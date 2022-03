Tourismus in Solothurn: Gästekarte auch für Hotels?

Tourismus Auch in Solothurner Hotels soll es in Zukunft Gästekarten geben: Es gibt erfreute, aber auch skeptische Stimmen Das TCS Camping Solothurn führt auf eigene Faust eine Gästekarte ein. Doch auch Solothurn Tourismus ist daran, eine solche zu entwickeln. Was die Hoteliers davon halten. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 07.03.2022, 19.15 Uhr

Neu hat das TCS Camping eine Gästekarte im Angebot. Screenshot Tele M1

Viele kennen es von ihren eigenen Reisen: Wer in einem Hotel in einer Stadt übernachtet, erhält häufig eine Gästekarte. Mit dieser kann man kostenlos den öffentlichen Verkehr nutzen und hat zudem weitere Vorteile – in Basel etwa 50 Prozent Rabatt auf den Zoobesuch.