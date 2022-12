Thomas Ruckstuhl «Ich fragte mich, wie es so weit kommen konnte»: Im Weihnachtsgespräch blickt der Solothurner Stadtpfarrer auf das schwierige Jahr zurück Die Weihnachtszeit ist für Stadtpfarrer Thomas Ruckstuhl eine intensive Zeit. Eine, in der er sich auch viele Gedanken macht. Über sich, über Solothurn und über das Weltgeschehen. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Thomas Ruckstuhl vor der Krippe in der St.-Ursen-Kathedrale. Weihnachten sind für den Stadtpfarrer eine intensive Zeit. Bruno Kissling

Das Jahr 2022 war für den Solothurner Stadtpfarrer Thomas Ruckstuhl geprägt von Höhen und Tiefen, von einmaligen Erlebnissen und einprägenden Begegnungen. Gerade jetzt in der Adventszeit macht er sich viele Gedanken, blickt zurück, aber noch lieber in die Zukunft.

Seit fünf Jahren leitet der 54-Jährige die Solothurner Pfarreien St.Marien und St.Urs und Viktor: «Das war sozusagen mein privates Jubiläumsjahr.» Keine einfache Zeit, die er hinter sich hat. Ruckstuhl hat in den letzten Jahren und Monaten die Bildung des Pastoralraums eng begleitet und gibt zu: «Wir haben den Aufwand wohl alle unterschätzt. Es gab so viel zu tun, zu diskutieren. Wir mussten Eingeständnisse machen, Kompromisse eingehen und uns zusammenraufen.»

Aber mit Erfolg, denn das Schiff sei nun gut auf Fahrt: «Aber unsere Arbeit ist eh nie fertig», weiss er aus Erfahrung.

Früher musste er die Augen verbinden

So ist auch die Weihnachtszeit eine intensive Zeit, aber auch eine Zeit, die Ruckstuhl mag und mit schönen Erinnerungen verbindet. Er ist in Sursee aufgewachsen, zusammen mit zwei Brüdern und einem nahen Bezug zur Kirche: «Schon als Jugendlicher ministrierte ich bei der weihnachtlichen Mitternachtsmesse. Zu Hause war die Feier klassisch: Es gab einen Weihnachtsbaum, gutes Essen und Geschenke – und ich spielte Akkordeon.»

Eine Erinnerung bringt ihn besonders zum Schmunzeln: «Während die Eltern das Wohnzimmer schmückten, mussten wir Kinder die Augen verbinden, wenn wir von unseren Zimmern in die Küche wollten. Denn der Weg führte am Christbaum vorbei.»

Durch seine Berufung verbringt Ruckstuhl nun die Festtage grösstenteils in Kirchen – auch wenn er selber bei der Mitternachtsmesse in der St.-Ursen-Kathedrale nicht die Predigt hält, sondern Bischof Felix Gmür. Aber Ruckstuhl ist vor Ort, fühlt, lebt, betet mit.

Würde er selber die Predigt halten, dann wäre der Inhalt das Thema Hoffnung: «Es ist das Thema der an und für sich unspektakulären Weihnachtsgeschichte. Da ist eine Mutter, die hofft, dass ihr Kind gesund zur Welt kommt. Da sind Hirten und Könige, die sich auf den Weg zu einem Stall machen – ohne zu wissen, was sie erwartet. Hoffnungen werden erfüllt oder gar übertroffen. Wie schön wäre es, wenn die Menschen, die im Moment Angst und Sorgen haben, auch eine Erfüllung ihrer Hoffnungen finden würden.»

Er baut Lücken in die Agenda ein

Diese Suche nach Hoffnung ist einer der Gründe, weshalb der Seelsorger während der Adventszeit in der Agenda bewusst Lücken lässt: «Gerade in diesen Tagen suchen viele nach Antworten. Ausserdem nehme ich mir auch persönlich gerne Zeit für Herzensangelegenheiten: zum Beispiel für den Besuch des Weihnachtsoratoriums der Singknaben oder den Mittagstisch der Seniorinnen.»

Thomas Ruckstuhl zündet eine Kerze am Adventskranz in der St.-Ursen-Kathedrale an. Bruno Kissling

Wie wichtig solche Lücken im Kalender sind, zeigten ihm die vergangenen Monate auf: «Zu den organisatorischen Umstrukturierungen kam die Pandemiezeit hinzu. Diese verunsicherte die Menschen und verlangte viel Unterstützung. Denn auch wenn wir inzwischen zum Alltag zurückkehren konnten: Die Verunsicherung ist noch greifbar – und mit dem Ukraine-Krieg wurde diese noch verstärkt.»

Er selber suchte nicht nur im Gebet, sondern auch in den Medien nach Antworten, fand sie aber nicht: «Ich fragte mich, wie es so weit kommen konnte. Wie der Mensch nicht aus der Vergangenheit lernen kann.»

Ermüdet von all den äusseren Einflüssen war auch seine Schmerzgrenze erreicht – und so musste er kurzzeitig die Notbremse ziehen und seine eigenen Batterien wieder füllen: «Ich begann wieder Akkordeon-Unterricht zu nehmen, setzte mich viel aufs Velo und ging in der Aare schwimmen. Ich genoss Theateraufführungen im Stadttheater, genehmigte mir ein Öufi-Bier und spazierte gerne durch die Gassen Solothurns. Auf diesen Spaziergängen und in Gesprächen mit Freunden fand ich wieder die Ruhe.»

Die Worte einer Ukrainerin haben ihn sehr berührt

Besonders in Erinnerung bleiben wird ihm aus dem vergangenen Jahr die 1.-August-Feier in der Stadt. «Nach der Rede von Stadtpräsidentin Stefanie Ingold kam es zu einer überraschenden Wortmeldung einer Ukrainerin, die sich über das Mikrofon für die erfahrene Unterstützung bedankte. Diese Worte haben mich sehr berührt.»

Und unvergessen bleibt auch das Stadtfest mit den Konzerten auf der St.-Ursen-Treppe, den Rockern von Krokus im Backstage, die sich im Pfarrhaus befand – sowie dem ökumenischen Gottesdienst einen Tag nach dem Krokuskonzert: «Die Gasse war gefüllt mit Kirchengängern.»

Die St.-Ursen-Kathedrale feiert im nächsten Jahr den 250. Geburtstag. Bruno Kissling

Diese Eindrücke machten ihm Mut. Und so wünscht er sich im Hinblick auf die Zukunft vor allem eines: «Dass der Glauben die Menschen weiter erreicht und hilft, wo Ratlosigkeit um sich greift. Und wenn ich ganz gross wünschen dürfte, dann wäre dies, dass die Kriege ein Ende nehmen und keine neuen entstehen.»

Auch wenn er weiss, dass das illusorisch ist, sieht er durchaus auch Lichtblicke: «Ich spüre, dass wieder mehr die Gemeinschaft gesucht wird und auch gelebt werden kann. So schätze ich an Solothurn zum Beispiel sehr, dass hier der ökumenische Gedanke ernst genommen wird – und zwar so, dass man offen sein kann, ohne sich verstellen zu müssen.»

Zudem freut sich Pfarrer Ruckstuhl nach dem 2000-Jahr-Jubiläum der Stadt Solothurn auf eine nächste Feier: «2023 feiern wir 250 Jahre St.-Ursen-Kathedrale. Wir wollen mit den Festivitäten aufzeigen, dass die Kirche ein wichtiger Bestandteil der heutigen Gesellschaft ist. Einer Gesellschaft, die sich aktuell wieder sehr stark nach Liebe, Glauben und Hoffnung sehnt.»

