzten zwei Jahren, aber noch immer weit mehr als vor der Pandemie», sagt Christoph Burgherr vom TCS Camping in Solothurn.

Ausserdem sei es auffallend, dass wieder vermehrt Autos mit ausländischen Nummern vor Ort seien. Auch er sieht darin die klare Tendenz, dass es weniger Schweizer Touristen gibt.

Christoph Burgherr vom TCS Camping in Solothurn. Hanspeter Bärtschi (19. August 2021)

Angebot wurde erweitert

Eines ist klar: Diejenigen Touristen, welche im Sommer nach Solothurn kommen, können sich auf gut vorbereitete Logien freuen. «Wir haben auf die Zunahme der Freizeitgäste reagiert und vermehrt Verwöhnpakete mit Kulturanlässen oder Konzerten organisiert,» sagt Richard.

Und auch auf dem Camping hat man in die Infrastruktur investiert und das Angebot erweitert. Man habe vermehrt Open-Air-Kinos oder Konzerte arrangiert. «Das gehört auch dazu, denn die Leute werden anspruchsvoller», sagt Burgherr.

