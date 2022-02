Eine Ausstellung im S11 in Solothurn über Hund und Mensch

Tiere und Kunst Der Hund und sein Mensch: Eine Ausstellung im S11 über die Beziehung vom Menschen zum Hund Der Hund ist treuer Freund, Begleiter und Unterstützer des Menschen. Was passiert mit dem Menschen und dem Hund, wenn sie aufeinandertreffen? Die Kunst von Jill Wäber geht dieser Frage nach. Helmuth Zipperlen 15.02.2022, 05.00 Uhr

«Hund» eine Ausstellung von Jill Wäber im S11. Hanspeter Bärtschi

Im Künstlerhaus S11 an der Schmiedengasse sind derzeit Hunde zu Gast. Allerdings nur in den Werken von Jill Wäber. Die Künstlerin und ihr Werk sind hier bestens bekannt. Ihre Bilder zum Zyklus Mensch und Hund sind neu und zumeist im Lockdown entstanden.

Sie ist keine Hundehalterin, aber Hunde fanden schon früh ihr künstlerisches Interesse. Als viele Leute sich in der Pandemie einen Hund anschafften und Jill Wäber auf Spaziergängen vermehrt Hunde über den Weg liefen, hat sie sich der Beziehung zwischen Mensch und Hund intensiv angenommen.

Schnittstelle zwischen Mensch und Hund

Beim Eintritt in das Künstlerhaus fällt der Blick auf zwei sehr schöne Hundeporträts. Beim genauen Hinsehen befinden sich neben den Köpfen keine Hundepfoten, sondern menschliche Hände. Es sind dies zwei ältere Werke, die zeigen, dass die Künstlerin sich schon länger von diesem Thema angezogen fühlte. Wie Martin Rohde an der Vernissage ausführte:

«Es geht ihr um die Schnittstelle zwischen Mensch und Tier, um den rätselhaften Moment des Zusammenkommens.»

Zum Aufgang in den ersten Stock passiert das Publikum eine überlebensgrosse Hundezeichnung. Rohde dazu: «Er erinnert (…) an den griechischen Cerberus, den Wächter der Unterwelt. Wenn man ihn passiert hat, gibt es kein Zurück mehr. Übrigens galt der Hund nicht nur bei den alten Griechen als Wächter des Totenreiches.»

Hund und Mensch werden eins

Die Treppe hochgestiegen, befinden sich in einem Raum zwölf kleinformatige Ölpastell-Zeichnungen, die das Zusammenspiel von Mensch und Hund ausdrücken. Sehr schöne Bewegungsstudien unterschiedlicher Hunderassen sind zu bewundern. Um nicht von der Geschmeidigkeit der Vierbeiner abzulenken, sind sie nicht ausgemalt. Farbenfroh sind hingegen die Menschen, um die herum sich die Hunde bewegen.

In einem weiteren Raum sind nur Hunde (farbig) gezeichnet, aber sie tragen Masken, welche menschliche Antlitze darstellen. Hier wird bereits die Vermischung von Hund und Mensch angedeutet, welche in den grossformatigen Bildern in einem anderen Raum mit kräftigen Farben auf die Spitze getrieben wird. Menschen- und Hundeköpfe vermischen sich zu einem Knäuel.

Vier grosse Ölpastell-Zeichnungen stellen Hunde dar, welche grösser sein möchten, als sie sind. Da sind doch Assoziationen zu ihren Halterinnen oder Haltern zu sehen, oder nicht? Ein Bild mit einem kuscheligen Fell erinnert daran, dass das Streicheln von Hunden für den Menschen entspannend sein kann. Ältere, überarbeitete Werke komplettieren die Ausstellung.

Martin Rohde in seiner Einführung: «Übrigens ist auch das Überzeichnen oder Überarbeiten der älteren Werke eine Arbeitsweise, die Jill schon länger pflegt. Diese Bilder gehen mehr in die Richtung einer Spurensuche, eine Annäherung an bestimmte Zustände und Formen. Sie verdichten sich im Innern und verlaufen zu den Rändern.»

Nach diesen wild anmutenden und farbenstrotzenden, aber faszinierenden Bildern, erneut im Eingangsbereich, lässt uns Cerberus wieder passieren, und ein letzter Blick auf die beiden schwarz-weissen Hundeköpfe lässt den Menschen das Haus beglückt verlassen.

Die Ausstellung im Künstlerhaus S11 dauert bis zum 6. März.