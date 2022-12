Solothurn: Ein Buch mit feinem Humor über die eigene Endlichkeit

Tabuthema Tod Ein Buch mit feinem Humor über die eigene Endlichkeit: «Die Auseinandersetzung mit dem Tod bringt uns in die Gegenwart und verleiht dem Leben Tiefgang» Vor einem Jahr ist der Wahlsolothurner Illustrator und Lehrer Jürg Parli gestorben. Vor seinem Tod hat er Illustrationen rund um das Thema Tod angefertigt. Nun wurden diese in einem Buch veröffentlicht. Ein Weggefährte erklärt, warum es wichtig ist, über den Tod zu sprechen. Judith Frei Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Jürg Parli hat seinen eigenen Tod illustriert. Thomas Jenelten hat den Text dazu geschrieben. Ein Ausschnitt aus dem Buch Finissage. Zvg

«Finissage» so hat Jürg Parli seine eigene Abdankung genannt. Und so heisst jetzt das kleine Buch, das nun seine Zeichnungen rund um den Tod zusammenfasst.

Jürg Parli – JüPa – arbeitete als Zeichnungslehrer an der Solothurner Kantonsschule. Nebenbei fertigte er Illustrationen für Zeitungen und Zeitschriften an. Die meisten in Solothurn kennen ihn aber aufgrund des Wandbildes, das beim ehemaligen Stuag-Gebäude neben dem Solothurner Bahnhof zu sehen ist. Oder durch die Motive auf verschiedenen Fasnachtsplaketten und der neuen Chesslerglocke.

Jürg Parli im Dezember 2020. Michel Lüthi

Bis kurz vor seinem Tod hat Jürg Parli noch «gekritzelt», wie er es selber nannte, stets auf kleinformatigen Blättern. Das Buch sei nur wenig grösser als die Blätter, auf denen er gezeichnet hatte, erinnert sich Thomas Jenelten. Der Autor und Seelsorger hat den Solothurner Illustrator vor rund zehn Jahren kennen gelernt. Seither hat sich eine freundschaftliche Beziehung entwickelt.

Kurz vor seinem Tod habe Parli Jenelten gebeten, seine Abdankung zu leiten. Parli nannte den Anlass «Finissage», bei der seine Illustrationen zum Tod ausgestellt wurden. Durch das Buch, das nun im Lehrmittelverlag erschienen ist, sollen diese Zeichnungen ein breites Publikum finden.

Thomas Jenelten ist Seelsorger und Autor. Sandra Ardizzone (2018)

Jenelten hat Texte zu den Illustrationen geschrieben. Er ist unter anderem Seelsorger in einem Alters- und Pflegeheim im Aargau. Durch diese Arbeit ist für ihn die Auseinandersetzung mit dem Tod selbstverständlich. «Die Illustrationen sind erfrischend. Einige sind ernst und tief. Andere wiederum jüpa-mässig lustig», sagt er: «Ihre Stärken sind, dass sie ernsthaft, aber nicht todernst sind.» Er begegne dem Thema zwar mit einem Augenzwinkern, gleichzeitig nimmt er es nicht auf die leichte Schulter.

Flucht vor dem Thema «Tod»

Sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen, das sei eine Leistung, ist Jenelten überzeugt. «Es wissen ja alle, dass wir sterblich sind. Doch viele springen vom Thema weg», führt er aus. Es sei eine Flucht. Unsere Gesellschaft fliehe schon beinahe kollektiv vor diesem Thema. Beschleunigung, Optimierung und Konsum seien alles Mittel, um davon abzulenken.

Jenelten ist aber überzeugt:

«Die Auseinandersetzung mit dem Tod bringt uns in die Gegenwart und verleiht dem Leben Tiefgang.»

Man würde durch diese Auseinandersetzung realisieren, dass jeder Tag ein geschenkter Tag sei.

Daher habe der Tod auch viel mit dem Leben zu tun, erklärt er weiter. «Auch die Illustrationen von Parli sind sehr lebendig. Ich finde auch, das Buch ist sehr lebendig.»

Wenn er an Jürg Parli denkt, dann sieht er ihn immer zeichnend. Auch als er ihn zum letzten Mal gesehen hat, habe er gezeichnet. Immer auf den kleinformatigen Blättern. Daher gefällt ihm auch die Zeichnung gegen Ende des Buches. Auf dem Bild ist ein grosser Bleistift zu sehen, hinter dem ein kleiner Mann hervorlugt. Unter dem Bild hat Parli geschrieben: «Genug hab' ich gekritzelt, und auch genug gewitzelt. Es kommt die Zeit zum Schweigen. Ich will mein Grab besteigen.»

