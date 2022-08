Die Bilanz des 6. Solothurner Streetfood Festival fällt gut aus

Streetfood Festival «Wir sind überwältigt»: Besucherrekord am Solothurn Streetfoodfestival Das dreitägige kulinarische Festival hat nach seiner Zwangspause einen Rekord zu verzeichnen. Der Organisator erklärt, wann die meisten in den Westen der Stadt gingen und warum ein Besucherrekord nicht das Ziel war. Judith Frei Jetzt kommentieren 28.08.2022, 19.36 Uhr

Am Samstagabend, 27. August, war das Festgelände voll. Patrick Lüthy

Der OK-Präsident, Stefan Wigger, staunt: «Wir sind überwältigt.» Das Team des Solothurner Streetfoodfestivals habe viele Besucherinnen und Besucher erwartet, doch dieses Wochenende haben sie einen Rekord geknackt. «Wir haben die 25'000 Schwelle überschritten», sagt Wigger erfreut.

Am meisten Publikum kam am Samstagabend, das Fassungsvermögen wurde ausgereizt, erklärte er weiter: «Das schöne Wetter hat uns in die Karten gespielt.» Es sei weder zu heiss noch zu kalt gewesen und habe noch mehr Leute an den beliebten Anlass gelockt, so der Organisator.

Trotz dem Erfolg ist für Wigger und sein Team klar: Das Festival muss weiter unter der Brücke stattfinden können, wachsen sei nicht das Ziel. Die hohen Besucherzahlen dieses Jahr verlangen noch kein Handeln. Das Festival kann auch mit diesem Besucherandrang weiter gut an seinem ursprünglichen Ort stattfinden.

Trotz der vielen Leute sei das Festival ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen.

