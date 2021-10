Die Bremer Stadtmusikanten im Theater Mausefalle

Theater in Solothurn Premiere in der Mausefalle: Ein Klassiker für Kinder auf der Bühne In der «Mausefalle» wird das Singspiel «d'Bremer Stadtmusikante» gezeigt: ein musikalisches Märchenabenteuer. Judith Frei 30.10.2021, 05.00 Uhr

Hahn Rufus (Nourdin Khamsi), Katze Célestine (Jana Zimmermann), Hund Balduin (Johnny Sollberger), Esel Jeremias (Joël Eschmann). zvg

«Esel Jeremias, Hund Balduin, Katze Célestine und Hahn Rufus haben viele Jahre lang tüchtig und zuverlässig ihre Aufgaben auf dem Bauernhof erledigt. Doch mittlerweile sind sie ins Alter gekommen und haben in ihrer Arbeit deutlich nachgelassen, was Bauer Willibald, Bäuerin Klara und Knecht Xaver auffällt. Obwohl es den Bauersleuten leid tut, beschliessen sie, sich von den nutzlos gewordenen Tieren zu trennen. Aber was wird dann aus ihnen?» Wer kennt sie nicht, die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten?