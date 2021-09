Theater Mausefalle "Nur keine Blumen"

Theater Mausefalle Ein Irrtum und seine (komischen) Folgen – endlich wieder auf der Bühne Das Mausefalle-Ensemble zeigt mit «Nur keine Blumen» eine klassisch-komische Verwechslungsstory. Helmuth Zipperlen 06.09.2021, 05.00 Uhr

Mit «Nur keine Blumen» von Norman Barach und Carroll Moore sorgen (v.l.) Rolf Kohler, Lukas, Rhiner und Thea Burkhardt für etliche Lacher. Zvg

Endlich darf wieder Theater gespielt werden. Dass in diesen Zeiten eher etwas Unterhaltsames gefragt ist, hat das Team der Mausefalle mit der Komödie «Nur keine Blumen» Rechnung getragen. Eine Aufführung, die das Publikum zum Schmunzeln und Lachen bringt.

Das Autorengespann Norman Barasch und Caroll Moore hat in den 50er und 60er Jahren Texte fürs Theater, fürs Fernsehen und für den Film geschrieben. Die Uraufführung dieses Werkes fand am 5. Dezember am Brooks Atkinson Theatre in New York statt. Auf Deutsch wurde es im Juni 1961 im Theater in der Josefstadt in Wien auf die Bühne gebracht.

Wie einst Doris Day und Rock Hudson

Einige mögen sich vermutlich noch an die Verfilmung mit Doris Day und Rock Hudson erinnern. George Kimball ist ein Hypochonder. Da bekommt er ein Telefongespräch seines Arztes mit, der einem seiner Patienten nur noch ein paar Wochen gibt. George denkt, er sei damit gemeint und damit nimmt die Komödie ihren Lauf.

Die quicklebendige Judy Kendall, von Tanaj Krieg überzeugend gespielt, deckt den Frühstückstisch und ruft George. Langsam geht die Türe auf und Georg schlurft mit Leidensmiene über die Bühne. Lukas Rhiner geht in dieser Rolle voll auf. Kurz darauf trifft ein ehemaliger Schulkollege, Bert (Patrick Streit), ein, zuerst von George mit etwas Eifersucht bedacht, später aber von ihm manipuliert.

Darauf folgt die entscheidende Szene mit Dr. Morrisey (Rolf Kohler), welcher bei George höchstens eine Magenverstimmung feststellen kann, dann aber das Telefongespräch macht, das in der Folge die Handlung bestimmt. Das Bühnenbild ist ein eleganter Salon in hellen Farben und bei der Möblierung darf die Bar nicht fehlen.

Nachbar Arnold, von Silvan Andraschko einfühlsam verkörpert, ist einem oder mehreren Drinks nicht abgeneigt. Zur realen Handlung kommen noch Szenen dazu, welche sich in der Vorstellung von George abspielen und natürlich erst recht amüsant sind. Silvan Andraschko und Flavio Ackermann zeichnen für die Regie, Sofia Mészàros und Jana Zimmermann für die Technik verantwortlich. Einen schauspielerischen Glanzpunkt liefert Michael Wirz als Grabverkäufer Mr. Akins.

In drei Nebenrollen vermag Thea Burkhardt drei verschiedene Charaktere glaubhaft darzustellen. An der Premiere war die lange Pause, in welcher nicht aufgetreten werden konnte, irgendwie spürbar. Die Dasteller müssen sich wieder daran gewöhnen, die Bühne zu beherrschen, mit dem Publikum zu kommunizieren.

Einige Passagen wirkten zu gleichförmig und es fehlte ab und zu auch an Emotionen. Wenn der Theaterbetrieb jetzt wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann, werden diese Defizite von selbst verschwinden. Das Publikum verdankte die Leistungen des Ensembles mit starkem Applaus.

Hinweis: Aufführungen Sa, 11. 9., 20 Uhr, So. 12. 9 17 Uhr, Fr./Sa. 17./18. 9. je 20 Uhr, So. 19. 9. 17 Uhr.