Strenge Öko-Kriterien Wer darf das Mittagessen für die Solothurner Stadtschulen kochen? Kinder bestimmen mit, was ihnen aufgetischt wird Die Mahlzeiten-Lieferung für die Stadtschulen in Solothurn wird neu ausgeschrieben. Die Anforderungen sind hoch: Günstig und gesund sollen die Menüs sein, ebenso saisonal, regional und bio. Wer den Zuschlag bekommt, liegt auch in den Händen der Kinder. Sven Altermatt 1 Kommentar 09.12.2022, 12.00 Uhr

Der Menuplan müsse dem «zarten Geschmackssinn der Kinder» Rechnung tragen, heisst es bei den Stadtschulen. Gaetan Bally/Keystone

Das Schulessen? Man muss sich nur einmal bei Eltern umhören, um zu verstehen, wie sehr dieses Thema die Gemüter bewegt. Mancherorts ist die Verpflegung an der Schule zu einem Politikum geworden. Wen wundert’s: Vielen ist kaum etwas so heilig wie das, was auf dem Teller landet. Das gilt erst recht, wenn es um den Teller des eigenen Nachwuchses geht.

Immer mehr Kinder und Jugendliche besuchen eine Tagesschule und essen dort zu Mittag, auch in der Stadt Solothurn. Hier wird jetzt eine neue Firma gesucht, die das Mittagessen für die Tagesschulen liefert. Aufgrund des öffentlichen Beschaffungsrechts müssen die Behörden den Auftrag «Catering Tagesschulen» öffentlich ausschreiben. Bisher wurden die Mittagessen aus der Küche der Genossenschaft Regiomech in Zuchwil geliefert.

Die Schuldirektion der Stadt hat zahlreiche Kriterien festgeschrieben, die der künftige Lieferant einhalten muss. In den Ausschreibungsunterlagen, die dieser Zeitung vorliegen, werden diese haarklein aufgezählt. Die Unterlagen umfassen 21 Kapitel. Manche mögen dahinter überbordende Bürokratie vermuten, aber so ist das eben bei einer öffentlichen Ausschreibung.

Es geht um über 700 Mittagessen pro Schulwoche. An den vier Tagesschulstandorten – Brühl, Fegetz, Hermesbühl und Vorstadt – werden die Kinder über Mittag betreut. Gekocht wird extern. Der Caterer muss die Mahlzeiten in Warmhaltegefässen anliefern, inklusive Besteck und Geschirr.

Schuldirektorin Irène Schori. Carole Lauener

Was Kinder und Eltern besonders interessieren dürfte: die Anforderungen an den Menuplan. Dieser müsse dem «zarten Geschmackssinn der Kinder» Rechnung tragen, heisst es in den Unterlagen. «Die Mahlzeiten sollten gesund, reichhaltig und abwechslungsreich sein», fasst Schuldirektorin Irène Schori zusammen. Dabei gelte es, die unterschiedlichen Ernährungsbedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen.

Ein «Vegi-Tag» ist Pflicht

Streng sind die Kriterien punkto Nachhaltigkeit: Die Lebensmittel müssen «möglichst aus biologischen Produktionsbetrieben» stammen und umweltfreundlich angebaut worden sein, und zwar zu einem Grossteil in der Region. Ebenso muss die Menuzusammensetzung aus saisonalen Angeboten bestehen. Die Transporte sollten ebenfalls «möglichst umweltfreundlich» sein.

Die Mahlzeiten beinhalten Vorspeise und Hauptgang, ein- bis zweimal wöchentlich muss ein Dessert aufgetischt werden. Die Stadtschulen schreiben auch vor: «Mindestens einmal pro Woche sind die Vorspeise und das Hauptgericht vegetarisch.» Wobei der «Vegi-Tag» immer ein anderer sein müsse, damit alle Kinder einmal fleischlos essen. Denn viele sind nur an einem Tag pro Woche in der Tagesschule.

Für Kinder mit speziellen Bedürfnissen – «insbesondere Vegi, kein Schweinefleisch, Allergien» wird aufgezählt – müssten Alternativen auch in Kleinstmengen angeboten werden. Und natürlich sollte der künftige Caterer die gebotenen Feinheiten wie die «Handhabung» der Mahlzeiten beachten, zum Beispiel «Saucen nach Möglichkeit separat anbieten».

Nachhaltigkeit fast so wichtig wie der Preis

Als Orientierungshilfe dient eine von den Stadtschulen eigens durchgeführte «Analyse der Beliebtheit der Gerichte». Demnach würden Brot und Gemüsestängeli als Vorspeise von den Solothurner Schulkindern sehr geschätzt. Bei den Hauptspeisen munden ihnen besonders Pasta (speziell Carbonara), Omeletten, Reis, Bratkartoffeln und Frühlingsrollen. Unbeliebt seien derweil Gerichte mit stark gemischten Saucen, namentlich solche mit Pilzen drin.

Den Auftrag bekommen wird jene Cateringfirma, die den Katalog mit den Zuschlagskriterien am besten erfüllt. Konkret: Der Preis fliesst zwar mit einer Gewichtung von 40 Prozent in die Bewertung ein, die Nachhaltigkeit aber ist mit 35 Prozent fast ebenso bedeutend. Die erwähnten Anforderungen werden dabei akribisch beurteilt.

Geschätzte Rohkost: Die Solothurner Schülerinnen und Schüler mögen offenbar Gemüsestängeli. Sandra Ardizzone

Bei den Lebensmitteln etwa sind Label-Richtlinien des WWF entscheidend, um die regionalen Herstellungsorte und die nachhaltige Produktionsart zu qualifizieren. Ebenfalls relevant sind die Fahrzeuge, die für den Transport der Mahlzeiten eingesetzt werden. Nur Caterer mit Elektrofahrzeugen können dabei die volle Punktzahl erreichen. Für die entsprechende Bewertung von Bedeutung ist auch die Entfernung zu den Schulen.

Am Schluss gibt es ein Testessen

Die vielleicht schwierigste Prüfung folgt jedoch erst danach: Kinder werden die Mahlzeiten der Bewerber verkosten. Wer nach der Bewertung von Preis und Nachhaltigkeit im oberen Drittel des Bewerberfelds liegt, darf für ein Testessen kochen.

Teilnehmen werden sechs Solothurner Schulkinder – drei Mädchen und drei Jungen – aus verschiedenen Altersstufen sowie zwei Mitarbeitende der Tagesschulen. Das Testessen komplettiert die Bewertung und fliesst mit 25 Prozent in diese ein.

Dass auch die Kinder selbst bei der Auftragsvergabe einer Schule mitreden können, ist so ungewöhnlich wie originell – aber aus der Sicht von Schuldirektorin Schori nur konsequent: «Das ist gelebte Partizipation. Die Mittagessen sind an der Tagesschule eine wichtige soziale Komponente. Die Mahlzeiten sollen gesund sein, gleichzeitig den Schülerinnen und Schülern aber auch schmecken.»

Deshalb sei es wichtig, dass man hier von Kindern direkt eine Rückmeldung erhalte. Wenn man so wolle, sagt Schori, gehe die Schule beim Mittagessen gewissermassen für einmal durch den Magen – wie bekanntlich die Liebe.

Die Schuldirektion nimmt bis Ende Januar Offerten entgegen. Die Mindestdauer des Vertrags beträgt vier Jahre. Die Anforderungen der Ausschreibung sind hoch, was gerade für kleinere Anbieter anspruchsvoll sein dürfte. Wird auch die Genossenschaft Regiomech erneut ein Angebot für den Auftrag einreichen? Das wird laut deren Präsident Roger Siegenthaler derzeit geprüft.

