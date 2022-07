Tanzwettbewerb Spektakuläre Moves am Streetdance-Contest in Solothurn: Der Wettkampf in Bildern Die Tänzerinnen und Tänzer hatten in Solothurn ein Ziel: Sich für das Schweizer Finale in Lausanne zu qualifizieren. So verlief die Qualifikation von Red Bull Dance Your Style. 11.07.2022, 17.01 Uhr

zvg/Muriel Florence Rieben

Ein wahres Tanz-Feuerwerk wurde am Wochenende auf dem Kreuzackerplatz geboten. Im Rahmen der Qualifikation des Red Bull Dance Your Style gaben Tänzerinnen und Tänzer vollen Einsatz, um sich für das Finale in Lausanne zu qualifizieren, das am 21. August in Lausanne stattfindet. Dabei entschied das Publikum, wer dies verdient.