Theater Mausefalle Bei der Uraufführung ein Skandal, heute längst nicht mehr: Das Theater Mausefalle spielt «Nora oder Ein Puppenheim» Wie sich eine Frau auf der Bühne des Theaters Mausefalle emanzipiert. Helmuth Zipperlen Jetzt kommentieren 05.03.2023, 15.25 Uhr

Samira Oulouda spielt Nora, Sofia Sofia Mészàros schlüpft in die Rolle von Kristine (von links). Bild: zvg

In einer Aufführung voll innerer Spannung bringt das Theater Mausefalle «Nora oder Ein Puppenheim» überzeugend auf die Bühne. Henrik Ibsen (1828–1906) hat mehrere gesellschaftskritische Dramen verfasst, welche bis heute nichts an ihrer Aktualität eingebüsst haben. Vor allem aber hat er für die damalige Zeit starke Frauenrollen geschrieben.

«Ein Puppenheim» – so der Originaltitel - entstand 1879 und erlangte noch im gleichen Jahr in Kopenhagen seine Uraufführung. Als das Werk ein Jahr später in Hamburg die deutschsprachige Premiere erfahren sollte, wurde Ibsen angehalten, den Schluss umzuschreiben, da das Original die feine Hamburger Gesellschaft irritieren könnte. Allerdings wurde im gleichen Jahr im liberaleren München die Originalfassung gespielt. In der Folge wurden bis weit ins 20. Jahrhundert hinein im deutschen Sprachraum beide Fassungen gespielt. Heute gibt es keinen Theaterskandal mehr, wenn sich auf der Bühne eine Frau emanzipiert. Und genau darum geht es in diesem Drama.

Regisseurin Dominique Lysser, welche zugleich für die Technik verantwortlich zeichnet, lässt das Stück in seiner Entstehungszeit spielen. Sie hat lediglich die Kinderrollen und zwei Nebenfiguren weggelassen. So erblickt denn das Publikum auf der Bühne ein gut bürgerliches Wohnzimmer mit einem Weihnachtsbaum, da die Handlung an den Weihnachtsfeiertagen spielt. Die Spielenden präsentieren sich in entsprechenden Kostümen. Jedoch wird bald klar, dass der Inhalt keineswegs verstaubt ist.

Nora (Samira Oulouda) wird von ihrem Ehemann Torvald (Lukas Rhiner) mit herablassender Liebenswürdigkeit behandelt. Bild: zvg

Frohgemut kommt Nora von Weihnachtseinkäufen nach Hause und ruft gleich nach ihrem Gatten Torvald. Er begrüsst sein «Singvögelchen» und «Eichhörnchen» mit herablassender Liebenswürdigkeit, verlangt aber detailliert zu wissen, wo Nora überall gewesen ist, denn einen Abstecher in eine Konditorei hätte er ihr nicht erlaubt. Er ist viel beschäftigt, denn ab Neujahr soll er Bankdirektor werden.

Über allem steht die bürgerliche Moral

In das vordergründig glückliche Familienleben platzt Kristine Linde, eine Jugendfreundin Noras, die nach auswärts geheiratet hat und jetzt verwitwet zurückkommt. Die Frage nach dem Warum überspielt sie. Schliesslich ist es nicht angemessen, wenn eine Frau hofft, zu ihrer nun ebenfalls verwitweten grossen Liebe zurückzufinden. Viel bedrohlicher ist allerdings der Besuch von Nils Krogstad. Nora und ihn verbindet ein Geheimnis, das Torvald nicht erfahren soll.

Von links: Nora (Samira Oulouda), Torvald (Lukas Rhiner) und Anne-Marie (Franziska Bussmann). Bild: zvg

Nils arbeitet auf der Bank, aber Torvald will ihn aus fadenscheinigen Gründen entlassen. Nora soll ihren Mann dazu bringen, die Kündigung rückgängig zu machen. Der eigentliche Entlassungsgrund ist, dass Torvald und Nils in ihrer Jugendzeit befreundet waren und Nils ihn vor allen anderen immer noch duzt. Das kann ein auf seine Stellung bedachter Vorgesetzter nicht dulden. Samira Oulouda (Nora), Lukas Rhiner (Torvald), Sofia Mészàros (Kristine), David Gnägi (Nils), Franziska Bussmann (Anne-Marie) und Dominik Stöckli (Dr. Rank) gehen voll in ihren Rollen auf und zeigen eine geschlossene Ensembleleistung.

Weitere Aufführungen Samstag, 11. März, 19.30 Uhr; Sonntag, 12. März, 17 Uhr; Freitag, 17. März, 20 Uhr; Samstag, 18. März, 19.30 Uhr; Sonntag, 19. März, 17 Uhr.

