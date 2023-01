Ein Flugzeug wird auf den Namen Solothurn getauft

Tourismus Fünf Jahre blieb Solothurn auf dem Boden: Nun wird wieder ein Flugzeug nach der Stadt benannt Die Swiss tauft ein A220 auf den Namen Solothurn. Es ist nicht das erste Mal. Bereits 2013 wurde ein Flugzeug nach der Barockstadt benannt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 24.01.2023, 17.00 Uhr

Bild einer A220 der Swiss. Ein solches Flugzeug wird auf den Namen Solothurn getauft. zvg/Swiss

Wie hiess das Flugzeug, mit dem Sie zuletzt geflogen sind? Sie haben keine Ahnung? Künftig lohnt es sich, darauf zu achten – zumindest, wenn Sie mit der Swiss fliegen. Denn: Die Barockstadt hebt ab. Wie die Fluggesellschaft am Dienstag bekanntgab, wird ein Flugzeug auf den Namen Solothurn getauft.

Dazu musste Solothurn zuerst in einem Wettbewerb gegenüber 50 andere Schweizer Tourismusdestinationen bestehen. Sie alle hatten sich dafür beworben, dass einer von zwanzig Airbus A220-100/300 nach ihnen benannt wird. In Kooperation mit Schweiz Tourismus hat die Swiss den Wettbewerb im Rahmen ihres 20-jährigen Firmenjubiläums lanciert. Damit will die Fluggesellschaft die Vielfalt der helvetischen Tourismuslandschaft auch über den Wolken repräsentieren, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Solothurn sei eine Zug- oder Flugreise wert

Solothurn Tourismus hat sich mit einem Video beworben. «Herzlich Willkommen in der schönsten Barockstadt der Schweiz», sagt darin Stadtführerin Franziska Stampfli. «Historisch, aber nicht altmodisch. Solothurn, Soleure, Soletta.» Es wird nicht nur die historische Altstadt, sondern auch etwa das nahe Attisholz-Areal beworben. Die Kernbotschaft des Videos: «Kommt uns besuchen. Solothurn ist eine Zug- oder eine Flugreise wert», sagt Stampfli mit einem Augenzwinkern.

Federführend bei der Produktion war Alessia Cappellano, die im Marketing und Verkauf bei Solothurn Tourismus arbeitet. Sie gelangte mit der Idee, sich zu bewerben, an ihren Chef, Tourismusdirektor Jürgen Hofer, der ihr daraufhin mit einem kleinen Budget von 1000 Franken freie Hand gab. Dazu hat sie ihren Bruder Livio Cappellano ins Boot geholt. Der Mediamatiker hat den kurzen Film mit einem Smartphone aufgenommen.

Dass es unter die Top 20 und damit zu einem Flugzeug namens Solothurn gereicht hat, freut Alessia Cappellano riesig. «Als ich das E-Mail las, war ich zuerst fast ein wenig schockiert», erzählt sie lachend. «Ich fragte meine Arbeitskollegin: ‹Liest du dasselbe wie ich?›»

Nach diesen Schweizer Tourismusdestinationen wird ein Flugzeug benannt. zvg/Swiss

Für einen Podestplatz hat es hingegen nicht gereicht. Die Flugzeuge, die auf die Namen Bad Zurzach, Nendaz und Viamal «hören», erhalten eine Flugzeug-Taufe im Hangar. «Das wäre natürlich das Tüpfelchen auf dem i gewesen», sagt Cappellano.

Die Geschichte des letzten Flugzeuges namens Solothurn

Solothurn kann sich damit trösten, dass man eine solche Taufe schon einmal erleben durfte. Denn es ist nicht das erste Mal, dass ein Flugzeug mit dem Namen Solothurn abheben wird. Am 11. Juli 2013 durfte der damalige Stadtpräsident Kurt Fluri gemeinsam mit Model Ronja Furrer einen Airbus A340-300 auf den Namen Solothurn taufen.

11. Juli 2013: Der damalige Stadtpräsident Kurt Fluri und Model Ronja Furrer begiessen ein Flugzeug mit Champagner. Dieses heisst von nun an Solothurn. Simon Binz

Dieses Flugzeug steht seit 2017 nicht mehr im Einsatz für die Swiss, wie es auf Anfrage beim Unternehmen heisst. Die Maschine flog von Februar 2008 bis Juni 2017 für die Fluggesellschaft und war dabei 51'023 Stunden in der Luft. Doppelt so lange, wie der Airbus A320 namens Grenchen. Dieses Flugzeug war zwischen März 2013 und Mai 2022 Teil der Flotte von Swiss und befand sich während dieser Zeit 24'046 Stunden in der Luft. Im Vergleich zum Solothurn-Flugzeug wurde es für kürzere Flüge eingesetzt. Das Flugzeug Grenchen absolvierte 15’319 Starts und Landungen, Solothurn «nur» 6012.

An der Taufe 2013 war auch Jürgen Hofer vor Ort. Dass es nach fünf Jahren Unterbruch wieder ein Flugzeug mit dem Namen Solothurn gibt, freut ihn. Auch wenn er betont, dass dies vor allem einen symbolischen Wert habe. «Für uns Einheimische ist dies emotional wichtiger als für andere. Wenn man irgendwo unterwegs ist und sieht, dass das Flugzeug Solothurn heisst, dann vermittelt es das Gefühl, dass Solothurn Teil der grossen Welt ist.»

