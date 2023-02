Strom ablesen in Solothurn: Unterwegs mit der Regio Energie

Strompreise Sie lässt sich nicht schnell aus dem Konzept bringen: Jacqueline Probst liest für die Regio Energie Solothurn den Strom ab Die Strompreise steigen. Was gleich bleibt, ist der Alltag von Jacqueline Probst. Bei ihrer Arbeit zeigt sich: Wohnt man in einem Mehrfamilienhaus, lohnt sich Sparsamkeit beim Strom finanziell mehr als beim Gas. Judith Frei Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Jacqueline Probst bei der Arbeit in der Schänzlistrasse. Bild: Hanspeter Bärtschi

Dick verpackt steht Jacqueline Probst mit ihrem Elektrovelo an der Schänzlistrasse, auf ihrer Jacke prangt das Logo der Regio Energie Solothurn. Die Bise zieht durch die Strasse, trotzdem wird sie diesen Morgen die Zähler für das Energieunternehmen ablesen. «Bei ganz schlechtem Wetter mache ich das nicht», erklärt sie. Es sei nicht nur für sie unangenehm, auch die Kundschaft schätze es nicht, wenn sie pflotschnass bei Einfamilienhäusern klingelt, um dort Daten zu sammeln.

Heute ist es zwar kalt, dafür trocken. Sie klingelt bei einer Wohnung im Hochparterre und wartet. Niemand zu Hause. Bei der nächsten Wohnung in derselben Liegenschaft hat sie Glück, eine ältere Dame öffnet. Die Dame streckt noch ihren Kopf aus der Wohnung, als Probst eintritt – sobald sie die Regio-Energie-Jacke sieht, deutet sie in den Keller.

Die meisten Zähler befinden sich im Keller. Bild: Hanspeter Bärtschi

«In allen Häusern sieht es anders aus», erklärt Probst. Manchmal müsse man die Zähler regelrecht suchen. In den historischen Häusern der Altstadt sei das eine besondere Herausforderung. Hier an der Schänzlistrasse findet sie die Zähler im Keller auf Anhieb.

Beim Gas und Wasser hat sie einen Wert für das ganze Haus abzulesen. Beim Strom ist es komplizierter. Hier muss sie den Wert jeder einzelnen Wohnung erfassen. Sie hält ihr Lesegerät an den einen Kasten, der den Stromverbrauch einer Wohnung zählt. Die Daten werden direkt auf das Regio-Energie-Handy übertragen, vom Hoch- wie auch Niedertarif.

Die verschiedenen Kästen zeigen den Stromverbrauch der einzelnen Wohnungen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Unter der Woche gilt zwischen 21 Uhr abends und 7 Uhr morgens der Niedertarif. Am Samstag zahlt man ab 14 Uhr weniger. Und am Sonntag gilt ganztags der Niedertarif.

So entwickeln sich die Tarife Im vergangenen Sommer hat das Berner Energieunternehmen BKW den Niedertarif abgeschafft. Die Regio Energie hält daran fest, damit sich der Energieverbrauch besser über den Tag verteilt. Um die Energieverbrauchspitzen brechen zu können, gab es noch bis Ende 2018 die sogenannte Mittagssperre. Das bedeutete für Privathaushalte beispielsweise, dass die Wäsche nicht über Mittag gewaschen werden konnte. Der Unterschied zwischen den Nieder- und Hochtarifen beträgt dieses Jahr 6,1 Rappen pro Kilowattstunde. Der Hochtarif liegt für das günstigste Produkt bei 29,38 Rappen pro Kilowattstunde, der Niedertarif entsprechend bei 23,28 Rappen pro Kilowattstunde. In den vergangenen Jahren hat sich der Niedertarif immer mehr an den Hochtarif angeglichen. 2020 war er noch 32,3 Prozent billiger, heute ist der Unterschied nur noch 20,7 Prozent. Der schwindende Preisunterschied rührt daher, da der «eingespiesene Strom aus Eigenproduktion wächst und damit der Marktpreis von Hochtarifstrom tendenziell günstiger wird», erklärt Sandra Hungerbühler von der Regio Energie: «Der Preisunterschied bildet die Marktpreise ab.» Der grosse Preissprung ist beim letzten Jahreswechsel passiert. Beim günstigsten Produkt zahlt man beim Hochtarif heute 30 Prozent, beim Niedertarif rund 44 Prozent mehr. (jfr)

Nach wenigen Minuten hat Probst den Strom, Gas und Wasser in ihrem System eingetragen. Nun geht es zur benachbarten Liegenschaft. Wie sie schon vermutet hat, befinden sich die Zähler auch hier im Keller.

Die Daten werden direkt auf das Gerät geladen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Probst ist eine von vier Frauen, die diese Arbeit für die Regio Energie erledigen. Sie hat im Herbst 2021 damit angefangen, denn ihre zwei Söhne brauchen immer weniger Betreuung. Der Job sei ideal, sie kann sich die Arbeit zeitlich einteilen, wie sie will. Sie ist immer noch flexibel für ihre Familie.

Ob sie nie Angst hat, ohne Begleitung in fremde Häuser zu gehen? Sie winkt lachend ab. Bevor sie Mutter wurde, war sie Teil des Grenchner Polizeikorps. Nach der KV-Lehre habe sie bemerkt, dass sie ein Büro-Job langweilt, die Abwechslung und vielleicht auch ein bisschen den Nervenkitzel geniesse sie. Und so schnell lasse sie sich nicht aus dem Konzept bringen.

Sie liest den Nieder- und Hochtarif ab. Bild: Hanspeter Bärtschi

Das Lächeln ist ein nützliches Mittel

Letztes Jahr wurde sie von vielen auf die erhöhten Gaspreise angesprochen. «Ein freundliches Lächeln entschärft schnell aggressive Situationen», sagt sie.

Der Luterbacherin sind mehrere Gebiete zugewiesen, bei denen sie einmal im Jahr die Zähler abliest. Die Daten sendet sie an die Zentrale am Rötiquai. Die Regio Energie sendet den Mietern pro Jahr fünf Akontorechnungen und dann Ende Jahr eine Schlussrechnung. Dabei erhält der Mieter eine individuelle Abrechnung für den Stromverbrauch in seiner Wohnung. Wie viel Strom er gespart hat, sieht jeder Mieter also.

Die Daten werden via Handy in die Zentrale gesendet. Bild: Hanspeter Bärtschi

Bei der Gas- und Wasserrechnung verhält sich das anders: Je nach Baujahr der Liegenschaft kann man nicht individuell nachvollziehen, wie hoch der effektive Verbrauch der einzelnen Parteien war. Hat man eine verschwenderische Nachbarschaft, so wirkt sich der individuelle sparsame Umgang mit den Ressourcen kaum auf den Rechnungsbetrag aus.

Nicht überall Zugang zu den Liegenschaften

Probst ist nun bei der vierten Liegenschaft angelangt. Im Mehrfamilienhaus ist niemand zu Hause. «Für manche Liegenschaften habe ich einen Schlüssel der Verwaltung erhalten», erklärt sie. Sie zieht einen Plastiksack mit Schlüsseln aus der Tasche. Für diese Liegenschaft hat sie keinen, sie wird also später wieder hier vorbeikommen müssen.

Für manche Liegenschaften hat Probst einen Schlüssel. Bild: Judith Frei

Beim nächsten Mehrfamilienhaus geht es wieder schnell. Ein noch verschlafener junger Mann öffnet die Türe. Hier muss Probst auf jeder Etage einzeln den Strom ablesen. Für das Wasser und das Gas muss sie wieder in den Keller.

Nachdem sie fast 15 Liegenschaften abgeklappert hat, unterbricht sie ihre Arbeit für die Regio Energie, das Mittagessen muss auf den Tisch. Sie schwingt sich auf ihr Fahrrad und fährt Richtung Luterbach. Am Nachmittag geht’s dort weiter, wo sie aufgehört hat.

