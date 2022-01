Strasse geplant Die Käserei-Liegenschaft in Grenchen steht jetzt zum Verkauf – doch was ist sie noch wert? Die Molkereigenossenschaft Grenchen möchte ihre Liegenschaften an der Centralstrasse verkaufen. Was der Bauplatz wert ist, ist aber unklar, denn hier ist schon lange eine Strasse geplant. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Diese Häuser stehen einer geplanten Verkehrsachse im Weg. Jetzt werden sie verkauft.

Als im vergangenen Sommer der neue Zonenplan der Stadt für die Mitwirkung veröffentlicht wurde, liess die Verkehrs- und Erschliessungsplanung im Stadtzentrum aufhorchen. Denn nach wie vor ist eine noch nicht existente Verkehrsachse zwischen Schild-Rust-Strasse und Schützengasse eingezeichnet.

Diese Strasse ist in Grenchen schon lange planerisch vermerkt, sie ist nach Angaben der Stadt auch im aktuell noch gültigen Erschliessungsplan vorgesehen. Sie ist angedacht, um die Verkehrssituation in Ost-West-Richtung (und umgekehrt) zu verbessern. Denn während diese südlich der Solothurnstrasse kaum ein Problem darstellt, ist nördlich der Hauptachse der Verkehrsfluss ziemlich schwierig.

Wer von Osten kommend Richtung Nordbahnhof möchte, steht an der Einmündung der Schild-Rust-Strasse in die Centralstrasse vor der Entscheidung: über die Quartierstrasse und dort an einer engen und unübersichtlichen Kreuzung in die Kirchstrasse einmünden oder den Bogen links über die Rainstrasse fahren und dort dem Bus aus dem viel befahrenen Zentralterminal oder einer Begegnungszone mit 20 km/h «begegnen». So oder so geht's ab dort für Auto- und Velofahrer nur in Zickzack voran.

Als «Obrechtstrasse» (Arbeitstitel, benannt nach dem Bundesrat) war also die neue Direktverbindung angedacht. Die Umsetzung wurde aber im Jahr 2005 bereits wieder aufgegeben. Sie scheiterte trivial – an den Eigentumsverhältnissen der Landbesitzer im Stadtzentrum.

Nach und nach Land gekauft

Doch die Stadt blieb dran. Sie hat in den letzten Jahren einige Grundstücke im Stadtzentrum aus ihrem Liegenschaftenkredit kaufen können. Darunter etwa den Postparkplatz, aber auch zwei Grundstücke, die in der Achse der neuen Obrechtstrasse liegen. Ein halb-verfallenes Bauernhaus an der Ecke Quartierstrasse-Centralstrasse erinnerte bis vor wenigen Jahren daran, dass Grenchen einst ein Bauerndorf war. Die Stadt konnte das Grundstück erwerben, das Gebäude wurde inzwischen abgebrochen.

Der grün markierte Bereich zeigt den geplanten Verlauf der Strasse. Unterlagen Ortsplanungsrevision

Am anderen Ende der geplanten Obrechtstrasse hat die Stadt sich ebenfalls strategisch Land gesichert. Die Rede ist vom Parkplatz beim Restaurant Mazzini. Zusätzlich zu den Restaurantparkplätzen befinden sich dort heute einige öffentliche Parkplätze mit Bewirtschaftung. Von diesem Areal wird auch das 2014 erstellte Mehrfamilienhaus der Helvetia-Versicherung an der Quartierstrasse erschlossen.

Zwei weitere südlich angrenzende Grundstücke gehören der Däster-Schild-Stiftung (wie auch der Postparkplatz zuvor). Sie dürften vom Strassenbau eher marginal betroffen sein. Nach dem Tod der Stiftungsgründer 2018 hofft die Stadt, dass sich hier eine weitere Opportunität bietet.

Strategisch wichtige Lage

Dasselbe gilt für das Grundstück östlich des Helvetia-Blocks, wo sich einst das Restaurant Grenchner Hof befand (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Lokal heute an der Bahnhofstrasse). Das Gebäude wurde schon vor längerer Zeit abgerissen. Das Land gehört der Swatch Group, genauer der ETA, und wird als Parkplatz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt.

Die Stadt zeigt sich zuversichtlich, dass sie mittelfristig auch hier zum Zuge kommen könnte. Die prominente Lage all dieser Grundstücke im Stadtzentrum ist strategisch wichtig für die Stadt und sie möchte die Entwicklung möglichst beeinflussen.

Wenn nur das Grundstück 54 51 nicht wäre. Es steht als einziges der geplanten Obrechtstrasse noch im Weg. Hier befinden sich zwei alte Gebäude der Molkereigenossenschaft Grenchen. Die ehemalige Chäsi steht schon lange leer und über die Zukunft des zunehmend verlotternden Areals wird seit Jahren spekuliert.

Jetzt wurde bekannt, dass die Molkereigenossenschaft das Grundstück verkaufen will. Und zwar dem Meistbietenden. «Wir haben mehrere Interessenten», erklärt Wendelin Stutz (Bettlach), der von der Genossenschaft mit dem Verkauf der Liegenschaft beauftragt wurde. Geboten hat selbstverständlich auch die Stadt, denn sie möchte das letzte Puzzlestück, das der Obrechtstrasse im Wege steht, jetzt auch noch kaufen.

1,2 Millionen für 1342 Quadratmeter?

Die Rede ist davon, dass der Preis zurzeit bei 1,2 Mio. Fr. liegt. Dafür gibt es 1342 Quadratmeter in der Zentrumszone (Bauklasse 5). Weder die Stadt noch die Verkäufer äussern sich zum Preis, doch jetzt wurde die Stadt gebeten, ihr Angebot nachzubessern, was beide Seiten bestätigen.

Luftbild mit Grundstücksgrenzen. Geo Informationssystem SO

Hier gibts also also «Monopoly-Live» im Zentrum von Grenchen. Wendelin Stutz stellt sich seitens der Molkereigenossenschaft auf den Standpunkt, dass die Stadt zu lange zugewartet hat und man das hin und her um die Obrechtstrasse nicht mehr mitmachen wolle. Man habe auch nicht die Mittel, das Grundstück um die allfällige Strasse herum selber zu entwickeln. Stutz verweist auch darauf, dass im Grundbuch keinerlei Lasten verzeichnet seien, die dem Verkauf entgegenstünden.

Die Frage ist, ob das Investoren auch so sehen. Bei der Stadt zeigt man sich demgegenüber (hinter vorgehaltener Hand) jedenfalls erstaunt, dass der Grundstückspreis so hoch ist. Denn bei diesem letzten Grundstück, das dem Bau der Strasse entgegensteht, könnte die Stadt zum Mittel der Planungszone greifen oder gar zur Enteignung.

«Das wäre Erpressung»

Doch bei der Molkereigenossenschaft will man am Bieterverfahren vorerst festhalten und schauen, was Investoren und auch die Stadt für das Landstück zu zahlen bereit sind. «Mit Planungszonen drohen, das wäre Erpressung», meint Wendelin Stutz jedenfalls zu den Überlegungen der Stadt.

Affaire à suivre. Denn dass die Strasse überhaupt gebaut wird und wenn ja, in welcher Form (z. B. nur als Langsamverkehrsachse), ist auch noch nicht sicher. Die politische Mehrheit für eine neue Strasse im Stadtzentrum ist auch in der Autostadt Grenchen nicht von vornherein garantiert.

