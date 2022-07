Gemeinderätin Laura Gantenbein am Bula im Wallis

Stimme aus dem Bula «Es ist eine sehr schöne, gelassene Atmosphäre»: Eine Solothurnerin berichtet aus dem Bula Die Solothurner Gemeinderätin Laura Gantenbein (Grüne) weilt im Wallis und packt im Bula mit an. Sie erklärt, warum sie, obwohl sie in der Pfadi nicht mehr aktiv ist, im Bula dabei ist und was sich seit dem Lager 2008 verändert hat. Judith Frei Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Laura Gantenbein ist mitten im Geschen. zvg

Laura Gantenbein, wo sind Sie jetzt?

Ich bin jetzt schon fast eine Woche im Bula und leite den Quartiersplatz 2. Es gibt insgesamt 20 solche Plätze, auf denen man Spiele machen kann oder im grossen Zelt im Schatten verweilen kann. Die grosse Attraktion auf unserem Platz ist der zwölf Meter hohe Turm der Pfadi Einsiedeln.

Die Aussicht vom Turm des Quartierplatzes 2 über das Bula. Laura Gantenbein

Wie geht es mit der Hitze?

Wir sagen den Kleinsten, dass man viel trinken und den Kopf bedecken muss. Es ist schön, dass wir so beständiges Wetter haben, da kann man das Programm durchziehen wie geplant. Schade ist nur, dass wir kein Feuer machen können. Das gehört eigentlich zur Pfadi dazu.

Also lieber Hitze als Dauerregen?

Es ist sicher toll, haben wir gutes Wetter. Ich mag mich noch an das Kantonallager Solothurn 2014 erinnern, da hat es viel geregnet. Damals waren Schlammschlachten hoch im Kurs. Das sind tolle Erinnerungen (lacht).

Der höchste Turm ist auch in der Pfadi-Zeitung Thema. Laura Gantenbein

Sind Sie zum ersten Mal in einem Bula?

Ich war schon vor 14 Jahren im Linthal als Leiterin dabei. Es hat sich einiges seither verändert. Zum einen ist die Digitalisierung weiter vorangeschritten. Heute haben wir eine App, über die die Organisation läuft.

Damals gab es einzelne Unterlager, heute ist es ein einziger grosser Lagerperimeter. Durch den «Bulavard» vom einen Ende zum anderen läuft man länger als 30 Minuten. Man muss aber immer mehr Zeit einrechnen, da man Bekannte auf dem Weg trifft oder eine Konstruktion am Wegesrand bestaunen muss.

Dieses Jahr ist auch der Umweltschutz ein grosses Thema. Wir benutzen fast kein Plastik und die Kinder werden für das Thema sensibilisiert.

Sie sind jetzt 33 Jahre alt und eigentlich gar nicht mehr in der Pfadi aktiv. Wieso sind Sie trotzdem in diesem Lager dabei?

Dafür gibt es mehrere Gründe: Ich kann so die Pfadi wieder hautnah miterleben. Ich bin mit der Pfadi aufgewachsen und finde es ein sehr tolles Hobby. Jetzt wo ich hier im Lager bin, vermisse ich es ein wenig (lacht). Ein weiterer Grund ist, dass ich als Kind von tollen Aktionen und Programmen profitieren konnte. Dafür braucht es aber immer Helfende. Und je weniger Leute mitanpacken, desto mehr Abstriche muss man beim Angebot machen. Ich will also, dass auch die jüngeren Generationen so beeindruckende Erlebnisse haben wie ich.

Ein bischen Solothurn findet man momentan auch im Wallis. Laura Gantenbein

Was ist das Tolle an einem solchen Lager? Es klingt für mich sehr anstrengend: Es ist heiss, man schläft im Zelt, man kann kaum duschen.

(Lacht) Die lustigen und positiven Erlebnisse machen das alles wieder wett. Ich treffe sehr viele neue Leute, auch solche, die ich in früheren Lager kennen gelernt habe. Es ist auch schön zu sehen, wie alle dazu beitragen, dass das Lager ein Erfolg ist. Es ist eine sehr schöne, gelassene Atmosphäre.

Kennt man sich nur unter dem Pfadinamen?

Ja. Ich heisse hier Indigo. Auch neue Leute lernt man zuerst über ihren Pfadinamen kennen.

Wieso Indigo?

Diese Frage muss man denen stellen, die mich getauft haben (lacht). Aber ich mag Wasser und auch die Farbe Blau. Der Name passt schon.

Was machen Sie heute noch?

Mein heutiges Projekt ist, das ganze Lager zu durchqueren. Dafür habe ich mein Badkleid mitgenommen. Am anderen Ende hat es eine Beiz und einen See, in dem ich mich abkühlen werde.

