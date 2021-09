Streitgespräch Bald gilt’s ernst: Wer kann mehr überzeugen und zieht ins Solothurner Stadtpräsidium ein? In zwei Wochen, am 26. September, wird entweder Stefanie Ingold (SP) oder Markus Schüpbach (FDP) ins Stadtpräsidium gewählt. Ein Gespräch über die künftigen Herausforderungen der Stadt und wie sie diese zu meistern gedenken. Judith Frei und Fabio Vonarburg 11.09.2021, 05.00 Uhr

Kreuzen die Klingen: Stefanie Ingold (SP) und Markus Schüpbach (FDP). Corinne Glanzmann

Der Wahlkampf ist wieder lanciert worden. Haben Sie genug, sich ständig auf den Plakaten zu sehen?

Ingold: Nein, das gehört dazu. Durch meine Tätigkeit als Schulleiterin kennen mich schon viel Personen in der Stadt. Jetzt ist es einfach einen Zacken mehr oder besser drei Zacken mehr. Für meine Familie ist es aber kein Thema. Die Solothurnerinnen und Solothurner sind sehr zurückhaltend.

Schüpbach: Dem schliesse ich mich an. Das gehört zum Wahlkampf. Eine Präsenz mit Bild ist verlangt. Ich habe durch meinen Beruf als Chef der Solothurnischen Gebäudeversicherung schon eine gewisse Präsenz im ganzen Kanton. Ich bin dankbar, dass meine Familie nichts davon spürt.

Sie sind zukünftige Problemlöser. Ein Dauerinteressenskonflikt zwischen Ausgänger und Anwohner besteht beim Landhausquai. Haben sie Ideen, wie man diesen Konflikt lösen könnte?

Ingold: Hier gibt es nicht DIE Lösung. Hier treffen auf kleinem Raum Leute aufeinander. Jetzt ist ein regelmässiger und institutionalisierter Austausch sinnvoll. So kann man sofort Probleme auffangen, sobald sie auftauchen und nicht erst wenn es wieder eskaliert ist. Manche sind überzeugt, dass die runden Tische ein Leerlauf sind, ich weiss aber dank meinem Beruf, dass man so aufkommende Probleme auffangen kann.

Schüpbach: Man hat es mit runden Tischen, einer Toleranzkampagne und mit Nachtpatrouillen versucht. Das ist ein guter Ansatz. Gespräche mit den Betroffenen zu führen, ist sinnvoll.

Ingold: Es muss auch ausgewogen bleiben. Wir wollen nicht, dass die Stadt ein Museum wird. Aber: Wenn man so aufeinandertrifft, gibt es nur Kompromisse.

Es wird von vielen Vertreter der Gastronomie moniert, dass die Öffnungszeiten ein Flickenteppich sind. Sehen Sie Handlungsbedarf?

Ingold: Hier muss man eine Auslegeordnung machen. Es wäre aber ein leeres Versprechen, wenn ich sagen würde: Wenn ich gewählt werde, werde ich das lösen. Das geht nicht. Man muss schauen, wie er zustande gekommen ist. So kann eventuell eine Einheitlichkeit gefunden werden, denn die Öffnungszeiten sind tatsächlich verwirrend.

Und auch unfair?

Schüpbach: Von aussen betrachtet ist es unfair. Auf der anderen Seite, wenn ich eine längere Öffnungszeit habe und jetzt auf diese verzichten soll, dann finde ich das auch unfair. Man muss das im Detail diskutieren. Es darf nicht auf Kosten der bestehenden längeren Öffnungszeiten gehen. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, das pro Quartier zu lösen.

Auch ein Dauerbrenner ist die Anlauf- und Kontaktstelle für Menschen mit Suchtmittelproblem in der Vorstadt. Die Anwohner und Gewerbetreibenden sagen, dass der Standort im Adler nicht mehr zeitgemäss sei. Wie sehen Sie das?

Schüpbach: Da muss man genau verstehen, was die Hintergründe sind. Einfach aus dem Stand raus sagen, wir lassen diesen Standort und gehen woanders hin, da gibt es eine ganze Menge Kommissionen, die das anschauen müssen. Möglicherweise haben die Vorstädter auch Angst, dass die Anlaufstelle doppelt so heftig zurückkommt. Vielleicht muss aufgezeigt werden, was mit dem Bau tatsächlich verändert werden soll.

Ingold: Der Adler gehört ja nicht der Stadt, der gehört einer Stiftung. Das ist ein grosses Geschenk an die Stadt. Seit 12 Jahre ist die Perspektive im Adler. Man muss auch wissen, das ist keine Erweiterung. Es geht darum, die Räumlichkeiten anzupassen. Wenn wir hier keine Lösung finden, dann haben wir ein Problem: Dann sind die Leute auf der Gasse. Das ist dann die Realität.

Ich mag mich noch an die offene Szene erinnern, niemand will, dass es wieder so weit kommt. Mit den neuen Räumlichkeiten haben wir auch die Hoffnung, dass die Leute länger im Gebäude bleiben können und so auch weniger auf der Gasse sind. Ich habe eher die Hoffnung mit diesem Umbau, dass es eine Beruhigung der Szene gibt.

Müsste die Stadt jetzt nicht der Perspektive helfen, einen Standort zu finden, wo sie kein «Gstürm» mit den Anwohnern haben?

(beide lachen) Ingold: Gibt es das? Man muss aber auch beachten, dass das Haus nicht der Stadt gehört. Dann muss die Stadt ein neues Gebäude suchen und das wirft dann finanzielle Fragen auf.

Sie wären also nicht bereit, darin zu investieren?

Ingold: Wenn wir diese Lösung jetzt schon haben, nein.

«Ich mag mich noch an die offene Szene erinnern, niemand will, dass es wieder so weit kommt», sagt Markus Schüpbach. Corinne Glanzmann

Wir bleiben noch bei den sozial Benachteiligten. Die stadteigenen Wohnungen sind in einem schlechten Zustand. Sind sie bereit, darin zu investieren?

Schüpbach: Ich habe einige Wohnungen angeschaut. Hier muss man selbstverständlich was machen. Man muss aber auch schauen, dass keine Luxusbauten daraus entstehen. Man muss die Wohnungen so sanieren, dass man als Mieter darin anständig leben kann.

Ingold: Selbstverständlich muss man das machen. Die sozialen Dienste haben schon mehrmals darauf hingewiesen. Es ist unsere Pflicht sicherzustellen, dass diese Leute gut leben können. Diese Wohnungen sind auf der Prioritätenliste weit vorne.

Es kommen jetzt viele Investitionen auf die Stadt zu. Gibt es Projekte, die man noch aufschieben könnte?

Ingold: Es gibt Sachen, die sind Pflicht, wie zum Beispiel die Schulen. Dann muss man schauen, welche Investitionen gehören in die Entwicklung unserer Stadt, dass sie attraktiv bleibt. Und dann gibt es noch Dinge, die sind auf der Wunschliste. Die kommen jetzt grad noch nicht auf das Tapet. Ein konkretes Projekt, bei dem man noch zuwarten könnte, möchte ich jetzt hier nicht ungeprüft herausstreichen.

Schüpbach: Was Priorität hat und was nicht, wird im Gemeinderat diskutiert, das setzt das Stadtpräsidium nicht alleine um. Was aber wichtiger für die Entwicklung der Stadt ist, ist die unendliche Geschichte der Ortsplanungsrevision (OPR) abzuschliessen. Denn nicht nur die Stadt, sondern auch Private sollen investieren können. Wir haben eine ganz Reihe an Unternehmen, die gerne in den Weitblick investieren wollen. Die kommen aber nicht, solange die OPR schleppend vorangeht.

Jetzt könnte man erbost sein und sagen: «Die ewigen Einsprecher!». Ich sage aber, dass man im Gemeinderat, als es um die 95 Einsprecher gegangen ist, eine Chance verpasst hat. Die Verwaltung hat mit den Einsprechenden punktuell Gespräche geführt, hat das dann in einen Bericht gepackt und ist in den Gemeinderat gegangen und wollte, dass die meisten Einsprachen zurückgewiesen werden.

Jetzt haben wir zusätzliche 26 neue Einsprachen. Da hat es Einsprecher darunter, die gehen bis vor Bundesgericht. Ich frage mich, ob die ORP jetzt noch mit der nötigen Geschwindigkeit weitergehen und zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden kann.

Ingold: Dass es von Seiten der Verwaltung bei der Kommunikation nicht rund lief, müsste man abklären. Aber beim Gemeinderat, was hast du das Gefühl, was verpasst wurde? Es war aus meiner Sicht falsch, einzelne Einsprachen wahllos herauszupicken und zu diskutieren.

Schüpbach: Man hat es verpasst, sich mit diesen 95 Einsprecher hinzusetzen, oder themengruppiert mit ihnen zu sprechen und diese einzubeziehen. Dass die sich nicht ernstgenommen fühlen, das ist offensichtlich. Dass der Gemeinderat den Antrag der Verwaltung nicht zurückgewiesen hat, da hat man eine Chance verpasst. Wenn das Bundesgericht entscheidet, dass der Prozess nicht korrekt abgelaufen ist, dann gehen wir zurück auf Feld eins.

Ist das eine Kritik an die Adresse Kurt Fluri?

Schüpbach: Nein. Meine Kritik ist, dass man es im Gemeinderat nicht zurückgewiesen hat und gesagt hat: «Ihr müsst euch mit den Einsprechenden hinsetzen und nach Lösungen suchen.» Das kann man nicht einfach dem Stadtpräsidenten anhängen. Die Frage ist jetzt, was wir machen. Ziehen wir die Reissleine und sagen: «Schluss. Wir fangen nochmals von vorne an und zwar pro Quartier und das Erste was wir machen, ist der Weitblick.»

Ingold: Da müsste man aber gut prüfen, ob man so tatsächlich schneller vorankommt.

Schüpbach: Wir müssen das mindestens als eine Variante prüfen. Die Stadt hat viel Potenzial für private Investoren. Bei den Einsprachen geht es um fundamentale Mängel – wie, dass sie nicht angehört worden sind.

Ingold: Es wäre ein Totalversagen der Verwaltung, wenn das Bundesgericht sagen würde, das ist nicht mit rechten Dingen abgelaufen.

Schüpbach: Es ist ein wesentlicher Verfahrensmangel, dass die Einsprecher nicht angehört wurden.

Ingold: Du sagst also, es lief nicht alles rechtens ab? Dass die Verwaltung Verfahrensfehler gemacht hat?

Schüpbach: Nein. Ich sage, der Gemeinderat hätte das Geschäft zurückweisen müssen, wie es verschiedene Bürgerliche gefordert haben. Der Entscheid hat der Gemeinderat gefällt und gesagt: Das eine Zurückweisung ohne Involvierung der Einsprechenden korrekt sei. Obwohl klar gesagt wurde, dass keine Verhandlungen geführt wurden. Jetzt kann man nicht der Verwaltung den Vorwurf machen. Der Gemeinderat hätte die Verwaltung mit den Verhandlungen beauftragen sollen.

Also sagen Sie, der Gemeinderat hat seine Aufsichtspflicht verletzt?

Schüpbach: Ich bin nicht Jurist, aber ich bin der Meinung, dass die Einsprecher ein Recht auf Anhörung haben.

Die Regio Energie Solothurn hat viel Geld und muss nur wenig an die Besitzerin, die Stadt abgeben. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Konzessionsvertrag neu zu verhandelt.

Schüpbach: Es war einfach übertrieben, diesen Vertrag zu künden, nur weil man mit der Entschädigung, die in einem Artikel formuliert wurde, nicht zufrieden ist. Da bin ich dann sehr pingelig und schaue, was die Stadt in den neuen Konzessionsvertrag reinnimmt.

Ingold: Eine grosse Mehrheit des Gemeinderats wollte den Vertrag künden. In den Diskussionen hat man das Gefühl, dass mit verschiedenen Interessen operiert werden. Die Stadt und die Regio Energie haben doch die gleichen Interessen.

Schüpbach: Ich akzeptiere den Gemeinderatsentscheid. Wir haben jetzt zwei Jahre Zeit und der Vertrag muss auch noch vors Volk. Übrigens: Der Vertrag regelt die Entschädigung für die Nutzung des Stadtbodens. Der Gemeinderat zielt ja eigentlich auf etwas anderes: Die Regio Energie sitzt auf über 70 Millionen Vermögen und man erhofft sich jetzt so zu Liquidität zu kommen. Da gäbe es andere Methoden.

Zum Beispiel?

Schüpbach: Mit der Eigentümerstrategie. Dort konnte man sich politisch auch nicht einigen. Dort hätte man reinnehmen können, dass eine Dividende je nach Geschäftsgang der Regio Energie verlangt wird. Das hätte man machen können, ohne den Konzessionsvertrag zu kündigen.

Ingold: Bei der Eigentümerstrategie haben wir uns nicht gefunden, daher ist es richtig, dass wir auch noch gleichzeitig den Konzessionsvertrag anschauen. Hier eine Auslegeordnung zu machen, ist gut.

Schüpbach: Aber Stefanie. Wir haben ein Jahr lang über die Eigentümerstrategie geredet. Und weil man sich nicht gefunden hat, kündet man mal prophylaktisch den Konzessionsvertrag. Auch wenn die Mehrheit dafür war, heisst es nicht, dass sie auch recht haben. Ich bin überzeugt, wenn wir in einem konzessionslosen Zustand sind …

Ingold: Werden wir nicht sein.

Schüpbach: Das weisst du nicht.

Ingold: Ich bin zuversichtlich, dass wir hier einen Weg finden. Wir haben das gleiche Interesse die Stadt und die Regio Energie. Du hast recht: Bei der Eigentümerstrategie haben wir nicht den richtigen Weg gewählt. Das müssen wir breiter abstützen.

«Hier eine Auslegeordnung zu machen, ist gut», sagt Stefanie Ingold zum Konzessionsvertrag zwischen Stadt und Regio Energie Solothurn. Corinne Glanzmann

Auf der einen Seite stehen viele Investitionen an, die die Kasse der Stadt belastet. Gleichzeitig gibt es eine Gratiskultur in der Stadt: Den Eltern kostet der Lagerausflug nichts mehr, die Zentralbibliothek kostet nichts und die SP forderte, dass die Badi gratis wird: Ist das die richtige Entwicklung?

Ingold: Wir waren bei den Lagern auch auf der Schulseite überrascht. Aber die Lager wurden einkommensunabhängig bezahlt. Für einkommensschwächere Familien mit zwei oder drei Kinder kann das eine finanzielle Belastung sein. Ich finde es schade, ist die Gratisbadi damals im Gemeinderat abgelehnt worden. Das wäre ein Signal an die Bevölkerung gewesen: Es ist unsere Badi und sie ist für euch offen.

Schüpbach: Man kann nur unterstützen, dass die Jungen gratis in die Badi gehen können, wie das bereits jetzt der Fall ist. Es hat auch einen Sicherheitsaspekt und es bringt verschiedene Kulturen zusammen. Ob man es für alle gratis macht, kann man sich fragen.

Kann sich das die Stadt leisten?

Ingold: Ich kenne den Betrag nicht, das kann ich so nicht sagen. Ich denke, Steuern müsste man deswegen nicht erhöhen. Obwohl Markus immer sagt, würde ich gewählt, werden die Steuern sofort erhöht. Dieser Vorwurf hat mich geärgert.

Schüpbach: Man muss einfach verstehen, wenn man jemand wählt, dann wählt man auch die Partei, eine Gesinnung und Vorgeschichte. Da sind wir von bürgerlicher Seite auch stolz, dass wir den hohen Steuersatz runtergebracht haben. Basis von meiner Aussage ist und das kann man in den Protokollen nachlesen: Die Haltung der SP ist, wenn es nicht reicht, dann werden wieder die Steuern erhöht.

Ingold: In den letzten 20 bis 30 Jahren haben sich die politischen Verhältnisse geändert, die SP hat auch den Erfolg der jetzigen Politik mitgetragen. Als wir vor 30 Jahren verschuldet waren, war übrigens auch die FDP am Ruder. Die SP war mit Kurt Fluri zusammen immer zurückhaltend, was eine Steuersenkung anbelangt. Und wieso? Weil wir wissen, dass wir bald viel investieren müssen.

Jetzt wird von Seiten der Bürgerlichen Panik gemacht, dass wir die anfallenden Investitionen nicht stemmen können. Ich finde das unfair den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern gegenüber, da immer versichert wurde, dass wir uns das leisten können. Für mich ist klar: Wir haben jetzt diesen Steuerfuss und wir müssen jetzt damit kutschieren.

Schüpbach: Selbstverständlich haben wir ein Vermögen. Aber momentan geben wir es aus, als gäbe es kein Morgen. Wenn ich für vier Schulklassen beim Schulhaus Wildbach 10,7 Millionen ausgebe und ich weiss, dass es schöne und günstigere Varianten mit Schulpavillions gibt, stimmt das für mich nicht. Man kann auch was vergolden.

Ingold: Ich habe genug Vertrauen in das Stadtbauamt, dass sie nichts vergolden. Es ist ein Standortvorteil, dass wir attraktive Schulen haben. Ich will nicht, dass unsere Stadt an Attraktivität einbüsst.

Schüpbach: Man sieht das nicht nur bei den Schulen, sondern auch beispielsweise beim Stadion: Die Leute gehen nicht wegen des schönen Stadions ein Fussballspiel anschauen. Ich verstehe nicht, dass wir dermassen viel Geld in die Hand nehmen, um das aufrecht zu sanieren und zu erhalten.

Hätte man das Stadion abreissen sollen?

Schüpbach: Das hätte man abreissen und eine neue moderne Anlage mit einer Mantelnutzung bauen können. Für Frauenfussball, für die Altherren, für die Junioren, für die erste Mannschaft aber kombiniert mit Einkaufszentrum und generationenübergreifendem Wohnen.

Ingold: Das ist jetzt gerade mit der grossen Kelle angerührt. Wir brauchen wohl kaum ein Letzigrund. Ich sehe auch, dass man Platz für Neues geben muss. Ich bin aber dafür, dass man zu dem, was man hat, gut schaut und werterhaltend saniert. Da bin eher zurückhaltender, während du die Bagger auffahren lassen würdest.

Schüpbach: Es spricht ja niemand davon, die schönste Barockstadt platt zu machen. Wir sprechen von alten sanierungsbedürftigen Sport- und Schulgebäuden, die in den Aussenquartiere sind.

Wer das Rennen macht, wird am 26. September entschieden. Corinne Glanzmann

Zum Abschluss: Wieso würden sie gerne das Stadtpräsidium übernehmen?

Ingold: Wir haben eine herausfordernde Zeit vor uns. Es ist hilfreich, dass jetzt jemand dabei ist, der Solothurn sehr gut kennt und weiss wie sich die Dinge entwickelt haben. So kann man den guten Kurs weiterführen.

Schüpbach: Ich wohne seit 12 Jahren in dieser Stadt und ich liebe Solothurn. Ich bin überzeugt, dass ich die notwendigen fachlichen- sowie auch Führungskompetenzen mitbringe, um meinen Beitrag in der Verwaltung, im Gemeinderat und vor allem für die Bevölkerung zu leisten.