Therapie Ein Koffer voller Erinnerungen: Figurentherapeutin Brigitte Stucki geht in Pension Nach über 30 Jahren im Einsatz gibt die Solothurner Figurenspieltherapeutin Brigitte Stucki ihr Angebot ab. Sie hat aber bereits neue Ideen, auf die sie sich sehr freut. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 16.06.2022, 16.00 Uhr

Brigitte Stucki, jahrzehntelange Puppentherapeutin, hört auf. Tom Ulrich

Wer Brigitte Stuckis Reich betritt, dem fallen als Erstes die Vielzahl an Handspiel- sowie Schosspuppen und Tierfiguren auf: vom Schellen-Ursli über den Polizisten bis hin zum bällchenwerfenden Hund.

Zudem stehen der Therapeutin und ihren Klienten für die Gestaltung einer eigenen Figur eine grosse Auswahl an Requisiten und Bastelmaterial zur Verfügung. Brigitte Stucki ist seit 30 Jahren Figurenspieltherapeutin. Im September wird sie ihre langjährige Tätigkeit beenden.

Die Figurenspieltherapie ist eine psychotherapeutisch orientierte Spiel-, Ausdrucks- und Kunsttherapieform, welche vor allem bei Kindern zum Einsatz kommt: «Aber nicht nur», wie Stucki erklärt. Es komme auch vor, dass Jugendliche oder Erwachsene auf ihr Angebot ansprechen. Wer bei ihr in die Therapie kam, wurde meist von aussen zu ihr geleitet. Sei das von einer Institution, von einer Lehrperson, aber vor allem auch über Mund-zu-Mund-Propaganda.

So hat die 64-Jährige auch schon erlebt, dass sie eine Familie über zwei Generationen begleiten durfte. Bei den Fällen, die zu ihr gekommen sind, ging es oft um die Aufarbeitung von Erlebtem. «Da galt es, Knoten zu lösen oder Verschlossenes zu öffnen», erklärt sie.

Die Kinder wählten bei Brigitte Stucki Puppen aus und inszenierten dann ein Theater. Tom Ulrich

Bei Kindern wandte Brigitte Stucki dabei die Dreierdynamik an: Das Kind wählte ein Tier, drei Requisiten sowie zwei Figuren aus und inszeniert damit ein Theater. «Diese gespielte Geschichte war sozusagen eine Botschaft der Kinderseele, die es auszuwerten galt.» Was Brigitte Stucki besonders faszinierte: «In all den Jahren hat sich keine Geschichte wiederholt. Jede war ein Kunstwerk für sich.»

Seit 30 Jahren bietet Brigitte Stucki in Solothurn die Therapieform an. Viele Kinder sind bei ihr ein und aus gegangen: «Es gab schöne, aber auch schwere Geschichten. Ich musste lernen, damit umzugehen. Dabei half mir, Erlebtes in einer Akte niederzuschreiben. Zudem suche ich immer wieder Ruhe in der Natur oder den Ausgleich im Singen, beim Velofahren oder bei kreativen Aktivitäten.»

Die Intensität des Jobs hat sie über die Jahre sehr gefordert, nun ist sie dankbar, einen Teil der Verantwortung abgeben zu können. Trotzdem wird ihr die Zusammenarbeit mit den Kindern fehlen:

«Es war bereichernd, eine Verbindung zu eher verschlossenen Kindern aufbauen und sie so auf einem Teil ihres Weges begleiten zu können.»

Doch nun sei es an der Zeit für einen neuen Schritt: «Ich habe vor ein paar Jahren die Ausbildung Gesundheit!Clown gemacht. Das dabei Gelernte möchte ich aber nicht bei Kindern anwenden, sondern ich fände eine Zusammenarbeit mit Senioren schön.» Bei Einsätzen in Alters- und Pflegezentren hat sie gemerkt, dass Senioren auf ihre Rolle als Clown «Rosetta» gut ansprechen.

«In all den Jahren hat sich keine Geschichte wiederholt», sagt die erfahrene Figurentherapeutin. Tom Ulrich

Ein Aspekt macht ihr diesen Neuanfang einfacher: «Ich bin froh, zu wissen, dass es in Solothurn drei Figurenspieltherapeutinnen gibt, die das Angebot weiterführen und zum Teil sogar meine Utensilien übernehmen werden.» Sie selber wird – wenn sie Ende September ihre Räumlichkeiten abgibt – nur wenige Sachen mitnehmen. «Ein Koffer voller Erinnerungen, mehr wird es nicht sein», hat sie sich vorgenommen.

Ganz bestimmt dabei sein wird ihre Lieblingspuppe, eine kleine, ausdrucksstarke Marktfrau: «Von allen Figuren, die ich über die Jahre angefertigt habe, ist sie diejenige, die für mich die prägendsten Geschichten in sich trägt.»

