Das war das 6. Streetfoodfestival in Solothurn

6. Streetfood Festival Solothurn Tacos und Cupcakes: Das Schlemmerfest fand wieder statt Ob süsses oder salziges: Unter der Leporello-Brücke wurde nach einer Coronazwangspause wieder Essen aus aller Welt angeboten. Ein Rundgang. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 28.08.2022, 15.04 Uhr

6. Streetfoodfestival unter der Leporello Brücke in Solothurn. Patrick Lüthy

Wo jetzt lange das Covid-Testzentrum stand, war dieses Wochenende beim 6. Streetfood Festival wieder volle Lebensfreude zu spüren. «Wir waren von Anfang an dabei, und es ist toll, weil man so viele Leute trifft, mit denen man reden kann. Das Festival ist ausserdem auf eine schöne Art gewachsen. Und man spürt die Freude der Leute und ihr Interesse, denn sie warten schon vor dem offiziellen Beginn darauf, eingelassen zu werden», Judith Bernet, die das sagt, steht vor «Linda’s Art», einem Stand, auf dem sich verlockende Cupcakes in allen Farben mit schönen Dekorationen präsentieren. Ob Salt Caramel oder Beerenliebe, ob Summer Breeze oder Red Velvet: Für alle, die Süsses lieben, hat es etwas dabei und es gibt auch salzige Varianten.

Weiter geht es zum Tacos-Stand, einem von 40 Ständen, wo man mit einer Quietschente die Aufmerksamkeit des flanierenden Publikums erregen will. Die Tacos werden frisch hergestellt und sind lecker gefüllt, dazu gibt es eine würzige Guacamole. Überhaupt war die Qualität der getesteten Speisen insgesamt gut. Dazu kommt der Reiz des teilweise Unbekannten, auch wenn man längst nicht alles probieren konnte.

Unterdessen singt auf dem Piazzastage ein junger Mann namens Michayannik zur Gitarre. «Ich wusste gar nicht, dass ich diesen Song noch kann, der ist ja uralt», frotzelt der Sänger und freut sich über die Aufmerksamkeit des eifrig kauenden Publikums. Seine Gitarrenklänge mischen sich mit dem Knistern des benachbarten Feuers, auf dem Lachse gebraten werden. Weitere 50 Auftritte gab es während der drei Festivaltage unter der Leporellobrücke beim Kofmehl.

Der Magen ist zu schnell gefüllt

Was etwas schade ist: Die Probierportionen werden, wenn überhaupt, nur diskret beworben. So hat man schon nach zwei bis drei Portionen so viel gegessen, dass man kaum mehr Platz hat für mehr. Und eigentlich würde man sehr gerne von vielem ein bisschen probieren. Denn an Auswahl mangelt es nicht: Von Momos, gefüllten Teigtaschen aus dem Tibet bis zu Kaiserschmarrn und Poffertjes, von Sucuk Ekmek zu türkischen Teigtaschen namens Manti, von brasilianischen Spezialitäten über jurassisches Bier zu veganem Alicha gab es wohl für alle etwas.

«Das Streetfood beim Kofmehl ist einfach immer einen Besuch wert», meint ein zufriedener Geniesser und macht sich auf zum nächsten Stand. Dazu gab es Bootsrundfahrten direkt ab Festivalgelände und für die Kinder eine Spielzone mit Hüpfburg und anderen Attraktionen. Besonders verlockend für Kinder und Erwachsene die Hängesessel, in denen unter der Brücke geschaukelt werden kann.

Ein Highlight ist neben der guten Location an der Aare, die zu einem Bad einlädt, auch die wunderschöne Dekoration: Viel Sorgfalt und viel Zeit wurden dafür investiert, dass die vielen bunten Fähnchen unter der Brücke und andere farbige Dekos wie Papierkugeln Lebensfreude und Spass vermitteln. Dazukommen die liebevoll gestalteten Stände, die schönen alten Foodtrucks und die lockere und freundliche Atmosphäre, die das 6. Streetfood-Festival zu einem Fest für alle gemacht haben.

