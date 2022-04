"Empfänger unbekannt" im Theater Mausefalle Solothurn

Theater Solothurn Die Faszination des Bösen ist in «Empfänger unbekannt» aktueller denn je Das Theater Mausefalle bringt ein Stück auf die Bühne, das auf einem Fortsetzungsroman der Amerikanerin Kressmann Taylor basiert, der schon während des Zweiten Weltkriegs verfilmt wurde. Das Stück thematisiert in einem Briefwechsel zweier Jugendfreunde die Machtergreifung Hitlers und den aufkeimenden Judenhass in Deutschland. Helmuth Zipperlen 10.04.2022, 14.13 Uhr

«Empfänger unbekannt» inszeniert im Theater Mausefalle. Auf dem Bild: Patrick Kappeler und David Gnägi-Cachin (von links). zvg

Eigentlich war die Produktion von «Empfänger unbekannt» schon länger geplant, musste der Pandemie wegen aber verschoben werden und wirkt nun angesichts des Krieges in der Ukraine äusserst aktuell. Die amerikanische Schriftstellerin Kressmann Taylor (1903–1996) schrieb den gleichnamigen Briefroman bereits 1938. Er wurde als Fortsetzungsroman in einer Zeitschrift veröffentlich, ein Jahr später als Buch und 1944 von Hollywood verfilmt. Im Film von William Cameron Menzies sind verschiedene nach den USA emigrierte deutsche Schauspieler zu finden.

Minimale Ausstattung und maximale Schauspielkunst

Das Theaterstück, das derzeit auch am Theater in Trier gespielt wird, begnügt sich mit den beiden Briefschreibern. Auf der Bühne zwei Tischchen, dazu je ein Stuhl und eine Leselampe, vom Techniker David Kilchenmann ausgeleuchtet. Die beiden Protagonisten Patrick Kappeler (Martin Schulze) und David Gnägi-Cachin (Max Eisenstein) müssen die ganze Dramatik des Stückes mit ihrer Stimme ausloten. Sie setzen die Akzente und die Modulation so geschickt ein, dass ein Theatererlebnis resultiert.

Die Handlung spielt in den Jahren 1932 bis 1934. Die beiden Jugendfreunde Martin und Max haben in San Francisco eine Kunstgalerie errichtet. Martin ist ein begnadeter Verkäufer, welcher den vielfach jüdischen Society-Damen teure Kunstwerke veräussert. Max hingegen ist eher der Mann, welcher sich um die Finanzen kümmert. Martin hatte eine Liebesgeschichte mit Max‘ Schwester Gisela. Obwohl diese Beziehung in die Brüche geht und Martin Elsa heiratet, bleibt die Freundschaft der beiden Männer ungetrübt.

Und dann kam Adolf Hitler

Die Galerie ist etabliert. Martin möchte seine Kinder in Deutschland zur Schule schicken. 1932 stellt er fest, dass die preussische Adelsherrschaft durch eine Demokratie ersetzt worden ist und der Liberale Hindenburg Präsident ist. Er zieht mit seiner Familie um nach München.

Der Briefwechsel zwischen Max und Martin zeugt von einer brüderlichen Freundschaft. Die Machtübernahme Hitlers und die ersten antijüdischen Ausschreitungen werden von Martin als Geburtswehen eines neuen Deutschlands heruntergespielt. Doch der Jude Max beginnt sich Sorgen zu machen. Martin versucht, ihn zu beruhigen und schildert sein Leben in München in den hellsten Farben. Sein ältester Sohn Heinrich hat zufälligerweise die Bekanntschaft von Baron von Friesche gemacht und seither sind die Schulzes mit der adligen Familie befreundet.

Bald schon muss Martin Max bitten, ihm nicht mehr zu schreiben, da Briefe eines Juden seiner Karriere gefährlich werden könnten. Max‘ Schwester Gisela hat als Schauspielerin ein Engagement bei einer Berliner Bühne bekommen, wird als Jüdin aber ausgebuht. Ein Brief von Max an Gisela kommt mit dem Vermerk «Empfänger unbekannt» zurück. Nochmals appelliert Max an Martins Freundschaft: «Ich habe nicht erwartet, dass du dich schützend vor mein Volk stellen würdest, weil es mein Volk ist, sondern weil ich dich für einen Mann hielt, der die Gerechtigkeit liebte.»

Weitere Aufführungen: So. 24. April 17 Uhr, Fr./Sa. 29./30. April je 20 Uhr.