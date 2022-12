Verschobene Premiere der Theatergruppe Mausefalle

Theater Mausefalle Schon seit 15 Jahren gibt es den Mausefalle-Jugendkurs: Sie sind der Faszination Theater verfallen Seit 15 Jahren führt der Verein Mausefalle einen Jugendkurs durch, um junge Leute zwischen 15 und 20 Jahren fürs Theaterspielen zu begeistern. Den Abschluss des Kurses bildet die Inszenierung eines eigenen Stückes vor Publikum. Die Premiere von «Doof gelaufen» am Freitagabend musste krankheitshalber verschoben werden. Helmuth Zipperlen Jetzt kommentieren 12.12.2022, 16.00 Uhr

Aufnahmen aus den Theaterproben von «Doof gelaufen» (von links): Fabian Mattenberger, Sofie Mozna, Chiara Christ, David Zimmermann, Janine Rüefli und Siri Zurschmiede. zvg

Seit fünfzehn Jahren führt der Verein Mausefalle einen Jugendkurs durch, um junge Leute zwischen 15 und 20 Jahren fürs Theaterspielen zu begeistern. Waren es vor der Pandemie immer etwa zwanzig Personen, sind es im gegenwärtigen Kurs fünf junge Frauen und drei Männer.

Geleitet wird der Kurs von den erfahrenen Lukas Rhiner und Thea Burkhardt. Sie haben für die Aufführung geeignete Werke vorgeschlagen und einvernehmlich wurde die Kriminalkomödie «Doof gelaufen» von Nils Heiniger ausgewählt. Die Handlung spielt im Wohn- und Esszimmer einer aus vier Frauen bestehenden WG.

Möbliert ist der Raum mit Tisch und Stühlen, zwei Ablagekästen und einem Sofa. Die Wände sind in drei Farben gestrichen. Ein Symbol für die unterschiedlichen Charaktere der Bewohnerinnen. Es ist alles ein bisschen chaotisch. Kleider liegen herum und am Kleiderständer ein Bademantel, der im Stück eine Rolle spielt.

Rhiner und Burkhardt berichten, wie aus den acht jungen Leuten, die sich vorher nicht kannten, eine verschworene Theatergruppe geworden ist. Das Einrichten der Bühne habe sie zusätzlich motiviert für das Spiel.

Auch das gehört dazu: Premierenabsagen

Da eine Hauptdarstellerin erkrankt ist, musste die Premiere kurzfristig abgesagt werden. David Zimmermann, welcher den männlichen Part des Gaunerpärchens spielt, konnten wir telefonisch an seinem unfreiwillig freien Abend erreichen. «Ich habe schon früher in Theaterproduktionen mitgemacht und finde es ein ganz schönes Hobby. Den Aufbau des Kurses fand ich sehr geschickt. Zuerst haben wir Übungen gemacht, später improvisierte Szenen gespielt, um schliesslich ‹Doof gelaufen› fürs Publikum einzustudieren.»

Mit ihm stehen noch Chiara Christ, Elenya Kofmel, Fabian Mattenberger, Sofie Mozna, Janine Rüefli, Mirko Sedloski und Siri Zurschmiede auf der Bühne.

Szene aus «Doof gelaufen» (von links): Sofie Mona, Siri Zuschmiede, Chiara Christ. zvg

Einbruch durch Gaunerpärchen mit Beziehungsproblemen

Eigentlich hätten die vier Frauen der WG schon mit sich selber genug zu tun, denn sie sind alle ein wenig ausgeflippt und manchmal wird die Harmonie stark strapaziert. Aber da bricht ein Ehepaar in die Wohnung ein, welches einen Raub begehen will.

Sie haben sich aber in der Adresse geirrt, merken es zu spät und nehmen die vier Frauen als Geiseln. Eine der Frauen hat ein Trauma mit der Zahl dreizehn, was zu einem tragischen Zwischenfall führt. Ausser dass bei den WG-Bewohnerinnen erst recht das Chaos ausbricht, hat das Einbrecherpaar Beziehungsprobleme.

Da nur drei Männer für die Rollen zur Verfügung standen, musste einer mehrere kleine Episodenrollen übernehmen und sich innert Kürze verwandeln: vom Pizzalieferanten zum Postboten und zu einem Polizisten und schliesslich in den Vater einer WG-Bewohnerin. So was kann für einen Darsteller durchaus reizvoll sein. Die beiden anderen Männer haben grössere Rollen, der eine als Polizist und der andere als Ehemann des Gangsterpärchens.

Hinweis Vorstellungen: Fr., 16. Dezember, 20 Uhr; Samstag, 17. Dezember, 19.30 Uhr, und Sonntag, 18. Dezember, 17 Uhr.

